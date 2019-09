Tipp: Mit iOS 13 Dokumente über Dateien-App scannen

Dokumente mithilfe der Dateien-App digitalisieren

Farbe und Bild-Ausschnitt bestimmen

Die größten neuen Features von iOS 13 wie den Dark Mode oder die um Funktionen erweiterte Fotos-App stellte Apple zwar schon auf der WWDC im Juni vor, doch nach der offiziellen Veröffentlichung am Donnerstag kommen auch mehr und mehr kleinere Verbesserungen zum Vorschein. Dazu gehört eine neue Möglichkeit, Dokumente schnell und einfach ohne Drittanbieter-Tools zu scannen.iOS-Nutzer haben schon seit längerem die Option, Dokumente oder andere Inhalte über die Notizen-App zu scannen. Ab iOS 13 bietet eine weitere Apple-Anwendung Nutzern die Gelegenheit, ihre iPhone- oder iPad-Kamera zu verwenden, um beispielsweise Rechnungen zu digitalisieren. Die Dateien-App stellt das Feature fortan ebenfalls bereit.Um die Funktion zu nutzen, öffnen Anwender das Programm und navigieren zu dem gewünschten Cloud-Dienst oder dem lokalen Speicherort, in dem das jeweilige Dokumente gesichert werden soll. Im oberen Bereich der Benutzeroberfläche zeigt sich unterhalb des Suchfeldes eine runde Anwähloption mit drei Punkten („…“). Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, nicht nur einen Ordner zu erstellen oder sich mit einem Server zu verbinden, sondern auch Dokumente zu scannen.Für den Scan lassen sich diverse Parameter festlegen. Nutzer können das Feature so an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Außer der Option, den Blitz zu aktivieren, gibt es Konfigurationsmöglichkeiten hinsichtlich der Farbe und der Art der Aufnahme. Es lässt sich beispielsweise festlegen, ob Dokumente in Farbe, in Graustufen oder mit einem starken Schwarz-Weiß-Kontrast gesichert werden sollen. Die letztgenannte Variante verbraucht den wenigsten Speicherplatz. Farb-Scans erzeugen entsprechend die größten Dateien.Hinsichtlich der Aufnahme können Nutzer wählen, ob sie iOS das gewünschte Dokument automatisch im Aufnahmefeld der Kamera suchen und sichern lassen möchten. Alternativ ist es möglich, beliebige Inhalte ohne automatische Erkennung zu digitalisieren. Im nächsten Schritt erhalten Anwender die Gelegenheit, das gescannte Dokument zu editieren, bevor es endgültig gesichert wird. Dazu zählt zum Beispiel die Funktion, den Inhalt zurechtzuschneiden.