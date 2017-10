Tipp: Kennwort-Phishing in iOS erkennen

App-Entwickler haben nahezu volle Kontrolle über die Funktionsweise ihrer Apps und so ist es wenig verwunderlich, dass Kriminelle mithilfe von Apps vereinzelt versuchen, Apple-IDs samt Kennwort von arglosen Nutzern zu erbeuten. In den meisten Fällen erkennt Apple derartige Versuche bereits bei der App-Prüfung, doch gibt es natürlich Wege, den Phishing-Angriff gegenüber Apple zu verschleiern.Google-Entwickler Felix Krause hat in einem Blog-Eintrag auf die Einfachheit derartiger Angriffe aufmerksam gemacht. So kann er einen optisch identischen Kennwort-Dialog mit nur 30 Zeilen Programm-Code erzeugen. Er hat aber auch einen Tipp parat, wie der Nutzer bei Zweifeln dennoch prüfen kann, ob es iOS selbst nach der Apple-ID fragt oder eine App versucht, dies abzugreifen.Dazu reicht bereits der Versuch aus, in die Home-Ansicht zu wechseln. Lässt sich nach einem einzeln Druck auf die Home-Taste die App samt Kennwort-Dialog schließen, handelt es sich um einen Phishing-Angriff, den man Apple melden sollte. Wenn hingegen nichts passiert bzw. der Dialog lediglich abbricht, handelte es sich um einen legitimen Vorgang des Systems.