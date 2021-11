TechTicker: Cantons neue Vento-Serie, Cocktail Audio Streaming-Amp, erstes OM SYSTEM-Objektiv und mehr

CANTON VENTO LAUTSPRECHERSERIE IN NEUER VERSION VORGESTELLT

Canton Vento 100: 4.698 Euro

Canton Vento 90: 3.798 Euro

Canton Vento 80: 3.098 Euro

Canton Vento 30: 1.398 Euro

Canton Vento 20: 1.198 Euro

Canton Vento 50 Centerlautsprecher 1.099 Euro (Stück)

Canton Vento Sub 12 Subwoofer 1.699 Euro (Stück)

Canton Vento 10 Wandlautsprecher: 998 Euro

Canton AR-8 Dolby Atmos Lautsprecher 898 Euro

+ + + + + + + + + +

COCKTAILAUDIO N25 AMP MUSIK STREAMER VORGESTELLT

Dual Core ARM Cortex A9 Prozessor mit 2 x 1.0 GHz

ESS ES9018K2M Sabre³² Referenz-DAC-Chip

USB-Audio Class 2.0-Ausgang zum Anschließen eines externen USB-DAC

2x 75W @1KHz, 8Ohm, 0.1% THD (4-8 Ohm möglich)

Vergoldete Lautsprecheranschlüsse, schraubbar oder Bananenstecker

Abgeschirmte Netzteile

4,6-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm (800 x 320 Pixel)

eingebauter DAB+ und FM Tuner

integrierter HDMI-eARC Eingang (HDMI 2.1)

HDMI Ausgang für einen externen Bildschirm oder Audio Ausgabe

Bluetooth Empfänger mit SBC, AAC, aptX, aptX LL und aptX HD

Inkl. Bluetooth Sender

USB Audio Class 2.0 Eingang

Analogausgänge

Digitale Ausgänge (1 x Koaxial, 1 x Toslink)

Digitale Eingänge (1 x Koaxial, 1 x Toslink)

2 x USB 3.0 und 1 x USB 2.0 Anschlüsse

Ethernet (10/100/1000Mbps) integriert

5 Schnellwahltasten für DAB+ oder FM Radio an der Gerätefront

CNC-gefräste Aluminium Frontplatte

+ + + + + + + + + +

M&K SOUND HEIMKINO-LAUTSPRECHER ZU BESTPREISEN

+ + + + + + + + + +

M.ZUIKO DIGITAL ED 20MM F1.4 PRO OBJEKTIV

+ + + + + + + + + +

DECODED PREMIUM LEDERHÜLLEN FÜR IPAD UND IPHONE

Die Canton Lautsprecher der Vento-Serie , vom Hersteller in der "Premium-Klasse" angesiedelt, haben ein Update erfahren. Die Vento-Serie besteht aus neun unterschiedlichen Modellen mit Kompakt- und Standlautsprechern, Center-Speaker, Subwoofer und Dolby Atmos Speziallautsprecher.Zu den wichtigsten Neuerungen gehört eine überarbeitete Gehäuseform mit dem von Canton als "Bugform" bezeichneten Design. Ähnlichkeiten mit einem Schiffsbug kann ich zwar nicht unbedingt erkennen, aber die überarbeiteten bauchigen Seiten sollen gegenüber den Vorgängern das Gehäusevolumen vergrößern und gleichzeitig die schlanke Silhouette bei Frontansicht erhalten. Außerdem ist das Design jetzt optisch etwas scharfkantiger. Auch das Aussehen des Sockels mit integrierter Schallführung für die Bassreflexöffnung bei den Standlautsprechern und dem Sub wurde überarbeitet.Ebenfalls neu sind die von Canton selbst entwickelten Treiber mit Membranen aus Titanium-Graphit für die Tief- und Mitteltöner. Die Chassis sollen in Kombination mit den schraubenlosen Diamond-Cut Aluminiumringen nicht nur ein optisch harmonisches Gesamtbild abliefern, sondern natürlich in erster Linie auch klanglich Vorteile dank besserer Steifigkeit und Dämpfung bieten. Abgerundet wird das Design durch neu entwickelte Anschlussterminals mit Feingewinde für einen dauerstabilen Kontakt und eine verlustfreie Signalübertragung.Die direkt unterhalb der Reference-K-Serie positionierten Vento-Lautsprecher sind in schwarz "high-gloss" und weiß "high-gloss" erhältlich.Preise (pro Paar, soweit nicht anders gekennzeichnet):Standlautsprecher:KompaktlautsprecherWeitereStreaming-Vollverstärker gehören zu den praktischsten und vielseitigsten HiFi-Komponenten überhaupt, denn außer Lautsprechern ist hier alles an Bord. Ergänzt um ein geeignetes Paar Passivlautsprecher nach Wunsch und Geschmack ist die moderne Streaminganlage komplett.Cocktail Audio hat jetzt mit dem N25 AMP ein solches Gerät mit gigantischem Funktionsumfang zum Preis von rund 1.200 Euro auf die Beine gestellt. Die wichtigsten Merkmale in der Übersicht:Unterstützt werden zahlreiche Streamingdienste, darunter Spotify Connect, Amazon Music (kein HD/Ultra), TIDAL (inkl. MQA), Deezer, Napster, Qobuz, HighResAudio. In dem neuen Modell stecken zwei Endstufem mit 2x 75 Watt RMS an 8 Ohm. Wer schon einen Verstärker besitzt, kann für 100 Euro weniger den N25 ohne integrierten Amp erwerben.Der N25 AMP kann ab sofort zum UVP von 1.199 Euro vorbestellt werden. Die Verfügbarkeit gibt der Hersteller mit "voraussichtlich 1. Dezember" an.Der Herbst ist inzwischen fast schon Traditionell die Zeit für große Rabattaktionen unter dem Motto "Black Irgendwas" oder "Cyber Sonstwas". Beinahe jeder Hersteller – nicht nur im Bereich Unterhaltungselektronik – bietet derzeit irgendwelche Vergünstigungen. So auch der dänische Spezialist für Heimkino und professionelle Studiolautsprecher M&K Sound. Hier sogar über einen deutlich längeren Zeitraum.Vom 2. November 2021 bis zum 31. Januar 2022 gibt es beim Kauf der Heimkino-Systeme besonders attraktive Paketpreise, die bis ca. 25% Rabatt entsprechen. Beispielsweise kostet das M&K Movie 5.1 System während des Zeitraums 1.590 Euro. Das Set der 750 Serie mit zwei LCR750, dem Centerlautsprecher LCR750C sowie den beiden Surround-Lautsprechern SUR55T kostet in Kombination mit dem V10 Subwoofer 3.590 Euro. Ein Set bestehend aus drei S150 Lautsprechern, zwei S150T Tripole sowie dem V12 Subwoofer ist für 7.590 Euro erhältlich. Das Flaggschiff-System aus drei S300, zwei S300T Tripole und dem X12 Subwoofer kostet im Aktionszeitraum 14.990 Euro. Das Angebot gilt jedoch nur solange der Vorrat reicht. Interessierte Kunden können sich direkt beim deutschen M&K-Vertrieb Audio Reference melden und den nächstgelegenen Fachhändler in Erfahrung bringen: Per Telefon unter 040 / 5 33 20 - 359 oder per E-Mail unter info@audio-reference.de.Siehe auch unsere Hinter-Den-Kulissen-Reportage zu M&K OM Digital Solutions hat das erste Objektiv unter der neuen Marke "OM SYSTEM" vorgestellt. Das M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO wird als leichte (247g) leistungs- und lichtstarke Festbrennweite für Micro Four Thirds beschrieben und bietet eine Brennweite von 40 mm (äquivalent).Trotz seiner geringen Größe (etwa so groß wie das 12-45mm F4 Pro) ist es mit 11 Linsenelementen in 10 Gruppen ausgestattet, darunter drei ED-Elemente (extra low-dispersion), ein Super-ED-Element, zwei Super-HR-Elemente (high-refractive) und zwei asphärische Elemente. OM Digital Solutions erklärt, dass das Design für "hochauflösende Funktionen" wie den High-Res-Shot-Modus optimiert sei.Wie von einem Objektiv der M.Zuiko Pro-Serie nicht anders zu erwarten, ist auch das M.Zuiko Digital ED 20mm F1,4 umfassend gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet.Das neue Objektiv soll hierzulande ab Ende November zu einem UVP von 699 Euro erhältlich sein.Vom holländischen Hersteller DECODED sind ab sofort Leder-Accessoires für Apples iPad und iPhone erhältlich. Das "Leather Slim Cover" Echtleder-Folio bietet Rundumschutz für das iPad und dient durch die faltbare Klappe gleichzeitig als verstellbare Halterung. Eine Mikrofaserauskleidung im Inneren der Hülle soll für zusätzlichen Schutz vor Kratzern sorgen. Die Lederhülle ist in den zwei Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll für verschiedene Generationen der iPad-Modelle Pro und Air erhältlich. Beide Hüllen sind jeweils in den Farben Schwarz und Braun bei Gravis verfügbar. Die Preise bewegen sich je nach Modell zwiscxhen rund 80 und 100 Euro.Damit auch das neueste Modell des iPhones während der täglichen Nutzung stilvoll geschützt ist, bietet der niederländische Hersteller seine Schutzhüllen aus Echtleder auch für das neue iPhone 13 an. Egal, ob ein leichtes Backcover oder eine praktische, integrierte Geldbörse gewünscht wird – für jede Vorliebe ist soll das richtige Case dabei sein. Die beiden MagSafe- und Qi-kompatiblen Schutzhüllen sind ab sofort für das iPhone 13 erhältlich. Für das Leather Backcover werden 49,99 Euro fällig und für das Leather Detachable Wallet 59,99 Euro. Erhältlich sind die DECODED-Produkte u. a. bei Gravis und via Amazon