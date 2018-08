Tim Cook: Riesiges Apple-Aktienpaket für Leistungen als CEO

Apples Wirtschaftsleistung sichert Cook riesiges Aktienpaket

Tim Cook erhielt kürzlich ein größeres Apple-Aktienpaket für seine Leistungen als CEO des Unternehmens. Die 560.000 an Cook übertragenen Aktien bringen es momentan auf einen Geldwert von rund 125 Millionen US-Dollar. Der Apple-Chef hat davon inzwischen 265.160 Wertpapiere verkauft , was einem Betrag von 57,8 Millionen US-Dollar entspricht.280.000 der insgesamt 560.000 Aktien bekam Cook wegen Apples gutem Abschneiden auf dem Aktienindex der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen (S&P 500). Für die Aktienausschüttung an Cook musste Apple besser abschneiden als zwei Drittel aller im S&P 500 vertretenen Firmen. Die anderen 280.000 Aktien erhielt Cook für eine Funktion als CEO. Der Apple-Chef wird auch in den nächsten drei Jahren jeweils 560.000 Aktien des Unternehmens bekommen, wenn er CEO des Unternehmens bleibt und Apple wirtschaftlich weiterhin so gut performt.Cooks Apple-Aktien sorgten vor Kurzem schon einmal für Aufmerksamkeit, aber aus einem anderen Grund. Der Apple-Chef spendete 23.215 seiner Wertpapiere an eine nicht genannte Wohltätigkeitsorganisation. Ein Eintrag der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC bestätigt dies. Der aktuelle Marktwert des Pakets beträgt fast fünf Millionen US-Dollar.