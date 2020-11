Tipp: Nachtmodus des iPhone 12 Pro bei Porträtfotos einsetzen

Nachtmodus-Aktivierung automatisch und manuell möglich



Quelle: MacRumors

Belichtungszeit lässt sich anpassen

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

"Porträts, schön wie die Nacht." Mit diesem Slogan bewirbt Apple auf den Webseiten zu iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max die Möglichkeit, mit den Geräten auch bei schlechten Lichtverhältnissen ansprechende Porträts anzufertigen. Bei Nachtmodus-Porträts kommt ein den beiden Flaggschiffen aus Cupertino vorbehaltener LiDAR-Scanner zum Einsatz. Er ist dabei sowohl für die Fokussierung als auch die Tiefeninformationen zuständig, letztere werden dann vom A14 Bionic für die Optimierung des Bildes ausgewertet, um das Bokeh zu berechnen.In Apples Kamera-App sind einige Einstellungen vorzunehmen, um das neue Feature nutzen zu können. Nach dem Starten der Anwendung wählt man hierfür zunächst in der Leiste unterhalb des Livebilds den Porträtmodus aus. Zusätzlich ist in der oberen linken Ecke des Displays der Blitz abzuschalten, falls er als aktiviert angezeigt wird. Die Kamera-App wechselt dann automatisch in den Nachtmodus, falls sie das verfügbare Licht als gering genug erachtet. Mit einem Fingertipp auf das entsprechende Symbol, eine stilisierte Mondsichel, lässt sich diese Einstellung auch manuell vornehmen. Sollte es zu hell sein, kann der Nachtmodus allerdings aus naheliegenden Gründen nicht aktiviert werden.Falls der Nachtmodus manuell aktiviert wurde, lässt sich außerdem die Belichtungszeit einstellen. Das geschieht mithilfe eines Schiebereglers, welcher sich direkt über dem Auslöser-Button befindet. Im automatisch eingeschalteten Nachtmodus legt die Kamera-App zunächst selbständig die Belichtungszeit fest, diese kann man bei Bedarf durch einen Fingertipp auf das Mond-Symbol unter dem Livebild nach eigenen Vorstellungen anpassen. Ist das iPhone 12 auf einem Stativ befestigt, was das Gerät mithilfe seines Gyro-Sensors erkennt, bietet die Kamera-App längere Belichtungszeiten von bis zu 30 Sekunden an. Diese sollte man aber naturgemäß nur wählen, wenn es sich beim Motiv nicht um einen Menschen oder ein Tier handelt, sondern ausschließlich bei unbeweglichen Objekten. Zum Schluss betätigt man nur noch den Auslöser, den Rest erledigen dann die Kamera-App und der A14 Bionic.