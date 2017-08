Endverschlüsselt Telefonieren: Threema startet öffentlichen Betatest mit großer Neuerung

Öffentliche Betaphase

Verschlüsselung und Anonymisierung der Anrufe

Um sicherzugehen, dass man bei der Nutzung eines Messengers nicht mit den eigenen Daten bezahlt, sollte man auf Dienste mit dauerhafter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zurückgreifen wie etwa bei der App Threema aus der Schweiz (Store: ). Seit fünf Jahren kann man auf diesem Weg endverschlüsselte Mitteilungen senden und empfangen. Der jetzt anvisierte nächste Schritt betrifft eine andere Funktionalität, die bei Messengern inzwischen zum Standard gehört: Sprachanrufe.Bevor die Telefonie-Funktion aber für alle Anwender freigeschaltet wird, muss sie sich einer öffentlichen Betaphase stellen. Dafür bittet Threema im unternehmenseigenen Blog um Mithilfe durch freiwillige Tester auf den Plattformen iOS und Android (die App für Windows Phone erhält das Feature vorerst nicht). Da bei der Funktion sowohl Anrufer als auch Angerufener über die aktuelle Betaversion verfügen müssen, ist eine hinreichend große Anzahl von Teilnehmern notwendig. Sollten im Verlauf der Betaphase keine schwerwiegenden Fehler entdeckt werden, ist in naher Zukunft mit dem Update der App-Store-Version zu rechnen.Wie es zum Konzept bei Threema gehört, so sollen auch die Sprachanrufe in jeder Hinsicht anonymisierbar sein. Beispielsweise verwendet die Funktion nicht die Telefonnummer, sondern ausschließlich die zufällig generierte Threema-ID zur Identifizierung. Damit wird die Anzahl der gegebenenfalls auswertbaren Metadaten minimiert. Der Verbindungsaufbau erfolgt im Hintergrund über Threema-Nachrichten und ist damit ebenso endverschlüsselt wie Chats und wird auch genauso mit einer Vertrauensstufe markiert. Sämtliche Schlüsse generiert die App auf dem Gerät, sie werden an keine Server geschickt. Außerdem verwendet Threema für die Audio-Codierung eine konstante Bitrate, um keine Rückschlüsse auf die Inhalte zu ermöglichen.Natürlich sind Sprachanrufe auch in den kommenden Threema-Versionen optional und lassen sich komplett deaktivieren, falls man keine Anrufe wünscht. Die App ist für 3,49 Euro im App Store verfügbar und läuft auf allen iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8.0 oder neuer. Die aktuelle Version 2.10.1 verbraucht 24,9 MB Speicherplatz; die Sprachanrufe erreichen die App erst mit dem kommenden Update. Zum Threema-Betaprogramm können Sie sich an dieser Stelle registrieren: Weiterführende Links: