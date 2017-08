Tim Cook verkauft Aktien im Wert von 43 Millionen Dollar

Tim Cooks Vergütung hängt sehr stark davon ab, wie erfolgreich Apple wirtschaftlich abschneidet. Ein wesentlicher Indikator dabei ist die Positionierung im S&P 500. Aus einer Meldung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ("United States Securities and Exchange Commission") geht hervor, dass sich Tim Cook von mehr als 267.000 Aktien getrennt hat und diese für rund 43 Millionen Dollar verkaufte. Damit trennte sich Cook von der Hälfte jener Optionen, die er vor einer Woche einlösen konnte. Da Aktien als Optionsvergabe nicht einfach verschenkt werden, liegt Cooks reiner Gewinn bei deutlich weniger. Aktienoptionen sind ein vor allem in US-Unternehmen beliebter Weg, leistungsabhängige Vergütung zu gewähren. Bei einem vereinbarten Festpreis der Aktien profitieren Mitarbeiter umso mehr, je stärker der Kurs seitdem gestiegen ist.Tim Cooks Grundgehalt liegt bei zwei Millionen Dollar, der Rest wird anhand verschiedener Kriterien berechnet. Im Jahr 2015 kam Cook auf ein Jahresgehalt von 10,3 Millionen Dollar. 2016, Apples Aktienkurs hatte zunächst ziemlich gelitten, waren es nur noch 8,75 Millionen Dollar. Da die Verkaufszahlen knapp 4 Prozent unter Apples anvisiertem Ziel lagen, sank Cooks Vergütung um knapp 1,5 Millionen Dollar. Dem standen allerdings große Zuwendungen in Form von Aktienpaketen entgegen. Beim offiziellen Amtsantritt vor sechs Jahren erhielt Cook die Zusage, im Laufe von zehn Jahren Aktien im Wert von 380 Millionen Dollar zu erhalten - der Wert ist angesichts des gestiegenen Börsenkurses inzwischen bei fast 500 Millionen Dollar angelangt.Wer die Frage aufwirft, was Cook mit derlei Geldbergen anstellen will: Ein Teil davon fließt in die College-Ausbildung von Verwandten, den Rest wird Cook im Laufe seines Lebens für wohltätige Zwecke einsetzen. Cook betonte, einen "systematischen Ansatz für Philanthropie" zu verfolgen und nicht einfach nur mit großen Schecks um sich zu werfen. Er plane aber nicht, das Geld zu behalten.