iOS 13 & watchOS 6: Viele kleine Neuerungen zum Ausprobieren

Neuerungen in watchOS 6

Einfärbbare Watch-Faces

Min/Max-Balken in der Wetter-App

Neue runde Datums-Komplikation

Regenwahrscheinlichkeit als Komplikation

Erde-Komplikation verbessert

Mobilfunk-Komplikation

Puls-Messen-App mit neuem Icon

Neue große Komplikationen

Fotos-App nun schneller

Erinnerungen

Ärgernis zum Schluss: Kein Kalender auf der Uhr

Ab sofort steht iOS 13 für iPhone wie auch watchOS 6 zum Download bereit – iOS 13 für iPad (nun iPadOS) erscheint allerdings erst am 24. September. Wer bereits die neuen Versionen installiert hat, findet in diesem Artikel viele kleine, aber sehr nützliche Neuerungen, die den Alltag einfacher gestalten.Zum Ärger vieler Kunden war es nicht möglich, einige der neuen Zifferblätter wie zum Beispiel "Infograph" einzufärben – nur ein schmaler Rand konnte von der Farbe her angepasst werden. Mit watchOS 6 ändert Apple dies: Ab sofort lassen sich viele Zifferblätter wieder mit einer Akzentfarbe einfärben – samt Komplikationen:Die Wetter-App in watchOS 6 zeigt ab sofort auch eine Orientierung für die minimalen und maximalen Werte des UV-Index und der Luftqualität in der App selber an – ähnlich den auswählbaren Zifferblatt-Komplikationen.Ab sofort steht mit watchOS 6 auch eine neue Datums-Komplikation zur Verfügung, welche sich unter anderem auch am Rand der runden Zifferblätter hinzufügen lässt:Wen die aktuelle Regenwahrscheinlichkeit interessiert, wird sich über eine neue Komplikation der Wetter-App sehr freuen:Nun zeigt die Erde-Komplikation, welche schon in den Vorversionen bereitstand, den aktuellen Standort des Nutzers mit einem kleinen grünen Punkt auf dem Zifferblatt an:Auf Handys ist es normal, dass immer gut sichtbar die aktuelle Empfangsstärke angezeigt wird – dies war mit watchOS 5 noch nicht möglich. Nun hat Apple mit watchOS 6 eine neue Mobilfunk-Komplikation eingeführt, welche die aktuelle Mobilfunk-Empfangsstärke direkt auf dem Zifferblatt visualisiert.Apple änderte mit watchOS 6 das Icon der App zum Messen der Herzfrequenz – dies kommt nun mit einem roten Symbol daher:Auf dem "Infograph Modular"- und "Modular Kompakt"-Zifferblatt stehen sehr große Komplikationen bereit – watchOS 6 bringt vier neue Anzeigen mit: Aktien, Wind, UV-Index und Regen.Auf der Apple Watch Series 0 war die Fotos-App auf der Watch quasi unbrauchbar – minutenlang lud die Uhr die Bilder. Mit neueren Modellen ging der Abgleich wie auch die Darstellung schneller von statten – aber mit watchOS 6 eliminiert Apple fast jede Verzögerung.Auch auf der Watch aktualisierte Apple die Erinnerungs-App und glich den Look wie auch die Funktionsweise an die iOS- und Catalina-Version an. Doch während Apples Update-Herbst muss der Kunde mit Einschränkungen leben: Auf iOS wird der Nutzer gefragt, ob er die Erinnerungs-Datenbank auf ein neues Format migrieren will – verneint der Nutzer das, sind die Erinnerungen zwischen Uhr und iPhone nicht mehr synchron. Besonders ärgerlich ist, dass macOS Catalina erst im Oktober erscheint. macOS Mojave unterstützt das neue Format nicht, so dass der Kunde auf jeden Fall ohne funktionierenden Erinnerungs-Sync über iCloud dasteht.Aber es gibt auch etwas positives: Die Erinnerungs-Komplikation zeigt nun endlich an, wenn eine Erinnerung überfällig ist – vormals verschwand die verschwitzte Erinnerung einfach aus der Komplikation.Seit der ersten watchOS-Version ließt man oft in Foren, dass eine einfache Funktion auf der Uhr fehlt: Nämlich ein funktionierender Kalender. Die Ereignisse im iPhone-Kalender werden verlässlich übertragen und stehen in tabellarischer Form oder als Tages-Ansicht zur Verfügung – doch einen simplen Kalender des Vor- oder Folgemonats kann die Watch auch mit watchOS 6 nicht anzeigen: