Tim Cook: Nur ein CEO weltweit verdiente 2021 mehr

Tim Cook holte im letzten Jahr auf

Elon Musk mit deutlichem Abstand auf Platz eins

Elon Musk (Tesla, 23,5 Milliarden Dollar)

Tim Cook (Apple, 770,5 Millionen Dollar)

Jensen Huang (Nvidia, 561 Millionen Dollar)

Reed Hastings (Netflix, 453,5 Millionen Dollar)

Leonard Schleifer (Regeneron Pharmaceuticals, 452,9 Millionen Dollar)

Marc Benioff (Salesforce, 439,4 Millionen Dollar)

Satya Nadella (Microsoft, 309,4 Millionen Dollar)

Robert A. Kotick (Activision Blizzard, 296,7 Millionen Dollar)

Hock E. Tan (Broadcom, 288 Millionen Dollar)

Safra A. Catz (Oracle, 239,5 Millionen Dollar)

Zuletzt hielten viele Berichte über das wertvollste Unternehmen der Welt in der Presse Einzug: So berichteten einige Journalisten aufgeregt, dass der saudische Erdölkonzern Saudi Aramco Apple den Rang abgelaufen habe. Allerdings wies diese Aussage eine kurze Halbwertszeit auf: Mittlerweile liegt die Marktkapitalisierung des IT-Konzerns wieder vor dem Ölgiganten. Dass so erfolgreiche Unternehmen wie Apple nicht nur für Anleger eine interessante Option darstellen, sondern auch mit außerordentlich hohen Vergütungen für ihre Führungsriege aufwarten, dürfte nicht weiter überraschen. Vor allem für den CEO Tim Cook war das vergangene Jahr ein überaus erfolgreiches.Das Wirtschaftsmagazin Fortune ist nicht zuletzt für seine Ranglisten bekannt, in denen es beispielsweise die umsatzstärksten Unternehmen anführt. Aktuell nennt die Zeitschrift die zehn bestbezahlten CEOs weltweit. Tim Cook rangiert auf Platz zwei: Im Jahr 2021 verdiente er 770,5 Millionen US-Dollar. Anno 2020 musste sich Cook noch mit Einnahmen in Höhe von 265 Millionen Dollar sowie dem achten Platz in der Liste begnügen. Die hohe Platzierung des Apple-CEOs erklärt sich vor allem mit einer zehnjährigen Zuteilung von Aktienoptionen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar, wie Fortune zu bedenken gibt. Angesichts des Erfolgs des Konzerns an der Börse ist das nicht weiter verwunderlich: Seit Cook an der Spitze des Unternehmens steht, ist der Marktwert von Apple um satte 2,2 Billionen US-Dollar gestiegen.Der Abstand zum Bestplatzierten der Liste ist allerdings alles andere als gering: Elon Musk, CEO von Tesla und Space X, erzielte 2021 aufgrund von Tesla-Aktienoptionen eine Vergütung in Höhe von 23,5 Milliarden US-Dollar. Grundsätzlich wird die Liste von etlichen IT-Riesen dominiert:Insgesamt war das Jahr 2021 für die CEOs der „Fortune 500“-Unternehmen übrigens von Erfolg gekrönt: Die durchschnittliche Gesamtvergütung lag bei 15,9 Millionen Dollar und damit um 30 Prozent höher als im Jahr davor.