macOS Monterey: Festplattendienstprogramm verwaltet endlich APFS-Snapshots

Snapshot-Verwaltung war bislang nicht sehr komfortabel

Festplattendienstprogramm listet alle Momentaufnahmen auf

Finder zeigt Schnappschuss-Inhalte an

APFS verfügt über eine Fähigkeit, welche Apples frühere Dateisysteme nicht aufwiesen: Es kann sogenannte Schnappschüsse anfertigen. Dabei handelt es sich um Momentaufnahmen von Volumes. Dateien bleiben darin in dem Zustand erhalten, in welchem sie sich zum Zeitpunkt der Aufnahme befanden. Sie lassen sich also bei Bedarf später wiederherstellen, etwa weil sie versehentlich gelöscht wurden oder man zu einer älteren Version zurückkehren möchte.APFS-Snapshots können nicht nur von macOS selbst angelegt werden, sondern auch von Apps wie Time Machine oder Anwendungen von Drittanbietern. Die Verwaltung von Schnappschüssen, also beispielsweise das Löschen nicht mehr benötigter Momentaufnahmen, war bislang allerdings wenig komfortabel. In vielen Fällen musste man hierfür mit Terminalbefehlen arbeiten. macOS Monterey erleichtert diese Aufgaben nun deutlich, denn Apple hat das Festplattendienstprogramm um entsprechende Fähigkeiten erweitert.Das seit jeher in macOS enthaltene Tool konnte zwar schon seit geraumer Zeit mit Snapshots umgehen. Apple hat den Funktionsumfang jetzt aber endlich komplettiert. Das hat der Entwickler Howard Oakley herausgefunden , welcher das bekannte Blog "The Eclectic Light Company" betreibt. Allerdings hat das kalifornische Unternehmen die Verwaltung von Schnappschüssen ein wenig versteckt, standardmäßig werden diese nämlich nicht angezeigt. Sichtbar machen lassen sie sich, indem man in der Seitenleiste des Festplattendienstprogramms ein Volume auswählt und dann im Menü unter "Darstellung" die Option "APFS-Schnappschüsse einblenden" aktiviert. Im unteren Bereich des Fensters erscheint dann eine Liste aller vorhandenen Snapshots, die vom System selbst oder Anwendungen wie Time Machine angefertigt wurden.Nach einem Rechtsklick auf den zu verwaltenden Schnappschuss erscheint ein Pop-up-Menü, in welchem diverse Aktionen zur Verfügung stehen. Die Momentaufnahme lässt sich unter anderem direkt im Finder öffnen, mithilfe des Befehls "Aktivieren" aber auch mounten. Darüber hinaus können Snapshots gelöscht und umbenannt werden. Zudem wird es künftig möglich sein, Schnappschüsse auf ein anderes Volume zu kopieren. Diese Funktion steht allerdings in der aktuellen Version des Festplattendienstprogramms noch nicht zur Verfügung, sondern wird derzeit laut Howard Oakley ausschließlich von Time Machine genutzt.