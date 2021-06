Tim Cooks Gehalt: Viele Millionen, dennoch Mittelfeld unter Top-CEOs

Tim Cook liegt auf Platz 171 von 500

Spitzenverdiener erhält 211 Millionen US-Dollar

Gehaltszettel des Twitter-Gründers weist 140 Cent aus

Apple ist bekanntlich das wertvollste Unternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell gut 2,2 Billionen US-Dollar verweist der kalifornische Konzern Microsoft und Saudi Aramco auf die Plätze. Im Gehalt von CEO Tim Cook allerdings spiegelt sich das kaum wider: Der Apple-Chef verdient bei Weitem nicht genug, um in der Verdienst-Rangliste einen der vorderen Plätze einnehmen zu können. Das zeigt ein Vergleich, welchen das Wall Street Journal (WSJ) jetzt veröffentlichte.Die in New York City erscheinende internationale Tageszeitung hat eine Übersicht der Gehälter (Paywall) aller CEOs von Unternehmen erstellt, die im S&P 500 vertreten sind. Während Apple in diesem Aktienindex auf Platz eins geführt wird, landet der Chef des iPhone-Konzerns in den WSJ-Charts lediglich auf dem 171. Rang. Tim Cook konnte zwar 2020 seinen Verdienst um rund drei Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr steigern und insgesamt 14,76 Millionen US-Dollar einstreichen. Obwohl er damit leicht über dem Durchschnitt aller vom Wall Street Journal ermittelten Gehälter in Höhe von 13,4 Millionen US-Dollar liegt, reicht das für den Apple-Chef nur zu einem Platz im Mittelfeld.Platz eins im Ranking der Zeitung belegt der hierzulande eher unbekannte Chad Richison, Gründer und CEO von Paycom Software. Auf seinem Gehaltszettel standen im abgelaufenen Jahr rund 211 Millionen US-Dollar. Die Chefs von insgesamt sieben Unternehmen verdienten 2020 mehr als 50 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor traf das nur auf zwei CEOs zu. Zu den Spitzenverdienern gehören unter anderem die Vorstandsvorsitzenden von Activision Blizzard und Regeneron Pharmaceuticals. Larry Culp, der CEO von General Electric, erhielt allein 100 Millionen US-Dollar in Aktienoptionen.Am Ende der Liste des Wall Street Journal stehen etliche Manager, die traditionell lediglich ein symbolisches oder gar kein Gehalt beziehen. Tesla-Chef Elon Musk etwa erhält nicht einen einzigen Dollar, was er angesichts seines Milliarden-Vermögens verschmerzen kann. Auf dem Gehaltszettel von Twitter-Gründer und -CEO Jack Dorsey stehen immerhin 140 Cent, mithin 40 Pennys mehr als sich Apple-Chef Steve Jobs nach seiner Rückkehr zum kalifornischen Unternehmen genehmigte. Tim Cook muss sich trotz seines Platzes im Mittelfeld der Rangliste natürlich ebenso wie die Genannten keine Sorgen ums tägliche Brot machen: Der Apple-Chef stieg im vergangenen Jahr dank seines Aktienbesitzes laut Bloomberg zum Vermögens-Milliardär auf. Generell macht das reine Gehalt oft nur einen geringen Anteil der Gesamtvergütung auf.