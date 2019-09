Test Ikea Symfonisk: Schwedisches Soundsystem mit Sonos-Steuerung und AirPlay 2

Das derzeit verfügbare Symfonisk-Angebot. (Foto: Ikea)

Ikea: Der Name steht seit Jahrzehnten für preiswerte Möbel zum selbst zusammenschrauben – und oft auch für lustige klingende Produktnamen. Das 1943 von Ingvar Kamprad in Schweden gegründete Unternehmen ist damit zu einem Weltkonzern mit über 200.000 Mitarbeitern aufgestiegen. Inzwischen schickt sich Ikea an, auch mit Heimsteuerungssystemen unsere Wohnungen zu erobern. Nach der erfolgreichen Einführung des netzwerkfähigen Leuchtensystems „ Trädfri “, das inzwischen auch über Apple HomeKit steuerbar ist, haben die Schweden jetzt auch ein Multiroom-fähiges Soundsystem unter dem Namen „Symfonisk“ auf den Markt gebracht.Der große Coup dabei: Ikea ist eine Kooperation mit dem seit Jahren etablierten Anbieter sonos eingegangen. Sonos baut WLAN-Lautsprecher, die über das heimische Netzwerk verbunden und per App gesteuert werden können. Ikea schließt sich mit seinen eigenen Designs dem sonos-Ökosystem an und nutzt auch die Steuerungs-App von sonos. Auf diese Weise hat Ikea von Start weg eine sehr ausgereifte und komfortable Benutzerschnittstelle. Noch besser: die sonos-Lösung ist auch – im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen dieser Art – sehr gut mit Apple vernetzt (zum Beispiel gehörte sonos zu den ersten Anbietern, die Apples AirPlay 2 für Multiroom implementierten) und unterstützt praktisch alle Musik-Streamingplattformen – nicht nur die großen, wie Spotify oder Tidal. Derzeit finden sich in der Liste der App sagenhafte 73 Dienste, inklusive Apple Music.Zum Start hat Ikea zwei günstige Speaker in den Handel gebracht. Einen kleinen Regallautsprecher (99 Euro) und eine Tischleuchte (179 Euro), in deren Sockel ein sonos-kompatibler Lautsprecher steckt. Ich habe mir beide Angebote genau angesehen und angehört. Das Ergebnis überzeugt, vor allem in Bezug auf das Preis/Leistungsverhältnis, ist aber auch nicht ganz frei von kleineren Schwächen.Zum Test standen mir zwei Symfonisk Regallautsprecher und eine Symfonisk Tischleuchte zur Verfügung.