Tim Cook im Weißen Haus: Apple-Chef nimmt an Gipfeltreffen zur Cybersicherheit teil

Das Internet und darauf basierende Dienste sind schon seit Jahren ein Teil der kritischen Infrastruktur, vergleichbar mit Energie- oder Wasserversorgung. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat es daher im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit in den Blick genommen und will in den kommenden Jahren für mehr Cybersecurity sorgen. Dabei setzt man im Weißen Haus nicht nur auf staatliche Stellen, sondern will auch große Unternehmen in die Verantwortung nehmen.Am heutigen Mittwoch, 25. August, treffen sich Präsident Biden und weitere Mitglieder seiner Regierung daher in Washington mit hochrangigen Vertretern etlicher Tech-Konzerne. Auf der Liste der Unternehmenslenker, die ihr Erscheinen zugesagt haben, steht unter anderem Apple-CEO Tim Cook. Das berichten das Wall Street Journal und Bloomberg . Einer Mitteilung des Weißen Hauses zufolge werden bei dem als "Cybersecurity Summit" bezeichneten Treffen zudem Microsoft-Chef Satya Nadella, Andy Jassy von Amazon und Sundar Pichai, der CEO des Google-Mutterkonzerns Alphabet zugegen sein. Einige Manager von Großbanken und Finanzunternehmen nehmen ebenfalls teil.Die genauen Gesprächsinhalte des Gipfeltreffens sind nicht bekannt. Es steht allerdings zu erwarten, dass die Teilnehmer unter anderem über die Aufgabenverteilung und eine Zusammenarbeit von staatlichen Stellen und Privatunternehmen bei Cybersicherheit reden werden. Angeblich will US-Präsident Joe Biden mit den Unternehmensvertretern zudem erörtern, in welcher Art und Weise Apple, Microsoft, Google und andere Konzerne zur Sicherheit des Bankwesens, aber auch kritischer Infrastrukturen wie Energieversorgung und Wasserwirtschaft beitragen können. Dabei soll unter anderem auch die Möglichkeit des Einsatzes von entsprechenden Softwarelösungen zur Sprache kommen, so Bloomberg.Das Gipfeltreffen von US-Regierung und Konzernen findet hinter verschlossenen Türen statt. Einige der Unternehmen haben bereits angekündigt, nach dem Meeting mit dem Präsidenten kurze Presseerklärungen abzugeben. Geplant sind unter anderem Informationen über zusätzliche Ausgaben für Sicherheit sowie zu einzelnen Aspekten der Cybersecurity. Ob sich Tim Cook öffentlich äußern wird, ist derzeit nicht bekannt.