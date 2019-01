Test Gitzo Century Traveler Messenger Bag – Vielseitige und kompakte Fototasche für (fast) alle Systemkameras

Falls Sie auf der Suche der Einen, ultimativen Fototasche für alle Gelegenheiten und Einsatzzwecke sind: Vergessen Sie’s! Das ist wie die Suche nach Bigfoot. Gelegentlich hört man von angeblichen Sichtungen, aber darauf würde ich nicht viel geben.Der Grund ist klar: Systemkameras mit Wechselobjektiven sind in ihrem Platzbedarf variabel, Taschen und Rücksäcke in ihrem Raumangebot aber nicht (von einigen wenig überzeugenden Versuchen mit variabler Größe abgesehen). Mal ist man nur mit einer Kamera und einem kleinen Objektiv unterwegs, mal möchte man weitere Objektive und vielleicht ein Stativ und weiteres Zubehör dabei haben. Für lange und voluminöse Teleobjektive sind Rucksäcke oft die bessere Wahl, ebenso für ausgedehnte Wanderungen. Bewegt man sich hingegen in dichten Menschenmengen, z.B. auf Volksfesten oder Messen, sind Schultertaschen die weitaus sinnvollere Wahl.Für meinen Bedarf haben sich Schultertaschen über die Jahrzehnte als bestmögliche Allround-Lösungen herauskristallisiert. Aber wie gesagt, das hängt stark von der bevorzugten Einsatzart ab. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen hier eine Schultertasche vorstellen, deren funktionale Details sie von anderen Angeboten dieser Art deutlich abhebt.Der französischstämmige Hersteller Gitzo ist vornehmlich für seine sehr hochwertigen und kostspieligen Stativlösungen bekannt, bietet heute aber auch Tragelösungen wie Kameragurte, Rucksäcke, Messenger- und natürlich Stativtaschen an. Das Angebot ist im Vergleich zu anderen Anbietern zwar recht überschaubar, dafür erscheinen die Gitzo-Taschen zumindest auf dem Papier sehr durchdacht, so dass sich ein näherer Blick lohnt.Die Schultertasche Gitzo Century Traveler Messenger (für MTN-Leser via Gitzo Online-Shop 20% günstiger! – Siehe Rabattcode am Ende des Berichts.) ist in zwei Größen erhältlich. Die kleinere Modellvariante ( GCB100MS ) empfiehlt Gitzo vornehmlich für Mirrorless-Systeme mit zwei bis drei kleineren Objektiven. Diese Tasche ist sehr kompakt und ähnelt meiner seit einigen Jahren genutzen Think Tank Mirrorless Mover 30i ( Testbericht Amazon ).Das größere Modell ( GCB100MM ) soll sich für DSLRs mit drei bis vier kleinen bis mittelgroßen Objektiven eignen und bietet einen etwas größeren Funktionsumfang. So hat diese Variante eine sehr praktische, ausklappbare Stativhalterung integriert. Dazu später mehr. Beide Taschen haben auch ein Fach für iPads bzw. für MacBooks bis 13“ bei der größeren Variante.