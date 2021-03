TechTicker: USB-C Tablet Dock Pro von LMP, Canon Volumendrucker, schicke MacBook-Lederhülle und mehr

LMP USB-C TABLET DOCK PRO BRINGT PERIPHERIE AN IPAD PRO UND IPAD AIR

TRANSCEND PCIE M.2 SSD MTE240S FÜR GAMING UND CONTENT CREATION

NOMAD: NEUE MACBOOK LEDERHÜLLEN IN 13 UND 16 ZOLL

Hier kurz und bündig alle Fakten im Überblick:

Erhältlich in braun in den beiden Größen 13 und 16 Zoll

Das Echtleder stammt aus Horween, einer der ältesten Gerbereien Amerikas.

Das Leder entwickelt mit der Zeit eine einzigartige Patina.

48 verbaute Magnete schließen die Schutzhülle sicher.

Verstärke Nähte sorgen für besonderen Schutz des Gerätes.

MacBook kann dank seitlicher Aussparung auch in der Schutzhülle über den USB-C-Anschluss geladen werden.

Die Mikrofaserauskleidung im Inneren verhindert Kratzer am Gerät.

Maße und Gewicht 13-Zoll-Modell (H x B x T): 27 x 35 x 3 Zentimeter / 990g

Maße und Gewicht 16-Zoll-Modell (H x B x T): 31 x 41 x 3 Zentimeter / 1,17kg

Das 13-Zoll-Modell ist passend für das MacBook Pro 2016-2020 und MacBook Air 2018-2020 13 Zoll.

Das 16-Zoll-Modell ist passend für das Apple MacBook Pro 16 Zoll.

Das braune MacBook Pro Sleeve ist ab sofort in den beiden Größen 13 Zoll zum UVP von 249,95 Euro und 16 Zoll für 279,95 Euro bei Amazon erhältlich.

CANON ERWEITERT I-SENSYS UND MAXIFY DRUCKERSERIEN

Erste MAXIFY Drucker mit MegaTank Technologie für monatliches Druckaufkommen bis zu 1.500 Seiten im 30% verkleinertem Design

Hohe Reichweiten von bis zu 14.000 Seiten bei Farbdruck, Papiervorrat bis zu 600 Seiten (MAXIFY GX7050)

MAXIFY GX7050: neues Flaggschiff mit zusätzlicher Faxfunktion, zweiter Papierkassette und Duplex-ADF ohne Wendetechnik

Neues i-SENSYS Farblaser-Multifunktionssystem der Spitzenklasse

Schnelle Druck-/Kopiergeschwindigkeit von 38 Seiten pro Minute und

Scangeschwindigkeit von bis zu 150 ISO-Seiten pro Minute

17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen mit intuitivem Design

Hohe Sicherheit inklusive integrierter McAfee-Software

Bis zu 2.300 Blatt Papierkapazität

Modellspezifische Features:

Hauptleistungsmerkmale – i-SENSYS MF832Cdw

Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen

Scangeschwindigkeit von bis zu 150 ISO-Seiten pro Minute

Scangeschwindigkeit von bis zu 150 ISO-Seiten pro Minute

Großer 17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen mit intuitiver Bedienerführung

Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit integrierter McAfee-Software

Hohe maximale Papierkapazität von bis zu 2.300 Blatt

Unterstützung von Druckmedien im Format DIN A6

2GB-Arbeitsspeicher plus 30 GB (eMMC) Speicher

Hauptleistungsmerkmale – MAXIFY GX Serie:

Drucken, Scannen, Kopieren

Bis 6.000 Seiten schwarz + bis 14.000i Seiten mit einem Set Farbtinten drucken

Bis zu 50% mehr Reichweiten mit dem Sparsam-Modus

Papierkassette für bis zu 250 Blatt + hintere Papierzufuhr für 100 Blatt

50-Blatt ADF und Duplex-Druck

Hohe Druckgeschwindigkeit:

24/ 15,5 ISO-Seiten/Minute (SW/Farbe)

Pigmentierte Tinten: kontrastreich, Marker-, Abrieb- und wasserfest

6,9 cm großer TFT-Farb-Touchscreen

Unterstützung für 2,4 GHz- und 5 GHz-WLAN-Bänder sowie LAN-Kompatibilität

Vom Benutzer austauschbare Wartungskassette

Zusätzliche Merkmale – Flaggschiff MAXIFY GX7050:

Faxfunktion

Zweite Papierkassette (250 Blatt)

Duplex-ADF ohne Wendetechnik

SONY STELLT BESONDERS KOMPAKTES 50 MM F/1,2 OBJEKTIV VOR

Das iPad als Notebook-Ersatz zu nutzen, erweist sich in der Praxis oft als sehr kompromissbehaftet. Um dem Tablet bei der Konnektivität auf die Sprünge zu helfen und damit ein einfacheres Arbeiten mit dem iPad am Desktop zu ermöglichen, hat der Zubehörspezialist LMP jetzt ein mit fünf Ports ausgestattetes USB-C Tablet Dock entwickelt.LMP hat das Tablet Dock nach eigenen Aussagen für Anwender entwickelt, die ihr iPad Pro oder Air wie ein Notebook nutzen wollen. Für diesen Zweck ist das USB-C Tablet Dock Pro von LMP mit verschiednene Ports ausgestattet: Ein Gigabit Ethernet Port für den Zugriff auf schnelles und zuverlässiges LAN, ein USB 3.0 Anschluss mit bis zu 5 Gbit/s Bandbreite, ein HDMI-Port zum Anschluss an Monitore bis 4K@60Hz. Außerdem ist ein USB-C-Port für Datenübertragung und das Aufladen des iPads entsprechend Power Delivery 3.0 Standard integriert. Auch Audiogeräte lassen sich über eine 3,5 mm Klinkenbuchse anschließen. Etwa ein Headset für Konferenzen.Das Dock mit den Maßen 9,3 x 3,1 x 1,2 cm (46 g) wird am USB-C 3.1 Port des iPads angeschlossen. Damit der Anschluss nicht unter dem Gewicht des Docks leidet, wird es mit einer zusätzlichen magnetischen Halterung geliefert. Sie wird zwischen Dock und iPad Pro befestigt und kann einfach abgenommen werden, beispielsweise wenn das iPad in eine Schutzhülle gesteckt wird.Das LMP USB-C Tablet Dock Pro ist zum UVP von 75 Euro ab sofort in Space Grau erhältlich. LMP Produkte werden von Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport geführt und sind via amazon erhältlich. Distributor für den deutschen Fachhandel ist DataWorld.Für stetig steigende Leistungsanforderungen speziell im Bereich Gaming und Content Creation hat Transcend ein neues M.2-SSD-Modul vorgestellt. Das Modell mit der Nummer MTE240S entspricht den neuesten PCIe-4.0-Spezifikationen und ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 3.800 MB/s lesen bzw. 3.200 MB/s schreiben. Die SSD ist zur Kühlung mit einem besonders dünnen Graphen-Kühlkörper ausgestattet. Ein Sicherheitssystem mit Thermal Throttling ist natürlich dennoch implementiert.Die MTE240S entspricht der NVMe 1.4-Spezifikation und ist laut Transcend mit der neuesten PCIe Gen4 x 4-Schnittstelle und einem 4-Kanal-Controller ausgestattet. Für das Modul verspricht der Hersteller besonders niedrige Systemlatenz, was insbesondere bei Gaming und Videobearbeitung zum tragen kommen soll.Auf der Transcend-Website steht die SSD Scope Software zum kostenlosen Download bereit, mit welcher der Zustand von SSDs überwacht werden kann. Zu den Tools gehören das Anzeigen von Laufwerksinformationen, des Gesundheitszustandes und des S.M.A.R.T.-Status, Diagnostic Scan, Secure Erase, Firmware Updates, TRIM und Systemklon.Die MTE240S ist den Kapazitäten 500 GB und 1 TB erhältlich. Der Anbieter gewährt eine fünfjährige beschränkte Garantie. Preise nannte Transcend nicht.Ein edles Sleeve aus Echtleder speziell für die neuesten MacBooks in 13 und 16 Zoll ist das neueste Produkt im Sortiment des Zubehörspezialisten Nomad.Das papierlose Büro ist für die Meisten nach wie vor eine Utopie, auch wenn es in Zeiten des digitalen Datenaustausches eigentlich längst ressourcenschonender gehen sollte. Wer nicht umhin kommt, größere Mengen Ausdrucke anzufertigen, für den bietet Canon neue Volumendrucker an. Darunter die ersten MAXIFY Modelle mit MegaTank Technologie, bei der sich die Tinte "im Handumdrehen" nachfüllen lässt, so der Hersteller.Die neuen i- SENSYS MF832Cdw, MAXIFY GX6050 und GX7050 eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsplatzszenarien. Canon hat die Highlights der neuen Modelle wie folgt zusammengefasst:Weitere Information über den Canon i-SENSYS MF832Cdw Hinweis: Die Seitenleistungen bei den MAXIFY Modellen gelten für den Sparsam-Modus. Dieser reduziert den Tintenverbrauch, indem die Dichte verringert wird. So können laut Canon bis zu 50% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus.Beide MAXIFY Modelle sind voraussichtlich ab April zum Preis von 549 Euro (GX6050) bzw. 699 Euro (GX7050) erhältlich. Der i-SENSYS MF832Cdw zum selben Zeitpunkt für 1.099 in den Handel kommen. Weitere Information über Canon MAXIFY GX6050 und GX7050 In your face! – So könnte man sich den Kommentar der Sony-Macher an die Adresse der Kritiker vorstellen, die stets behauptet haben, mit dem relativ kleinen Sony E-Mount Objektivanschluss könne man keine kleinen und besonders lichtstarken Objektive bauen. Das neue FE 50 Millimeter F1.2 G Master soll diese Stimmen verstummen lassen.Nun, wirklich klein ist das neue FE 50/1,2 natürlich auch nicht, und die Tatsache, dass die Grenzen des kleineren E-Mounts rein technisch gesehen dennoch enger gesteckt sind, als bei der Konkurrenz, bleibt nichts desto trotz bestehen. Genauso wahr ist aber, dass das neue G-Master High-End-Objektiv mal wieder ein Statement in Sachen Optikleistung ist. Erste Feldtests haben das bestätigt. So zeigt sich beispielsweise DPReview von den Eigenschaften des Objektivs sehr beeindruckt.Rund 2.300 Euro soll das FE 50 Millimeter F1.2 GM kosten, wenn es im April in den Handel kommt. Auch das ist eine Kampfansage an die Rivalen Canon und Nikon.