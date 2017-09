macOS 10.13 High Sierra ist erschienen

Kurzzusammenfassung: Die Neuerungen von High Sierra

Eine knappe Woche nach der Freigabe von iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 ist nun das vierte große System-Update dieses Jahres erschienen. Ab sofort lässt sich macOS 10.13 High Sierra (Build 17A365) laden und installieren. Das Update erfolgt wie üblich via Software-Aktualisierung des Mac App Stores (Zur Produktseite von High Sierra im Mac App Store: ) - sollte es noch nicht zu sehen sein, dann sind noch ein paar weitere Minuten Geduld erforderlich. Nutzer der Public Beta oder der Entwicklerversion müssen High Sierra von der oben angeführten Produktseite laden, da kein Update in der Software-Aktualisierung auftaucht.Wer momentan macOS 10.12 Sierra auf seinem Mac installiert hat, kann auf High Sierra umsteigen - die Systemvoraussetzungen blieben nämlich unverändert. Bei iMac und MacBook muss es mindestens ein Gerät ab Ende 2009 sein, bei MacBook Air, MacBook Pro sowie Mac Pro ist die Hardware-Generation des Jahres 2010 oder neuer erforderlich. Einschränkungen gibt es für bestimmte Funktionen. Beispielsweise erfolgt die Umstellung auf das neue Dateisystem APFS nur, wenn der Mac mit SSD ausgestattet ist. Mit herkömmlichen Festplatten oder Fusion Drives versteht sich APFS nicht - vorerst zumindest. Weitere Details hatten wir in diesem Artikel zusammengestellt.Die weitreichendste Neuerung findet unter der Haube statt, nämlich die erwähnte Umstellung auf das Apple File System (APFS). Außerdem setzt Apple fortan auf den Komprimierungsstandard HVEV (H.265), um hochauflösende Videos effizienter nutzen zu können. Im Vergleich zu H.264 ist von 40% stärkerer Kompression die Rede. Im Grafikbereich führt Apple die zweite Version des Metal-Frameworks ein, das nun auch VR-Unterstützung bietet. Außerdem lassen sich ab High Sierra auch externe Grafikkarten am Mac verwenden.Sichtbare Änderungen bringt die Fotos-App mit, deren Seitenleiste überarbeitet wurde. Außerdem gibt es neue Filterfunktionen, um schnell bestimmte Fotos finden zu können. Die Möglichkeiten der Fotobearbeitung weitete Apple ebenfalls deutlich aus. Zahlreiche kleinere Verbesserungen befinden sich in Mail, Notizen, FaceTime und iCloud Drive (Teilen-Funktion). Safari 11 ist Bestandteil von High Sierra - Apple schraubte erheblich an der Performance des Browsers. Alle Neuerungen von High Sierra finden Sie detailliert im unten verlinkten Artikel beschrieben.