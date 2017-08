Threema Messenger mit Bilderserie, verbesserter Galerie und Ungelesen-Schalter

Der Schweizer Messenger Threema ist in Version 2.10.2 erschienen und bietet trotz des kleinen Versionssprungs zahlreiche neue Funktionen (zur App: ). Hierzu gehören unter anderem verbesserte Medienfunktionen wie eine überarbeitete Galerie. Außerdem können Nutzer nun bis zu 10 Bilder auf einmal senden, wobei die Bilder aber nach wie vor als jeweils einzelne endverschlüsselte Nachricht ankommen.Zudem lassen sich Chats, nicht jedoch einzelne Chat-Nachrichten, als ungelesen bzw. gelesen markieren. Hierzu muss lediglich in der Chat-Liste der entsprechende Eintrag nach rechts gewischt werden. Ein Wisch nach links hingegen führt zur gewohnten Löschen-Funktion. Eine andere Neuerung betrifft die Verwaltung von Gruppen. Hier ist es nun möglich, eine Gruppe zu klonen, um die Administration zu übernehmen. Dies kann beispielsweise praktisch sein, wenn der ursprüngliche Administrator nicht mehr reagiert.Darüber hinaus wurde der Umgang mit Entwürfen geändert: Nicht abgesendete Text-Nachrichten lassen sich nun zuverlässig löschen, allerdings ist in der Chat-Liste kein Status mehr bezüglich neuer Nachrichten zu sehen, wenn in dem entsprechenden Chat ein Entwurf hinterlegt ist. Zu guter Letzt wurden auch viele kleinere Fehler behoben und die Unterstützung für VoiceOver verbessert.Threema setzt mindestens iOS 8.0 voraus und kostet als Vollversion 3,49 Euro . Über den App-Preis wird nicht nur die weitere Entwicklung des Messengers sichergestellt, sondern auch der Betrieb der Schweizer Server. Der Messenger anonymisiert und endverschlüsselt alle Nutzerdaten und bietet verschiedene Zusatzfunktionen wie Audio- und Video-Nachrichten, Gruppen-Chats sowie Umfragen.