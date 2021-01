Tim Cooks Gehalt – und was die restliche Führungsriege verdient

Cooks Gehaltszahlungen im Jahr 2020

Gehälter der Apple-Führungsriege

Aus Apples Jahresbericht gehen viele interessante Informationen hervor, unter anderem auch zum Gehalt des CEOs. Bei den aktuellen Zahlen ist zu beachten, dass es sich hierbei nur um die Gehälter und Bonuszahlungen handelt, nicht jedoch um Vergütungen im Rahmen von Aktienoptionen. Diese übersteigen die regulären Zahlungen üblicherweise deutlich, werden aber oft nicht im Jahrestakt ausgeschüttet. Berichten zufolge ist Tim Cook beispielsweise seit vergangenem Jahr ebenfalls im Club der Milliardäre – was er mit seinem Basisgehalt von "nur" drei Millionen Dollar sicherlich nicht geschafft hätte. Offiziellen Daten zufolge hält Cook (Stand Sommer 2020) nämlich Apple-Aktien im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar, frühere Verkäufe brachten ihm mehr als 600 Millionen Dollar ein.Zu den drei Millionen Dollar Festgehalt kamen gemäß der Bonusformel für wirtschaftliches Abschneiden des Unternehmens im abgelaufenen Jahr noch 10,7 Millionen Dollar hinzu. An weiteren Vergütungen erhielt Cook eine zusätzliche Million, womit der Gesamtwert bei 14,76 Millionen Dollar liegt. Das sind rund drei Millionen Dollar mehr als im Vorjahr, allerdings 900.000 Dollar weniger als 2018. Für nicht genommenen Urlaub ließ sich Cook übrigens 115.385 Dollar ausbezahlen – bekanntlich ist ein Nachmittag in einem Wellness-Salon für Cook meist Freizeit genug.Als Senior Vice President bei Apple erhält man das Grundgehalt von einer Million Dollar – und 2020 einen Bonus von 3,6 Millionen Dollar. Den größten Teil machten hingegen die Aktienoptionen aus, denn mit Papieren im Wert von 21,7 Millionen Dollar kamen Finanzchef Luca Maestri, leitende Anwältin Kate Adams, COO Jeff Williams oder Personal- und Retailchefin Deidre O'Brien auf etwas mehr als 26 Millionen Dollar Vergütung. Damit verdienten die "SVPs" mehr als ihr Chief Operating Officer – allerdings nur im dargestellten Zeitraum, denn über mehrere Jahre hinweg gesehen ist Tim Cook der Spitzenverdiener im Unternehmen.