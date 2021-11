TechTicker: iFi Audio xDSD Gryphon, satte Rabatte auf Lautsprecher und In-Ears, Samsung Business-Monitor und mehr

IFI AUDIO XDSD GRYPHON: MOBILER SPITZEN-DAC UND -KOPFHÖRERVERSTÄRKER

RABATTAKTION: KEF R-SERIE ZEITWEISE DEUTLICH GÜNSTIGER

Im Zeitraum vom 18. November 2021 bis zum 09. Januar 2022 sind die Modelle der KEF R-Serie mit einem Rabatt von bis zu 20% zu haben.

SATTE RABATTE AUF 1MORE IN-EAR KOPFHÖRER

SAMSUNG LAUNCHT 49" CURVED BUSINESS-MONITOR S9U

DECODED – SILIKONHÜLLEN FÜR IPHONE 13 JETZT ERHÄLTLICH

Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus Polycarbonat mit Beschichtung aus Flüssigsilikonkautschuk

Für iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Stoßdämpfendes Polycarbonat

Mikrofaserauskleidung verhindert Kratzer am iPhone

Der erhöhte Rahmen verhindert Kratzer am Bildschirm und die geschlossene Unterseite sorgt für maximalen Schutz und einen festen Sitz.

Mit Kameraring aus Metall, zum Schutz der Kamera und als optisches Highlight

MagSafe- und Qi-kompatibel, integrierte Magnete sorgen für ideale Ausrichtung am MagSafe-Zubehör.

Farben: Rot, Dunkelgrau, Beige, Khaki, Gelb

Ab sofort für je 39,99 Euro bei Gravis und Technikdirekt erhältlich.

Mit dem xDSD Testbericht ) und xCAN hat iFi Audio ein Duo hochklassiger D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker für den mobilen Einsatz im Programm. Deren Funktionen überschneiden sich aber teilweise. Außerdem hat iFi noch viele weitere mobiltaugliche und für den stationären Einsatz gedachte Modelle. Selbst für jemanden, der sich intensiv und regelmäßig mit dem iFi-Produktangebot auseinander setzt, wird es bei all den vielen Modellen, die teilweise auch noch in mehreren Generationsstufen angeboten werden, langsam unübersichtlich. Mit dem neuen xDSD Gryphon hat iFi nun aber ein Produkt vorgestellt, dass zumindest den xDSD und xCAN überflüssig machen könnte. (Der xDSD ist auch bereits abgekündigt.)Die Funktionen und technischen Eigenschaften des Neulings lesen sich so, als hätte iFi Audio hier mal eine echtes "Schweizer Armeemesser" für Musikwiedergabe geschaffen und dabei auch viele Kundenwünsche berücksichtigt. Der xDSD Gryphon ist funktional in vielen Punkten mit dem erst kürzlich getesteten Chord Hugo2 vergleichbar. Bei beiden handelt es sich um mobile, akkugespeiste DAC/Kopfhörerverstärker mit sehr hohem Klanganspruch. Beide beherrschen sowohl kabelgebundene HiRes-Audiowiedergabe über USB, aber beide haben auch Bluetooth an Bord. Und beide können mit USB-Power versorgt werden und mit einer separaten USB-Leitung Audio wiedergeben (um Störungen durch USB Buspower zu vermeiden). Auch bei Features wie der integrierten Crossfeed-Schaltung gibt es Überschneidungen. Und selbst die DAC-Features sind – zumindest auf dem Papier – sehr ähnlich, denn beide verarbeiten PCM bis 768 kHz plus DSD512 und bieten unterschiedliche Filtervarianten. Die Ähnlichkeiten enden aber spätestens beim Preis, denn der xDSD Gryphon ist mit einem UVP von 599günstiger.Die vollständige Beschreibung des xDSD Gryphon würde den Rahmen des TechTicker deutlich sprengen. Schon die Herstellerbeschreibung in der Pressemeldung hat weit über 2.000 Worte. Da fällt selbst eine Zusammenfassung schwer. Deshalb hier nur noch ein paar wesentliche Punkte. Die vollständige Beschreibung finden Sie auf der Produktseite des Herstellers und in Kürze auch auf Deutsch beim hiesigen iFi-Vertrieb WOD-Audio Das Gehäuse ähnelt dem des bisherigen xDSD und xCAN, ist aber nicht spiegelblank, sondern matt (gunmetal grey) und damit unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Insgesamt ist das Gerät mit 123 x 75 x 19 mm etwas größer geworden, bietet dafür jetzt aber ein integriertes OLED-Display für die wichtigsten Funktionsanzeigen. Das ist auf jeden Fall deutlich komfortabler, als die üblichen mehrfarbigen LEDs mit diversen Farbcodes.Wie alle neueren iFi-Geräte für Kopfhörer-Nutzung bietet auch der xDSD Gryphon jetzt eine 4,4 mm Pentaconn-Buchse für symmetrischen Kopfhörerbetrieb. 3,5 mm Stereo Klinke ist aber auch vorhanden.Für drahtlose Zuspielung ist Bluetooth 5.1 integriert. Durch Nutzung des neuesten Vierkern-Bluetooth-Chips QCC5100 von Qualcomm werden alle aktuellen Bluetooth-Protokolle unterstützt, einschließlich aptX Adaptive und aptX HD, LDAC und HWA/LHDC. Zu den weiteren unterstützten Codecs gehören aptX und aptX Low Latency, natürlich auch das von Apple genutzte AAC, sowie das Bluetooth-Basisprotokoll SBC. Apropos Formate und Protokolle: MQA-Files werden voll unterstützt ("three unfold").Die ersten xDSD Gryphon sollten – sofern die gestörte Lieferkette nicht wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat – bereits in Deutschland eingetroffen sein. WOD Audio bietet das Gerät für 599 Euro an. Sollte der xDSD Gryphon tatsächlich so gut klingen, wie die technischen Details es suggerieren, dürfte das ein absoluter Preisknaller sein. So viel bietet in dieser Klasse sonst kein anderer mir bekannter Hersteller.Und wieder eine gute Gelegenheit, deutlich günstiger an tolle Lautsprecher zu kommen. Letzte Woche waren es die Heimkinolautsprecher von M&K (wobei die Aktion auch weiterhin läuft), diese Woche sind es die R-Serie-Lautsprecher von KEF Zur Auswahl stehen sechs Modelle in schwarzem und weißem Hochglanz oder mit Echtholz-Walnussfurnier. Diese sind mit KEFs berühmten Uni-Q-Treibern der zwölften Generation und leistungsstarken neuen Tieftönern ausgestattet. Das Angebot ist nur auf kef.com und bei autorisierten, teilnehmenden KEF Händlern gültig.Rabatte gibt es aktuell dank Black-Cyber-Dingsbums-Tagen und -Wochen zuhauf. Auch der Kopfhörer- und In-Ear-Spezialist 1MORE nutzt die Rabattwochen und bietet deutliche Preisnachlässe. Eine gute Gelegenheit für diejenigen, die einen guten und preiswerten Ohrhörer suchen. Die 1MORE-Hörer haben sich in diversen Rewind-Tests schon als wirklich empfehlenswert erwiesen. Da sind die temporären Preisnachlässe umso willkommener. Hier eine Übersicht:Mit dem S9U1 bringt Samsung einen hochauflösenden Bildschirm für Multitasking-Aufgaben für Business-User auf den Markt: Das 49 Zoll Display im Seitenverhältnis 32:9 hat einen 1.800R Wölbungsradius und soll besonders gut geeignet sein, um mehrere Inhalte übersichtlich nebeneinander anzuzeigen.Das Panel mit Samsungs QLED-Technologie hat eine Auflösung von 5120 x 1440 Pixel und deckt 95% des DCI-P3-Farbraums ab. Mit einer Reaktionszeit von 4 ms (G/G) und eine Bildwiederholrate von 120 Hz soll der Monitor auch für Gamer eine gute Wahl sein. Hinzu kommen vielseitige Anschlussmöglichkeiten, integrierte Lautsprecher sowie ein eingebauter KVM-Switch an der Unterseite des Monitors, mit dem Nutzer zwischen verschiedenen Quellen wechseln können.Der Business-Monitor S9U soll ab Dezember verfügbar sein und hat einen Preis von 1.399 Euro (UVP). Letzte Woche hatten wir Ihnen die neuen Lederhüllen des holländischen Herstellers DECODED vorgestellt – was zu einer kleinen Ethik-Diskussion über die Verwendung von Leder führte. Wem Leder nicht mehr zeitgemäß erscheint, der findet im DECODED-Sortiment auch Schutzhüllen aus anderen Materialen. Zum Beispiel die neuen Silikonschutzhüllen für das iPhone 13.Die Cases des niederländischen Herstellers für "Premium-Accessoires" sind in Deutschland ab sofort in fünf Farben. Die MagSafe-kompatiblen Hüllen sollen "ein modernes Design und optische Highlights wie einen Kameraring aus Metall mit zuverlässigem Schutz vor Stößen und Stürzen" kombinieren.Das Wichtigste im Überblick:Der deutsche Vertrieb für DECODED ist soular.de . ( Shop