Tim Cooks Jahresgehalt nähert sich der 100-Millionen-Grenze

Tim Cooks Gehalt versechsfachte sich

Gehälter der weiteren Vorstandsmitglieder stagnieren

Die Grundgehälter von Tim Cook und Apples weiteren Vorstandsmitgliedern sind im Vergleich zur Entlohnung in anderen großen Unternehmen bescheiden. Der CEO des kalifornischen Unternehmens erhält seit geraumer Zeit unverändert drei Millionen US-Dollar pro Jahr, CFO Luca Maestri, Chefjuristin Kate Adams, Retail-Chefin Deirdre O'Brien und COO Jeff Williams kassieren eine Million US-Dollar per annum. Dank Boni und Aktienzuteilungen sind die tatsächlichen Vergütungen allerdings deutlich höher.Im Falle von Tim Cook bedeutet das: Der Apple-CEO verdiente im Jahr 2021 insgesamt rund 98,7 Millionen US-Dollar. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Unternehmens hervor, den der kalifornische Konzern jetzt bei der US-Börsenaufsicht einreichte. Cooks Gehalt war damit mehr als sechsmal so hoch wie im Jahr 2020, in dem er auf Einkünfte in Höhe von knapp 14,8 Millionen US-Dollar kam. Zusätzlich zu seinem Grundgehalt erhielt der Apple-Chef etwas mehr als 82 Millionen US-Dollar in Form von Aktien des Unternehmens sowie Boni und weitere Leistungen in Höhe von insgesamt rund 13,4 Millionen US-Dollar. Cook verdiente damit das 1.447-fache des Durchschnittsgehalts aller Angestellten des Konzerns, welches sich pro Jahr auf 68.254 US-Dollar beläuft.Die weiteren Vorstandmitglieder konnten hingegen im Vergleich zu 2020 keine Gehaltsteigerungen verzeichnen. Luca Maestri, Kate Adams, Deirdre O'Brien und Jeff Williams erhielten im Jahr 2021 jeweils rund 27 Millionen US-Dollar und somit das 395-fache des Durchschnittsgehalts. Bei allen Angaben handelt es sich natürlich um Bruttobezüge, welche zu versteuern sind. Auf Tim Cooks Steuerklärung wird allerdings noch ein weit höherer Betrag zu finden sein. Der Apple-Chef erhielt im August vergangenen Jahres einen bei seinem Amtsantritt vertraglich vereinbarten Zehn-Jahres-Bonus in Höhe von 750 Millionen US-Dollar in Form von Aktien. Diese verkaufte er umgehend, den Erlös musste er direkt versteuern, was zu Abzügen von 357 Millionen US-Dollar führte.