Test Chord Hugo 2 – Kompromisslos high-endiger DAC/Kopfhörerverstärker für Desktop und unterwegs

Marke Chord Electronics Bezeichnung Hugo 2 Art DAC/Kopfhörerverstärker Empf. Preis (€) 2.299 Verfügbarkeit sofort

Technische Daten:

Frequenzgang: 20Hz – 20kHz +/- 0,2dB

Harmonische Verzerrungen: <0.0001% 1kHz 3V RMS 300 Ohm

THD und Rauschen bei 3V RMS Ref 5,3V: 120dB @ 1kHz 300 Ohm A Wt

Rauschen 2,6 uV A Wt: nicht messbar

Signal/Rauschabstand: 126dB/A

Kanaltrennung: 135dB @ 1kHz 300 Ohm

Max. Ausgangspegel: 94 mW 300 Ohm; 740 mW 33 Ohm; 1050 mW 8 Ohm

Ausgangsimpedanz: 25 Milliohm (0,025 Ohm)

Wer sich nicht für HiFi-Elektronik im Preisbereich über 2.000 Euro interessiert, braucht an dieser Stelle gar nicht weiterzulesen. Der Chord Hugo 2 ist auch ein gänzlich anderes „Biest“, als der kürzlich getestete iFi Audio GO blu, obwohl er im Prinzip genau das Gleiche tut – aber er kostet mehr als das Elffache, nämlich 2.299 Euro. Die Hauptzielgruppe für den Hugo 2 sehe ich hauptsächlich bei Besitzern sehr hochwertiger kabelgebundener Kopfhörer, die ohne Kompromisse sowohl daheim als auch am Arbeitsplatz bestmöglichen Kopfhörerklang genießen wollen – und dürfen. Oder vielleicht auf langen Bahnreisen.Er hat ein Gehäuse aus CNC-gefrästem Aluminium, misst 130 x 100 x 21 mm und wiegt ohne Kabel laut Briefwaage 356 g. Für die Hemdtasche ist das schon mal nichts. Seine Hauptaufgabe ist die D/A-Wandlung digitaler Musikdaten (PCM bis 32 Bit / 768 kHz und DSD512) und Speisung von dynamischen oder magnetostatischen Kopfhörern mit Klinkenanschluss. Außerdem besitzt er digitale Eingänge (Coax und Toslink) für andere digitale Quellen wie etwa CD-Laufwerke oder TV, und sogar Bluetooth mit aptX. Über seinen analogen Cinch-Ausgang kann er auch als Vorverstärker dienen. Etwa zum Anschluss an Endstufen oder Aktivlautsprecher. Der Analogausgang lässt sich als Line Level Output mit festem Pegel konfigurieren (z.B. zum Anschluss an Vollverstärker). Damit ist aber äußerste Vorsicht geboten, denn im Line-Level-Modus wird auch über die Kopfhörerausgang die volle Leistung ausgeben.So gesehen ist der Chord Hugo 2 eher ein kleiner, stationärer DAC, dermobil genutzt werden kann, wofür er über einen integrierten Akku verfügt.Wie bei Chord üblich, arbeitet der Hugo 2 nicht mit DAC-Chips von der Stange, wie es bei gefühlt 98% aller Hersteller der Fall ist. Stattdessen kommen vom Chord-Mastermind Rob Watts selbst über Jahre entwickelte und immer weiter perfektionierte Algorithmen auf leistungsstarken FPGAs zum Einsatz. Die technischen Hintergrunde dafür sind sehr komplex und würde den Rahmen dieses (Kurz-) Tests deutlich sprengen. Aber wer sich etwas tiefer in die technischen Besonderheiten des Hugo 2 einlesen möchte, dem sei diese Zusammenfassung (PDF) von Chord empfohlen. Ich möchte mich stattdessen hier mehr auf die praktischen und klanglichen Aspekte konzentrieren.