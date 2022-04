TechTicker. Sony Bravia 2022-Modelle erhältlich, ADAM Studiolautsprecher, Technics Plattenspielergeburtstag und mehr

SONY: BRAVIA TV-MODELLE 2022 VORBESTELLBAR

OLED-Fernseher MASTER Series A95K (65 und 55 Zoll)

4K Mini LED-Fernseher X95K (85, 75 und 65 Zoll)

OLED-Fernseher A80K (77, 65 und 55 Zoll)

4K LED-Fernseher X90K (85, 75, 65 und 55 Zoll)

4K LED-Fernseher X85K (85, 75, 65, 55, 50 und 43 Zoll)

ADAM AUDIO A-SERIE AKTIVLAUTSPRECHER FÜR STUDIO- UND HOME-AUDIO

Preisübersicht:

Adam Audio A4V: 898 Euro

Adam Audio A44H: 1.298 Euro

Adam Audio A7V: 1.398 Euro

Adam Audio A8H: 3.198 Euro

Adam Audio A77H: 2.598 Euro

TECHNICS FEIERT 50 JAHRE DJ-PLATTENSPIELER MIT SL-1200M7L JUBILÄUMSMODELL

Merkmale der Limited Edition SL-1200M7L Modelle in der Übersicht:

Basierend auf dem SL-1200MK7 ist die Limited Edition Design in sieben unterschiedlichen Farben erhältlich (Schwarz, Rot, Blau, Weiß, Grün, Gelb, und Beige)

Exklusives Zubehör beim Limited Edition Modell, inklusive einer Slipmat mit goldenem Logo

Direktantriebsmotor ohne Eisenkern für absolut ruckelfreien Antrieb und konstantes, kraftvolles Drehmoment

Hochempfindlicher und gleichzeitig robuster Tonarm mit hoher innerer Dämpfung und präzise gefertigte Tonarmlager, um feinste Musiksignale in der Plattenrille akkurat zu erfassen

Doppellagiger Plattenteller mit verbesserter Resonanz-Dämpfung

Extrem robuste Konstruktion und effektive Schwingungs-Isolatoren, um störendende Vibrationen selbst unter rauen Bedingungen fernzuhalten

Start-Drehmoment und Abbremsgeschwindigkeit einstellbar

Pitch Control Funktion: Erlaubt präzise Einstellung und konstante Regelung der Drehzahl

“Reverse Play Funktion” für kreative DJ-Performances

Nadelbeleuchtung durch lichtstarke, langlebige LED

NUBERT NUCONNECT AMPX JETZT AUCH IN WEISS ERHÄLTLICH

GÜNSTIGES HDMI GLASFASERKABEL FÜR LANGE ANSCHLUSSWEGE

Ab sofort können die meisten BRAVIA XR Modelle des Jahres 2022 von Sony in Deutschland und anderen Ländern vorbestellt werden. Dazu zählen unter anderem der 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series A95K sowie der 4K Mini LED-Fernseher BRAVIA XR X95K Weitere bestellbare Modelle:Der in Berlin ansässige Lautsprecherhersteller ADAM Audio hat seine A-Serie komplett neu aufgelegt. Die Aktivlautsprecher wenden sich gleichermaßen an Studio-Anwender wie an Endverbraucher für den Musikgenuss daheim.Die neue ADAM Audio A-Serie besteht aus fünf Modellen: A4V, A7V, A44H, A77H und A8H. Zu den Besonderheiten zählen die drehbaren Hochtöner mit "HPS-Waveguide-Technologie", DSP-basierte Raumkorrektur und umschaltbares Voicing zur Abstimmung der Lautsprecher auf den Raum und persönliche Präferenzen.Aus der Herstellerbeschreibung: "Der kompakte, aber leistungsstarke A4V eignet sich ideal für kleinere Studioumgebungen, während der A7V die Erfolgsgeschichte von ADAM Audios bekanntestem Monitor, dem A7X, fortschreibt. Mit den anderen drei neuen Monitoren erschließt ADAM Audio neue Horizonte in dieser Preisklasse: Der A44H bietet eine Alternative zum A7V mit besonders niedrigem Profil bei ähnlichen Leistungsmerkmalen. Mit einer Breite von 19 Zoll kann der horizontal ausgerichtete A44H in einem Standard-Rack Platz finden oder über oder unter einem Bildschirm montiert werden. Als fortschrittlicher Nachfolger der A77X ist die A77H ein echter Drei-Wege-Lautsprecher, der sich die neuesten ADAM Audio-Technologien zunutze macht, um einen satten, räumlichen und umfassenden Klang zu liefern. Das Topmodell der A-Serie ist der A8H, ein weiterer Drei-Wege-Lautsprecher mit einem anderen Formfaktor, der den extrem präzisen und analytischen Klang liefert, der für kritische Hörsituationen erforderlich ist."Zur Raumeinmessung lassen sich Korrekturkurven mittels der Drittanbietersoftware Sonarworks SoundID Reference und einem Messmikrofon anlegen. Die Firmware der Lautsprecher ist für künftige Verbesserungen aktualisierbar.Die Zwei-Wege-Monitore A4V und A7V werden ab Juni für Endkunden erhältlich sein, die A44H, A77H und A8H folgen zum Ende des Sommers 2022.Dieser Plattenspieler ist eine Legende. Praktisch jeder erfahrene DJ des Planeten und auch unzählige HiFi-Fans kennen die Technics SL-1200-Serie Plattendreher in der einen oder anderen Variante. Zum 50-jährigen Jubiläum legt Technics nun eine Sonderedeition der 2019er Modelledition des SL-1200 auf, der ursprünglich im Jahr 1972 im Markt eingeführt wurde. Seitdem hat er sich mit 3,5 Millionen Exemplaren als meistverkauftes Modell etabliert. Erfolgstreiber waren vor allem das starke Drehmoment, die einfache Bedienung und die Langlebigkeit des Produkts.Das “ 50-Year Anniversary Modell ” wird in sieben stylishen Farben erhältlich sein (Schwarz, Rot, Blau, Weiß, Grün, Gelb, und Beige), welche die „Street-Art“-Ursprünge der DJ-Kultur widerspiegeln sollen. Der in goldenem Farbton eloxierte Tonarm des SL-1200M7L trägt auf seiner Oberseite eine spezielle Plakette mit eingravierter Seriennummer, um die limitierte Auflage dieser Modelle deutlich zu kennzeichnen.Als besonderes Zubehör gehören zum Lieferumfang eine Slipmat mit goldfarbenem Technics-Logo und ein 50-Jahre Jubiläums-Sticker. Das Jubiläumsmodell zum 50. Jahrestag der SL-1200-Serie ist Weltweit auf 12.000 Einheiten limitiert.Der Technics SL-1200M7L wird in Deutschland voraussichtlich ab Mai 2022 für 999 Euro (UVP) verfügbar sein.Im Rewind Test konnte den Nubert nuConnect ampX überzeugen. Auszug aus dem Fazit:"Für seine Größe bietet er eine erstaunlich hohe Ausgangsleistung, bleibt dabei jedoch stets gelassen, wird nicht übermäßig heiß (passive Kühlung!) und der Klang ist für seinen Preis mehr als nur ordentlich. Auch in Sachen Bedienung überzeugt der ampX. Er lässt sich nicht nur per App steuern, sondern auch über eine anständige Fernbedienung und über die Bedienelemente an der Gerätefront. So muss das sein.In der Summe aller Eigenschaften erweist sich der ampX so als ungemein vielseitig und wahrer Tausendsassa für unterschiedlichste Anforderungen. Egal ob als Minimalkonfiguration (Boxen anklemmen, Stecker rein, Bluetooth starten), als platzsparende Soundzentrale unter dem Fernseher, auf dem Desktop, oder als ausgewachsene Anlage für Musik im ganzen Haus."Nubert ist nun dem Wunsch vieler Interessenten des ampX entgegen gekommen und bietet das Gerät ab sofort auch in Weiß an. Seit dem Test vor gut einem Jahr ist der ampX übrigens etwas teurer geworden. Die Steigerung fällt aber sehr moderat aus. Statt 689 Euro steht das Gerät jetzt mit 695 Euro im Nubert Online-Shop und bleibt damit unter der 700er-Marke.Der neue Mac Studio eignet sich hervorragend für Video-Editing und kann dafür über seinen HDMI-Port auch einen externen TV-Bildschirm ansteuern. Apple zeigte ein entsprechendes Setup während der Videopräsentation Anfang März. Hier ein Screenshot aus dem Apple Video Wer einen TV-Screen auf diese Weise anschließen möchte, benötigt eine lange Leitung. Passende HDMI-Kabel müssen bei den benötigten Kabellängen mit optischen Leitern arbeiten. Zum Glück sind solche Kabel heute nicht mehr allzu teuer. Bei Amazon findet sich ein entsprechendes HDMI-Kabel mit Glasfaser in Längen zwischen einem und 20 Metern und zu Preisen zwischen rund 13 und 45 Euro. Der Hersteller verspricht für das Kabel 48Gbps Ultra High Speed HDMI 2.1 und Unterstützung für 8K-Auflösung.Nicht nur für Video-Produzenten, sondern auch für den Privatgebrauch, beispielsweise zum Genuss von Apple TV+-Inhalten via Mac, ist das ein interessantes Angebot.