Time Machine: Nutzer klagen über Ausfälle bei Apples Backup-Tool

Time Machine bricht Sicherungsvorgang ergebnislos ab

Bug betrifft Macs mit M-Chip und macOS Big Sur oder Monterey

Time Machine ist seit 2007 ein fester Bestandteil von macOS. Ist das standardmäßig mitgelieferte Backup-Tool einmal eingerichtet, kümmert es sich selbsttätig in regelmäßigen Abständen um die Erstellung von Datensicherungen. Ein weiteres Zutun des Mac-Besitzers ist dann nicht mehr erforderlich, so lange keine beschädigten oder versehentlich gelöschten Dateien wiederhergestellt werden müssen. Die App ist zudem in der Lage, das komplette System auf einen anderen Mac zu migireren oder einen Rechner auf einen früheren Stand zurückzusetzen.Apples Datensicherungs-App verrichtet ihren Dienst in aller Regel sehr zuverlässig. In jüngster Zeit allerdings häufen sich in den MacTechNews-Foren sowie auf Reddit und MacRumors die Berichte von Mac-Nutzern, welche über Ausfälle des Tools klagen. In vielen Fällen ist Time Machine nicht in der Lage, den Sicherungsvorgang korrekt abzuschließen. Das Programm verharrt für geraume Zeit bei der Meldung, es warte auf die Fertigstellung des ersten Backups, und bricht dann mit dem Hinweis ab, es gebe keine älteste oder letzte Sicherung. Zuweilen bemängelt die App zudem, dass die SSD oder Festplatte voll sei. Ein Wechsel oder eine Neuformatierung des Sicherungsmediums schafft keine Abhilfe.Von dem Problem betroffen sind den Nutzerberichten zufolge nahezu ausnahmslos Macs mit einem von Apples hauseigenen M-Chips, und zwar sowohl mit macOS Big Sur 11.6.1 als auch macOS Monterey 12.0.1. Der Bug tritt offenbar immer dann auf, wenn eines dieser Betriebssysteme neu installiert oder ein Update über eine frühere Version installiert wurde. Die Ursache für diesen Fehler ist nicht bekannt. Einige Mac-Besitzer mutmaßen, dass diese in undokumentierten Änderungen im APFS-Dateisystem zu finden sein könnte, eine Bestätigung hierfür gibt es allerdings nicht. In manchen Fällen ließ sich das Problem durch einen "Clean Install" von macOS oder das Ausführen des ersten Backups im "Safe Mode" beheben, das funktionierte allerdings nicht bei allen Nutzern. Apple hat sich bislang zu dem Bug nicht geäußert. In den Release Notes der aktuellen Beta von macOS Monterey 12.1 finden sich ebenfalls keine Hinweise darauf, dass der Fehler behoben sei. In kostenpflichtiger Backup-Software von Drittherstellern wie etwa Carbon Copy Cloner oder SuperDuper! tritt der Bug nicht auf.