"Sommercamp der Milliardäre": Cook wieder beim Elite-Treffen dabei

Social Networking – von Angesicht zu Angesicht



Tim Cook, Eddy Cue, Bob Iger auf einer früheren Veranstaltung Tim Cook, Eddy Cue, Bob Iger auf einer früheren Veranstaltung



Auf dem 2015er Event Auf dem 2015er Event

Cook und die anderen Tech-Größen

Seit fast 40 Jahren findet bereits die jährliche Sun Valley Conference statt – oft bezeichnet als das "Summer camp for billionaires". Jenes Treffen erfolgt stets im Juli, musste jedoch im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2021 ist es aber wieder so weit, in dieser Woche kommen viele Industriegrößen zusammen, um sich im Sun Valley Ressort auszutauschen. Dieses liegt übrigens nicht, wie manch einer vermuten könnte, in der Nähe des Silicon Valley oder im Sunshine State Florida, sondern in den Sawtooth Mountains zu Idaho. Eintritt haben nur Gäste der veranstaltenden Investmentbank Allen & Co., eingeladen sind lediglich die obersten Chefetagen, also auch Apple-CEO Tim Cook.Für viele gilt die Konferenz als gute Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen. Offizielle Programmpunkte gibt es nur wenige, stattdessen stehen persönliche Gespräche im Vordergrund. Zwar wird meist nicht bekannt, was der Inhalt der Gespräche ist, dennoch soll schon so manch wichtige Kooperation auf der Sun Valley Conference ihren Anfang genommen haben.Bei der diesjährigen Veranstaltung steht die Sicherheit der Teilnehmer noch stärker als sonst im Vordergrund. So ist es erforderlich, einen maximal 72 Stunden alten Covid-Test vorzulegen, vor Ort findet dann direkt noch ein zusätzlicher PCR-Test statt. Außerdem herrscht Maskenpflicht für alle Bereiche, in denen man dichter zusammensteht – wenngleich ohnehin so viel wie möglich an der freien Luft stattfinden soll.Eine offizielle Gästeliste dieses "elitärst-möglichen" Treffen veröffentlicht Allen & Co. nicht, allerdings ist diese recht einfach auch selbst zu erstellen. Normalerweise finden sich sämtliche CEOs der großen Tech-Konzerne samt ihrer wichtigsten Manager ein. In diesem Jahr sollen es neben Tim Cook, Mark Zuckerberg, Satya Nadella und Jeff Bezos auch wieder die CEOs von Disney, Sony, Netflix, Viacom, WarnerMedia, Comcast sowie zahlreiche namhafte Größen der Finanzwelt sein. Warren Buffett zählt beispielsweise ebenfalls zu den Stammbesuchern.