TechTicker: Scanner für Papierfotosammlung, Thunderbolt-Dock, Ultraleicht-Rucksack und mehr

EPSON FF-680W FASTFOTO SCANNER – DER SCHNELLSTE SEINER ART

+ + + + + + + + + +

SONNET ECHO 11 THUNDERBOLT-3-DOCK

+ + + + + + + + + +

CULLMANN ULTRALIGHT 2-IN-1 DAYPACK 600+

Features:

Stabilität und Tragekomfort durch integrierte Aluminiumschiene

Zusätzliche Seitenöffnung für schnellen Zugriff auf die Kamera

Tasche für Smartphone und Wertsachen

Einfacher Zugriff auf das DayPack-Fach von oben

Herausnehmbare Schultertasche

Laptopfach 15 Zoll

Außentasche mit Gummizug für Trinkflaschen, etc.

Reflektierende Streifen sorgen für ausgezeichnete Sicherheit

RAIN/SUN Cover zum Schutz vor Regen und Sonne

+ + + + + + + + + +

XLAYER WIRELESS CHARGING DOCK MIT ABNEHMBARER POWERBANK UND QI

Scanner für gedruckte Erzeugnisse haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung verloren. Zumindest im Privatsektor. Bei Behörden und in großen Unternehmen gibt es offenbar noch genug Papier zu digitalisieren. In den Haushalten der meisten Verbraucher reicht in der Regel ein Multifunktionsdrucker zur gelegentlichen Digitalisierung von Dokumenten. Mit einer Ausnahme: Noch immer lagern Abermillionen von Papierfotos in den Schränken der Deutschen. Die Meisten mehr oder weniger unsortiert in genau den Umschlägen, in denen Sie vom Fotolabor ausgeliefert wurden.Für genau diese Schätze bringt Epson zur Photokina (26.–29.09.2018 in Köln) eine neue Generation von Papierfotoscanner in den Handel. Der FF-680W scannt bis zu 36 Papierfotos mit high-Speed auf einmal. Bei einer Auflösung von 300 dpi soll es pro Foto nur eine Sekunde dauern. Wer etwas mehr Zeit hat kann auch mit 600dpi TIFF ("Archivierung") oder 1200dpi ("Vergrößerung") arbeiten. Gleichzeitig mit dem Foto können auch handschriftliche Notizen auf der Rückseite erfasst werden und auch OCR beherrscht der Drucker. Per USB oder drahtlos mit dem Computer verbunden, können über die Epson ScanSmart Software auch automatisch kleine Bildrestaurationen erfolgen. Der genaue Preis für Deutschland wurde noch nicht genannt, liegt aber vermutlich um 600 Euro.Dockinglösungen für Thunderbolt 3 haben stets eine gewisse Ähnlichkeit in ihren Anschlussmöglichkeiten. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern geht auf die Fähigkeiten des Schnittstellenstandards und der zugehörigen Controller zurück. So verwundert es auch nicht, dass sich das brandneue Sonnet Echo 11 Thunderbolt-3-Dock nur geringfügig von anderen Angeboten dieser Art unterscheidet.Vergleicht man das Echo 11 beispielsweise mit der neulich getesteten Lösung von StarTech, muss man schon fast mit der Lupe nach Abweichungen suchen. Selbst optisch ähnelt das Echo 11 dem StarTech ein wenig. Erkennbare Unterschiede: Statt vier USB-Ports auf der Rückseite und einem an der Front, hat Sonnet bei seinem Dock 2x USB an der Front vorgesehen und nur drei an der Rückseite. Ein SD-Card-Slot ist ebenfalls vorhanden. Statt einer DisplayPort-Buchse setzt Sonnet auf HDMI. Ansonsten findet sich auch am Echo 11 Gigabit-Ethernet ein analoger Audio In/Out via Klinke, ein zusätzlicher Thunderbolt-Anschluss per USB-C und natürlich der Upstream-Anschluss für die Verbindung zum Computer. Das zugehörige Netzteil bietet mit 87W genug Leistung, um ein MacBook Pro 15" gleichzeitig benutzen und aufladen zu können.Das Echo 11 Thunderbolt 3 Dock unterstützt den Anschluss von zwei 4K 60 Hz-Displays mit 4K (UHD) oder eines 5K Thunderbolt-Monitors. Ein Monitor wird direkt an den HDMI 2.0-Anschluss des Docks angeschlossen, ein weiteres Display kann an den zweiten Thunderbolt 3-Anschluss des Docks angeschlossen werden, entweder direkt oder weiter hinten in der Thunderbolt-Gerätekette.Das Sonnet Echo 11 (Artikelnummer ECHO-DK11-T3) ist ab sofort zum UVP von 343 Euro erhältlich. ( Amazon Für längere Touren braucht man einen Rucksack, der genug Platz für Fotoausrüstung oder Kleidung bietet und der möglichst leicht ist. Für den neuen ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ verspricht Cullmann Stabilität und Tragekomfort ebenso wie pfiffige Lösungen für die Aufbewahrung unterschiedlicher Ausrüstungsteile. Und er soll als Fotorucksack ebenso gut geeignet sein, wie als Wanderrucksack.Der ab Oktober in Oliv, Blau oder Schwarz erhältliche Daypack 600+ kostet 149 Euro (UVP).Powerbanks für unterwegs sind praktisch. Drahtlose Ladestationen zuhause auch. Wie wär's, beides zu kombinieren? Xlayer macht genau das und stellt zur IFA ein Wireless Charging Dock mit abnehmbarer Powerbank und Qi-Zertifizierung vor.Stationär kann man Qi-fähige iPhones und andere Smartphones einfach auf das zugehörige Dock stellen. Die "Rückenlehne" des Docks ist zugleich ein abnehmbarer Akku mit 6.000 mAh und integrierter Qi-Ladefunktion. Für unterwegs entnimmt man den Akku, der dann als Powerbank fungiert. Mit bis zu 12 W Ladestrom lassen sich Smartphones damit drahtlos nachtanken, indem man es einfach auf die Ladefläche der Powerbank legt. – Nicht die schlechteste Gadget-Idee!XLayer präsentiert die Powerbank PLUS Wireless + Dock 2 in 1 erstmals auf der IFA 2018 (31. August bis 5. September) in Halle 17 an Stand 102. Ab Ende September wird das Gadget zum UVP von 79,95 Euro im Handel sowie Online erhältlich sein.