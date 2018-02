Things 3: Neue Link-Features und mehr Automatisierung für iPhone, iPad sowie Mac

Links, Automatisierung und Handover

Things 3.4 bringt sowohl für die iOS-App als auch die Mac-Variante eine Reihe von Neuerungen. Die beliebte To-do-App der Stuttgarter Softwareschmiede Cultured Code bietet Anwendern fortan eine besondere Art von Link zu Aufgaben sowie beliebigen Listen, mehr Möglichkeiten für Automatisierungsprozesse und zudem eine Handover-Funktion für andere Apps.Die neue Things-Version 3.4 für iOS und macOS bietet neue Features, die vor allem im Zusammenspiel mit anderen Anwendungen mehr Komfort und eine erweiterte Funktionalität versprechen. „Linken zu Things“ ermöglicht eine besondere Art von URL, die mit „things:“ beginnt und über die Nutzer aus anderen Apps schnell zu Things-Aufgaben oder sonstigen Listen gelangen.Anwender können über die erzeugten Links auch außerhalb der eigentlichen Things-App eine Vielzahl von Befehlen ausführen, darunter Erstellen von Aufgaben, Anzeige von Tags und Sucheingaben. Mit Anwendungen wie Workflow, Launcher oder Launch Center Pro lassen sich die häufigsten Workflows automatisieren.Andere Apps können via Handover von nun an Daten schnell und einfach an Things schicken. Die To-do-Anwendung bietet Entwicklern über die Open Source Swift Library die Gelegenheit, Programme fit für die Dateiübergabe an Things zu machen. So können Nutzer zum Beispiel über die Mindmapping-Lösung MindNode (Store: ) ihre festgehaltenen Ideen direkt an Things weiterreichen.Things 3.4 für iPhone und iPad erfordert mindestens iOS 10. Die App kostet 10,99 Euro (Store: ). Das Mac-Pendant benötigt mindestens OS X El Capitan (10.11). Der Preis für die Desktopvariante beträgt 54,99 Euro (Store: ).