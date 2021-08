Tim Cook verdoppelt sein Einkommen – und rutscht in der CEO-Rangliste ab

Tim Cooks Einkommen: 265 Millionen US-Dollar

Vergütung besteht hauptsächlich aus Aktienoptionen

Tim Cook nur noch auf Platz acht der Geldrangliste

Unter der Führung von Tim Cook eilt Apple von Rekord zu Rekord. Erst jüngst konnte der CEO des iPhone-Konzerns wieder äußerst beeindruckende Quartalszahlen vorlegen, auch das Jahr 2020 verlief für das kalifornische Unternehmen sehr erfolgreich. Das schlägt sich natürlich auch auf dem Bankkonto des seit fast genau zehn Jahren amtierenden Chefs nieder.Gut 265 Millionen US-Dollar betrug Tim Cooks Einkommen im Jahr 2020, berichtet Bloomberg . Die ihm von Apple gewährte Vergütung war damit nahezu doppelt so hoch wie im Vorjahr. 2019 hatte der Apple-CEO etwas mehr als 133 Millionen US-Dollar verdient (siehe ). Allerdings machte dabei das eigentliche Gehalt von 3 Millionen US-Dollar nur einen geringen Prozentsatz aus. Zusätzlich erhielt Cook einen Bonus in Höhe von 10,7 Millionen US-Dollar sowie darüber hinaus geldwerte Leistungen und Vergünstigungen, welche sich auf 1 Million US-Dollar beliefen.Der Löwenanteil von Tim Cooks Einkommen im Jahr 2020 entfiel auf Aktienoptionen, die ihm zugeteilt wurden. Diese hatten einen Wert von gut 250 Millionen US-Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie die ihm 2019 überlassenen Anteilsscheine. Das sind zwar durchaus beeindruckende Zahlen, die Apples Erfolg bei Umsatz und Gewinn widerspiegeln. Dennoch ist der CEO des iPhone-Konzerns im Vergleich mit der alten und neuen Nummer eins auf der Bloomberg-Rangliste damit ein eher kleines Licht. Tesla-Chef Elon Musk erhielt nämlich im vergangenen Jahr Aktienoptionen im Wert von knapp 6,7 Milliarden US-Dollar, mehr als das Zehnfache des Vorjahres. Die massive Steigerung ist unter anderem auf den stark gestiegenen Börsenkurs des Autoherstellers zurückzuführen. Ein reguläres Gehalt bezieht Musk übrigens nicht.Trotz der Verdopplung seines Einkommen rutschte Tim Cook in der Rangliste der US-amerikanischen CEOs deutlich ab. War er 2019 noch die Nummer zwei, so belegt er aktuell nur noch den achten Platz. Deutlich mehr als der Apple-Chef verdienten unter anderem Mike Pykosz von Oak Street Health (gut 568 Millionen US-Dollar), Trevor Bedzek und Douglas Hirsch (jeweils (knapp 498 Millionen US-Dollar) von GoodRx Holdings sowie Eric Wu (Opendoor Technologies, knapp 389 Millonen US-Dollar). Auch Alex Karp von Palantir Technologies (knapp 370 Millionen US-Dollar) und Geoffrey Price (Oak Street Health, gut 356 Millionen US-Dollar) liegen noch vor Tim Cook.