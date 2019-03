TechTicker: USB-C Multi-Videoadapter, Monitor für Stromsparer, Smartphonestativ und mehr

MMD PHILIPS 252B9: GÜNSTIGER MONITOR FÜR NACHHALTIGES ARBEITEN

CULLMANN ALPHA STATIVSERIE JETZT MIT SMARTPHONE-HALTER

Features der Alpha mobile Stative:

Robuster 3-Wege-Kopf mit SK-System für Foto und Video

Inklusive Smartphone-Halter

Schnellspann-Klemmung für den bequemen Aufbau

Mittelverstrebung mit Arretierung für stabilen Stand

Rutschfeste und flexible Gummifüße

Leichtgängige Kurbelsäule (außer Modell 1000)

Stabiler Transportgriff für unterwegs (außer Modell 1000)

Inklusive Stativtasche

Wasserwaage zur präzisen Ausrichtung der Kamera

USB-C-MULTIPORT-ADAPTER VON STARTECH.COM FÜR GESCHÄFTSREISENDE

GENEVA STELLT ZWEI NEUE DAB+ UND FM-RADIO MIT BLUETOOTH VOR

Besonders energiebewusste Nutzer sollten einen Blick auf den neuen 25" Monitor Philips 252B9 werfen. Der 3-seitig rahmenlose 16:10-Bildschirm ist mit einem PowerSensor, einem Null-Watt-Kippschalter, IPS-Technologie, SmartErgoBase sowie einer Reihe von Features ausgestattet, die das Arbeiten komfortabler und effizienter machen sollen.Sein IPS-Display bietet laut MMD 178°/178° Blickwinkel, auch im 90°-Pivot-Modus. Die IPS-Technologie soll zudem helle, scharfe Bilder und eine höhere Farbgenauigkeit gewährleisten, was Fotografen, Grafiker, Filmprofis, Architekten und Designer sicher schätzen werden. Hauptmerkmal des 252B9 ist aber der integrierte PowerSensor: dieser erkennt mit harmlosen Infrarotsignalen, ob jemand vor dem Monitor sitzt, um die Bildschirmhelligkeit bei Abwesenheit des Benutzers automatisch zu reduzieren. Die Mögliche Energieeinsparung soll damit bis zu 80 % betragen und zudem wird die Lebensdauer des Monitors verlängert. Darüber hinaus ist der Philips 252B9 mit einem Null-Watt-Kippschalter ausgestattet, der den Monitor vollständig vom Stromnetz trennt – kein Standby, sondern komplett AUS. Der Monitor entspricht Energiestandards wie EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE und RoHS. Er besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff, das Verpackungsmaterial ist zu 100 % recycelbar, um den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren.Der Philips 252B9 ist ab Ende März 2019 zum UVP von 259 Euro erhältlich. Weitere technische Daten finden Sie auf der Produktseite Letzte Woche hatten wir im TechTicker eine günstige Smartphone-Klemme für Foto- und Videoanwendungen. Ob Zufall oder nicht, Cullmann meldet in dieser Woche, dass ihre günstige Alpha-Stativserie ab sofort mitsamt Smartphoneklemme in drei Größen erhältlich ist. Diese besitzen eine Mittelverstrebung mit Arretierung für sicheren Stand und werden mit einem robusten 3-Wege-Kopf inklusive Schnellwechselplatte mit einem Standard 1/4“ Anschluss zum optimalen Ausrichten der Kamera geliefert. Der Kopf lässt sich für Hochformataufnahmen bis zu 90 Grad zur Seite klappen. Mit der multifunktionalen Aufnahme ist das Stativ für Kameras und jetzt auch Smartphones der ideale Partner.Die Alpha mobile Stative sind ab sofort erhältlich und kosten:21,99 Euro für das ALPHA 1000 mobile35,99 Euro für das ALPHA 2500 mobile39,99 Euro für das ALPHA 2800 mobile(Cullmann Alpha bei Amazon .)USB ist ein flexibler und weit verbreiteter Standard. Insbesondere Geschäftsreisende, die oft Vorträge und Präsentationen halten, haben es vor Ort aber oft mit Bildschirmen und Projektoren zu tun, die ältere Anschlüsse haben. Aus diesem Grund bietet StarTech jetzt zwei neue USB-C Multiadapter mit diversen Videoports an. Beide haben einen magnetisches USB-C Wrap-Around-Kabel und sind Bus-Powered.Der Adapter mit der Artikelnummer CDPVDHMDPDP unterstützt UHD 4K Auflösung für(4096 X 2160 @ 24Hz oder 3840 X 2160 @ 60Hz) und(4096 X 2160 @ 60Hz) als auchundHigh-definition bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz.Kostenpunkt: rund 157 Euro. (via Amazon derzeit rund 115 Euro.)Die Variante mit der Artikelnummer DKT30CHVGPD unterstützt(4096 x 2160 @ 24Hz oder 3840 x 2160 @ 30Hz Auflösung) oder(1920 x 1200 @ 60Hz), sowie einen Gigabit-Ethernet-Port einen USB-A 3.0 Anschluss und USB-C mit 95 W Power Delivery 3.0 (85 W für die Laptopaufladung).Der Preis hierfür: rund 202 Euro.2017 stellte Geneva (Vertrieb TAD Audio ) mit dem Touring S ein designtechnisch sehr gelungenes "Kofferradio" vor, welches jetzt mit dem Touring S+ einen Nachfolger erhält.Statt eines einzelnen Breitband-Treibers kommen nun zu zwei Full Range-Treiber zum Einsatz. Zudem wurde ein deutlich leistungsfähigerer Class-D-Verstärker, kombiniert mit einer passiven Bassmembran an der Rückseite, verbaut. Klangqualität und Klangfülle sollen dadurch "drastisch" verbessert worden sein. Das kompakte Gerät soll einen Schalldruck von 100 dB ermöglichen (ohne nähere Angaben zu Verzerrungen). Der Akku für 20 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss ausreichen. Das Touring/S+ ist in den klassischen Geneva Farben Schwarz, Weiß, Cognac oder rotem Lederfinish erhältlich. Der UVP liegt bei 229 Euro.Die zweite Neuheit ist das Acoustica Lounge Radio (Bild unten). "Klingt, als wäre er doppelt so groß. Wir sind überzeugt, dass man kein zweites Radio dieser Größe mit einem derartigen Klangvolumen und Bassvermögen finden kann." – So der Hersteller. Eine Digitalendstufe und eigenentwickelter Tieftöner sollen für Basswiedergabe bis 50 Hz sorgen und auch bei höheren Pegeln soll die Klangqualität nicht leiden. Das Acustica Lounge kostet 299 Euro (UVP) und ist ebenfalls ab sofort erhältlich. ( Amazon