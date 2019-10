Test Shure MV88+: Professionelle Tonaufnahmen mit dem iPhone für Video, Podcasts, Interviews und mehr

Kompakt

Marke Shure Bezeichnung MV88+ Art Mikrofon Video-Kit Empf. Preis (€) 229 Verfügbarkeit sofort

Es ist schon erstaunlich, wie gut die Foto- und Videoqualitäten heutiger Top-Smartphones wie die des iPhone 11 sind. Die Hersteller liefern sich ein knallhartes Battle um die besten visuellen Bildfunktionen ihrer Produkte, was dazu geführt hat, dass Smartphones beispielsweise die klassische Kompaktkamera komplett aus dem Markt verdrängt haben und auch Videokameras für Normalverbraucher kaum noch eine Bedeutung haben. Die Fotos beispielsweise vom iPhone 11 Pro sind so gut (siehe Testbericht ), dass so manche Spiegelflexkamera aus den 2000er Jahren dagegen blass aussieht. Und selbst bei Videos mit 4K-Auflösung sind die Möglichkeiten der Alleskönner wirklich beeindruckend.Das Gleiche lässt sich allerdings nicht von der Tonqualität bei Aufzeichnungen mit dem Smartphone behaupten.Zwar kann das iPhone 11 inzwischen auch in Stereo aufnehmen, aber die Ergebnisse sind eigentlich nur unter Idealbedingungen brauchbar und werden der Bildqualität kaum gerecht. Das ist in etwa so, als hätte James Cameron seinen Blockbuster „Avatar“ mit einer Mono-Tonspur versehen und die Kinos hätten den Ton nur über einen kleinen Plastik-Bluetooth-Lautsprecher hinter der Handballfeld-großen Leinwand wiedergegeben.Okay, der Vergleich ist ein wenig dramatisiert, aber ich denke, Sie wissen, wo der der Haken ist. Bild- und Tonqualität von iPhone & Co. sind nicht auf Augenhöhe.Wie unterschiedlich die Prioritäten bei Bild und Ton gesetzt werden, zeigt sich auch daran, wie viel Apple in seiner Beschreibung des iPhone 11 dazu verrät. Während den Foto- und Videoeigenschaften seitenlange Erklärungen gewidmet sind, erfährt man über die Möglichkeiten zur Tonaufzeichnung so gut wie nichts.Auf der Produktseite zum iPhone 11 steht unter den technischen Daten lediglich, dass „Stereoaufnahme“ möglich ist, aber es gibt nur rudimentäre Zusatzinfos zu den eingebauten Mikrofonen. Eines befindet sich an der Displayseite in der Notch, zwei weitere an der Unterkante des Gehäuses. Die Mikrofone ermöglichen Noise Cancelling für Gespräche mit wenig störenden Nebengeräuschen. Stereoaufnahme in Videos ist offenbar möglich, aber bei Memos wird nur Mono aufgezeichnet. Auch mit einer App, wie der zu dem hier getesteten Mikrofon gehörigen ShurePlus Motiv App , kann über die internen Mikros des iPhone nur Mono aufgezeichnet werden.So oder so ist die Positionierung der Mikrofone für die Erfassung eines Stereopanoramas denkbar ungünstig. Hält man das iPhone beispielsweise zur Videoaufzeichnung im Querformat, befinden sich die Hauptmikrofone beide entweder links oder rechts (je nach Haltung). Eine Ausrichtung zur Tonquelle ist so nicht möglich, geschweige denn eine Anpassung der Richtcharakteristik.Für adäquate Tonaufnahmen kommt man um eine externe Mikrofonlösung nicht herum. Hersteller wie Shure bieten passende Lösungen für iOS an. Ich hatte bereits vor einiger Zeit das Shure MOTIV MV88 iOS-Mikrofon im Test . Jetzt bietet Shure mit dem MV88+ ( Amazon ) eine ähnliche, aber etwas flexibler nutzbare Lösung an. Es handelt sich hierbei um ein Set bestehend aus dem technisch identischen, aber formal anders ausgeführten Mikro MV88, plus einer Smartphone-Halterung und einem Mini-Stativ von Manfrotto. Das MV88+ Video Kit kostet 229 Euro. Dazu gibt es die kostenlose Recording-App Shure MOTIV . Die technischen Details lasse ich daher an dieser Stelle weg und konzentriere mich auf die Besonderheiten des Video KITs in der Praxis.