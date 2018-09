Termine: iOS 12, Mojave, tvO 12, watchOS 5, Verkaufsstart der iPhone-Modelle und der Apple Watch

Systemupdates: iOS 12, watchOS 5, tvOS 12

Systemupdate: macOS 10.14 Mojave

iPhones: iPhone XS und iPhone XS Max

iPhone XR

Apple Watch Series 4

Auf der Event-Keynote gab Apple zahlreiche wichtige Termine bekannt, die wir in dieser Meldung noch einmal kompakt zusammenfassen. In den kommenden Wochen ist in der Apple-Welt zumindest einiges los, denn es stehen vier System-Updates, der Verkaufsstart dreier iPhone-Modelle sowie die neue Generation der Apple Watch an. Seltsamerweise gibt es aber weiterhin keine neuen Informationen zur Ladematte namens AirPower.Apple wird die Updates zeitgleich freigeben. Wer direkt am ersten Abend auf die neuen Systemversionen umsteigen möchte, sollte sich daher den 17. September rot auf dem Kalender anstreichen – drei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart der neuen iPhones. Wie soeben gemeldet stehen die "Gold Master"-Versionen für einen abschließend Test nun für Entwickler zur Verfügung.Wie üblich erscheint das Mac-Update erst etwas später als die neuen Systeme für iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch. Eine Woche länger muss man sich daher gedulden, denn Mojave taucht ab dem 24. September in der Software-Aktualisierung auf.Apple folgt dem üblichen Ritual, zunächst Vorbestellungen zu ermöglichen, eine Woche später dann mit der Auslieferung zu beginnen. Die Bestellseiten bei Apple und den Mobilfunkpartnern werden am 14. September aktiviert, ab dem 21. September klingelt dann der Postbote.Im Vorfeld hieß es, Apple könne mit der Auslieferung des iPhone XR erst später anfangen. Diese Berichte bewahrheiteten sich, denn bis dahin vergehen noch Wochen. Erst am 19. Oktober starten die Vorbestellungen, am 26. Oktober beginnt die Auslieferung. Angeblich hängt der verspätete Start mit der komplexen Bauweise des Displays zusammen – LCD benötigt Hintergrundbeleuchtung, was beim randlosen Konzept sehr aufwändig zu implementieren ist.Bestellen lässt sich die Apple Watch Series 4 ab dem 14, September, also ab Freitag. Die Auslieferung beginnt eine Woche später, nämlich am 21. September.