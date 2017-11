Telekom wagt Rückkehr zum Glasfaserausbau - zunächst in deutschen Kleinstädten

Das Glasfasernetz in Deutschland soll noch in diesem Jahr um 40.000 Kilometer wachsen. Das kündigte die Deutsche Telekom heute in einer Pressemitteilung an. Gleichzeitig möchte der Konzern den Ausbau von FTTH (Fiber to the Home) forcieren, also Glasfaserleitungen nicht nur bis zu den Verteilerkästen, sondern tatsächlich bis zu den Hausanschlüssen. Bislang pochte die Telekom für die letzten Meter lieber auf die sogenannte Vectoring-Technologie, die ebenfalls höhere Bandweiten verspricht, aber anders als Glasfaser nicht skalierbar ist und dementsprechend bald wieder ersetzt werden müsste.In einem ersten Schritt soll sich der Glasfaserausbau auf kleinere Städte in Zentraldeutschland beschränken. Pilotprojekt ist das fränkische Bad Staffelstein. Bis Ende Februar läuft dort die Vorvermarktungsphase: Sollten bis dahin 750 Bestellungen eingegangen sein, wird die Gemeinde bis Ende 2018 mit Glasfaseranschlüssen ausgebaut. Das entspricht etwa einem Viertel der Haushalte in dem 10.000-Einwohner-Städtchen. Für die Interessenten entstehen dabei keine zusätzlichen Hausanschlusskosten. Ähnliche Vorvermarktungsphasen hatte die Telekom schon vor einigen Jahren durchgeführt. "Damals war die Nachfrage häufig noch nicht ausreichend. Wir hoffen jetzt, auf mehr Resonanz zu stoßen", sagt dazu Niek Jan van Damme, Deutschlandchef der Telekom.Um die Unannehmlichkeiten beim Ausbau für die Anwohner zu verringern und natürlich auch die Kosten zu senken, möchte die Telekom bei den Bauarbeiten auf Trenching setzen. Diese Bautechnik macht das Ausbaggern von Gräben unnötig, sondern setzt auf das Fräsen von schmalen Schlitzen im Bodenbelag zwischen Verteilerkästen und Wohnungsanschlüssen.Sollte die Vorvermaktung in Bad Staffelstein erfolgreich über die Bühne gehen und genug Einwohner bei dem Projekt mitmachen, möchte die Telekom schon im nächsten Jahr einige weitere Städte in Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Thüringen an den Start bitten. Auch hier sollen Gemeinden in ähnlicher Größenordnung den Anfang machen.Weiterführende Links: