Textersetzung in macOS und iOS: Besserer Sync dank CloudKit

Wechsel zu CloudKit als möglicher Grund

Apple scheint die seit Jahren immer mal wieder in Erscheinung getretenen Synchronisationsprobleme des Textersetzungswerkzeugs zwischen Macs und iDevices in den Griff bekommen zu haben. In macOS High Sierra (10.13) und iOS 11 funktionierten die entsprechenden Abgleiche während eines Tests problemlos.Das Toolsteht seit Mac OS Snow Leopard (10.6) beziehungsweise iOS 5 zur Verfügung und soll dabei helfen, Zeit zu sparen. Es ermöglicht Nutzern, Kürzel wie „mfg“ festzulegen, aus denen das Betriebssystem während der Eingabe und unabhängig von der verwendeten App automatisch ganze Ausdrücke wie „Mit freundlichen Grüßen“ erstellt. Auf dem Mac gelangen Nutzer überzu der Funktion; in iOS geht es viaDer Texterkennungsabgleich per iCloud bereitete immer mal wieder Probleme. Brian Stucki von MacStadium untersuchte die entsprechende Synchrinsation zwischen diversen Macs und iDevices. Sein Fazit war eindeutig: „Manchmal klappt es, manchmal nicht.“ Nach der Veröffentlichung von macOS High Sierra probierte es Stucki nochmal mit der neuesten Mac-Betriebssystemversion. Zu seiner Überraschung verlief der gesamte Synchronisationsprozess – im Gegensatz zu vorher – praktisch reibungslos.Stucki selbst weiß zwar keine Antwort auf die Frage, warum die Synchronisation mit der neuen macOS-Version besser läuft, es gibt jedoch einen Hinweis von anderer Seite. iOS-Entwickler und -Leaker Guilherme Rambo bestätigte via Twitter einen geänderten Abgleichmechanismus. Demnach synchronisiert die Textersetzung in macOS High Sierra und iOS 11 per CloudKit, was wesentlich zuverlässiger arbeiten soll als die vorherige Methode. Das auf der WWDC 2014 vorgestellte CloudKit verbesserte die Sync-Leistung bereits bei diversen anderen Tools und Apps. Sowohl Apple-eigene Anwendungen als auch Drittanbieter-Programme profitieren davon.