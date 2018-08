Tim Cook: Über 700 Millionen US-Dollar an Einnahmen seit 2011

Nur Mark Zuckerberg verdiente mehr

Tim Cook konnte sich kürzlich über eine Apple-Aktienausschüttung an ihn im Wert von umgerechnet 125 Millionen US-Dollar freuen. Die Hälfte der insgesamt 560.000 Wertpapiere erhielt er, weil Apple im Aktienindex der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen (S&P 500) zuletzt über die Maßen gut performte.Doch nicht nur dieses Jahr profitierte Cook finanziell enorm von seinem Job als Apple-Chef. Seine Gesamteinnahmen seit seinem Wechsel auf den Chefposten im Jahr 2011 sollen sich mittlerweile auf 701 Millionen US-Dollar summieren. 650 Millionen davon bestehen aus Aktien, so Wirtschaftsexperten von Equilar Cooks Gehalt (ohne hinzugerechnete Aktienoptionen) belief sich im Jahr 2017 auf etwas mehr als drei Millionen US-Dollar. Der CEO besitzt laut Equilar zudem aktuell mehr als 800.000 Apple-Aktien, was einem momentanen Geldwert von 195 Millionen US-Dollar entspricht. Beim angegebenen Aktienbündel Cooks ist bereits die Veräußerung von 265.160 Apple-Wertpapieren berücksichtigt, die Cook diese Woche einleitete.Trotz der immensen Aktienpakete und der Leitung des wertvollsten Konzerns der Welt bringt es der Apple-Chef seit 2011 „nur“ auf den zweiten Platz der bestverdienenden Chefs in der Technologie-Branche. Facebook-CEO Mark Zuckerberg soll im gleichen Zeitraum Aktienoptionen seines Unternehmens im Wert von fast sechs Milliarden US-Dollar bekommen haben.