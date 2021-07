Apple TV 4K: Telekom bietet Apples Streamingbox mit eigener Fernbedienung an

Apple TV 4K mit angepasster Fernbedienung

Zusätzliche Taste und eine Senderwippe

Einmalig 199 Euro oder 10 Euro pro Monat

Apples Streamingboxen sind bekanntlich äußerst vielseitig. Apple TV HD und Apple TV 4K bringen nicht nur Video-on-Demand-Dienste wie Apple TV+ oder Netflix auf den heimischen Fernseher, sie eignen sich auch für die Musikwiedergabe und zum Spielen. Zudem lassen sich die Möglichkeiten mit zahlreichen Apps erweitern. Die Geräte unterstützen darüber hinaus zahlreiche Live-TV-Services, beispielsweise MagentaTV der Deutschen Telekom.Das Unternehmen bietet jetzt den Abonnenten der hauseigenen Alternative zu Kabelfernsehen oder Satellitenempfang das Apple TV 4K an, entweder zum Festpreis oder gegen eine monatliche Gebühr ( Store-Link). Die Besonderheit: Geliefert wird Apples Set-Top-Box nicht mit der originalen Siri-Remote, sondern mit einer angepassten Fernbedienung. Diese wurde von Apple zertifiziert, unterscheidet sich aber in einigen Punkten vom Gerät aus Cupertino. Die eigentliche Streamingbox hingegen ist baugleich zu jener, welche Apple im hauseigenen Online-Store vertreibt.Die von der Telekom mitgelieferte MagentaTV-Fernbedienung für das Apple TV 4K verfügt unter anderem über eine zusätzliche Taste, mit der sich die Programmübersicht des Dienstes direkt ansteuern lässt. Darüber hinaus sind alle Tasten beleuchtet. Anders als bei Apples Siri Remote befindet sich der Knopf für die Aktivierung des Sprachassistenten nicht an der Seite, sondern ist oberhalb des Navigationsrads mittig angeordnet. Zudem gibt es eine von anderen Fernbedienungen bekannte Wippe, mit der man schnell auf- und abwärts durch die Sender schalten kann. Der Telekom zufolge sollen diese Anpassungen den Bedienkomfort bei der Nutzung von MagentaTV im Vergleich zu Apples Original deutlich erhöhen.Die Deutsche Telekom verkauft das Apple TV 4K für 199 Euro, das entspricht Apples unverbindlicher Preisempfehlung. Alternativ gibt es die Set-Top-Box für 10 Euro monatlich, die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Voraussetzung ist ein vorhandener oder neu abzuschließender MagentaTV-Vertrag , der ab 10 Euro monatlich zu haben ist. Ein Telekom-Festnetzanschluss ist nicht erforderlich, das Angebot lässt sich also auch mit Anschlüssen anderer Provider nutzen. Bestellt werden kann das Apple TV 4K bei der Deutschen Telekom ab 20. Juli.