TechTicker: iPad-Tastaturhülle, magnetische iPhone-Halter, Buffalo NAS, T+A Regallautsprecher und mehr

ZAGG SLIM BOOK GO FÜR IPAD 9,7‘‘ UND IPAD PRO 11‘‘UND12,9"

ROON UPDATE MIT TIDAL, QOBUZ UND "RADIO MIX"

T+A LAUTSPRECHER B 8 – KOMPAKT UND HIGH-ENDIG

BUFFALO LINKSTATION 220DR – NAS MIT ZWEI FESTPLATTENEINSCHÜBEN

XLAYER MAGFIX – HALTESYSTEM FÜR IDEVICES MIT UND OHNE WIRELESS CHARGING

Das richtige iPad-Tastaturcase zu finden, ist nicht leicht. Zagg könnte mir dem Slim Book Go die Lösung parat haben. Die für das iPad 9,7‘‘ und die iPad Pro-Modelle 11‘‘ und 12,9‘‘ verfügbare Bluetooth-Tastatur mit Schutzhülle bietet ein paar nette Features. Die Schutzhülle und das Keyboard können nach Belieben abgenommen werden. Dank Multi-Pairing-Option ist es möglich, das Keyboard gleichzeitig mit zwei Geräten zu verbinden und per Tastendruck zwischen diesen umzuschalten. Hintergrundbeleuchtete Tasten (7 Farben wählbar) ermöglichen auch bei schlechtem Licht komfortables Tippen. Der Apple Pencil findet in einer dafür vorgesehenen Halterung Platz. Der eingebaute umgekehrte Kickständer lässt sich je nach Bedarf einstellen.ZAGG verspricht für das Slim Book Go eine Akkulaufzeit von einem Jahr. Die Preise:iPad 9,7‘‘ – 99,99 EuroiPad Pro 11‘‘ – 109,99 EuroiPad Pro 12,9‘‘ – 129,99 EuroFür die beliebte Audio-Player-Software Roon ist ein umfangreiches Update erschienen. Künftig hat man aus Roon Zugriff auf die HiRes-Streamingdienste Tidal und Qobuz. Dazu gibt es ein neues "Radio"-Feature. Mit dem Radio-Button kann die App Empfehlungen basierend auf der aktuellen Titelauswahl und den Vorlieben des Nutzers automatisch auswählen und im Radio-Stil abspielen. Dabei sucht Roon nicht nur in der eigenen Library, sondern kann Musik auch aus den Streamingdiensten heraussuchen. Dank Machine Learning und Thumbs-Up/Thumbs-Down-Buttons soll die Funktion mit der Zeit immer besser den Musikgeschmack des Nutzers treffen.Auch optisch und funktional wurde Roon kräftig aufpoliert. Beispielsweise in den Bereichen "Now Playing", Suche und "DSP":Roon kann im Abo für 119 Dollar (rund 105€) pro Jahr genutzt werden, oder mit einer Lifetime-Lizenz für 499 Dollar (rund 439 Euro). Die App unterstützt zahlreiche Audiogeräte zur Musikausgabe.Passend zu den kompakten Komponenten der Serie 8 hat der Herforder HiFi-Spezialist T+A einen neuen Lautsprecher vorgestellt. Der B 8 genannte Monitor soll sich als ideale Ergänzung für die Endstufe AMP 8 anbieten.Die aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellten Gehäuse der B 8 (B19 cm x H30 cm) sehen edel aus und sollen eine enorme Stabilität und Festigkeit bieten, um Resonanzen zu vermeiden. Durch die Bedämpfung der Gehäusewände mit speziellem Absorbermaterial werden Körperschall und alle unerwünschten Resonanzen verhindert, sagt T+A. Die Chassis basieren auf der Technologie der Criterion-Lautsprecher des Herstellers. Die 20-mm-Gewebekalotte und der 150-mm-Tieftöner werden von einer aufwendigen Frequenzweiche angesteuert und sollen ein sehr homogenes Abstrahlverhalten mit authentischer Räumlichkeit und präziser Abbildung bieten.Die T+A B 8 sind ab Februar zum UVP von 1.980 Euro über den Fachhandel erhältlich. Buffalo bringt ein neues 2-Bay-NAS der LinkStation-Serie. Das 220DR ist standardmäßig mit Festplatten der WD-Red-Serie bestückt – wahlweise mit 2, 4, 6 oder 8 TB.Bei Auslieferung ist die LinkStation 220DR bereits vorkonfiguriert und kann mit der für Mobilgeräte optimierten Benutzeroberfläche von einem Laptop oder auch von einem Smartphone aus eingerichtet werden. Mit zwei Festplattenschächten gibt es die Wahl zwischen RAID 0 für erhöhte Leistung oder RAID 1 für eine Spiegelung des Inhalts und höhere Datensicherheit. Das 220DR unterstützt DLNA und Twonky Beam für ruckelfreies Streaming von bis zu vier HD-Filmen gleichzeitig. Es empfiehlt sich auch als Server für HiRes-Audiodateien (inkl. DSD). Pro verbundenem Gerät unterstützt das NAS laut Hersteller Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s und Schreibraten bis zu 50 MB/s.Die Buffalo LinkStation 220DR ist ab sofort zum UVP von 219 Euro mit einer Festplattenkapazität von 2 Terabyte, 259 Euro mit 4 Terabyte Speicher, 289 Euro mit 6 Terabyte Speicher und 359 Euro mit 8 Terabyte Speicher in Deutschland erhältlich. (Weitere NAS von Buffalo bei Amazon .)Magnetische Halter für Smartphones oder Tablets sind praktisch, da man das Device nicht erst umständlich in eine Klemmvorrichtung einrasten muss. XLayer hat mit magfix ein ganzes Sortiment solcher Haltelösungen für unterschiedliche Anwendungen im Programm. Ob fürs Auto, das Fahrrad oder daheim.Dank superstarker Neodym-Magnete soll ein absolut sicherer Sitz des Mobilgerätes gewährleistet sein. Die Funktionalität der Geräte wird nicht beeinträchtigt. Mit dem separat erhältlichem Wireless-Charging-Erweiterungskit ermöglicht magfix darüber hinaus induktives Laden ohne Kabel. Die neue magfix-Kollektion ist ab sofort online und im Fachhandel erhältlich. Folgende Modelle stehen derzeit zur Auswahl (Preisangaben UVP; Links zu Amazon):magfix Magnethalterung für Lüftungsgitter 14,95 Euro magfix Universal-Magnethalterung für glatte Oberflächen 12,95 Euro magfix Magnethalterung für den Getränkehalter 24,95 Euro magfix Magnethalterung für die Kopfstütze 19,95 Euro magfix Magnethalterung für Fahrräder & Motorräder 19,95 Euro magfix Magnethalterung für den Arbeitsplatz 19,95 Euro magfix Magnethalterung für Frontscheibe/Armaturenbrett 19,95 Euro magfix Metallplatten 2er Pack 4,95 Euro magfix Wireless Charging Magnethalterung Erweiterungsset 39,95 Euro magfix Magnethalterung Kfz Komplettset 29,95 Euro magfix Wireless Charging Magnethalterung Kfz Komplettset 59,95 Euro