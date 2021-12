TechTicker: Portemonnaies mit LED und Akku, Organisation für MacBook und iDevices und kleine Kugellautsprecher

LITE WALLET VON LEDLENSER – VIELLEICHT WAS FÜR DEN GABENTISCH?

+ + + + + + + + + +

REFLECTA: HÖHENVERSTELLBARER LAPTOP-STÄNDER

+ + + + + + + + + +

KENSINGTON STUDIOCADDY FÜR MACBOOK, IPAD, IPHONE, APPLE WATCH UND AIRPODS

+ + + + + + + + + +

CABASSE THE PEARL KESHI: ULTRAKOMPAKTE UND SMARTE KUGELLAUTSPRECHER

Die Pearl Keshi Highlights

Der smarte Subwoofer ist die Klangzentrale, das Handy mit der Cabasse App die Steuerung

Die sehr kleinen Satelliten liefern unauffällig besten Klang

Streamingdienste integriert: TIDAL, Qobuz, deezer, Spotify, Napster, vTuner

AirPlay 2

DEAP optimiert das digitale Signal für die angeschlossenen Lautsprecher

Die KI-Technologie DFE analysiert und optimiert das Musiksignal in Echtzeit und passt Dynamik und Tonalität an die Abhörlautstärke an. Für Live-Sound bei jeder Abhörlautstärke.

CRCS ist das automatische Raumkorrektursystem von Cabasse, das den Klang über ein in den Lautsprecher integriertes Mikrofon für die jeweilige Hörumgebung optimiert

1050 Watt Dauerleistung (1x450W Bass, 2x300W für die Satelliten)

Brieftasche, Börse, Portemonnaie… Begriffe, die im allgemeinen Sprachgebrauch auf der Liste der aussterbenden Wörter stehen. Immer mehr Menschen streben danach, lieber alles notwendige in ihrem Smartphone zu speichern. Und Bargeld ist sowieso out. Doch bislang ist es gar nicht so einfach, denn nicht jede Bank- oder Kreditkarte ist Apple-Pay-fähig und Ausweisdokumente müssen – offiziell – stets im Original mitgeführt werden. Gänzlich kommen daher nur wenige Menschen ohne Brieftasche aus dem Haus.Die Hersteller haben sich aber inzwischen an die veränderten Bedingungen angepasst und bieten Portemonnaies in extra-kleinem Format und mit Zusatznutzen an. So etwa Ledlenser mit den drei neuen Varianten seiner Lite Wallet.Herzstück bei allen drei Modellen des multifunktionalen Portemonnaies ist die integrierte Akku-LED-Leuchte. Die im klassischen Look gehaltenen Kartenetuis Lite Wallet und Lite Wallet Plus bieten darüber hinaus Platz für Geldscheine, Ausweise, Kredit- und Bankkarten. Sechs Steckplätze davon sind RFID-geschützt. Mit dem Lite Wallet Plus können zudem Smartphone und Co. unterwegs aufgeladen werden – die integrierte Powerbank macht es möglich. Das puristische Modell Flexible Wallet enthält einen Clip für bis zu sechs Karten. Das Besondere bei dieser Variante: Die Taschenlampe im Kreditkartenformat kann entnommen und auch solo eingesetzt werden. Mit ihrem geradlinigen Design und der Hülle aus echtem Leder machen alle Etuis auch als Lifestyle-Accessoires eine elegante Figur – unter dem Christbaum genauso wie im Alltag.Das Lite Wallet Plus ist ab dem 6.12.2021 zum UVP von 59,90 Euro erhältlich, das Flexible Wallet kostet 29,90 Euro, das Lite Wallet 49,90 Euro. Die Modelle sind im Fachhandel oder im Online-Markenshop von Ledlenser verfügbar. Ein USB-C-Kabel ist jeweils im Lieferumfang enthalten. (Ledlenser bei Amazon .)Notebooks und Laptops erfreuen sich nicht erst seit der Pandemie großer Beliebtheit. Doch der Home-Office-Boom sorgt für einen verstärkten Einsatz der Mobilcomputer am Desktop. – Womit sich die Frage nach einer besseren Arbeitsergonomie stellt. Die Arbeit gebeugt über einem Laptop kann schnell zu Beschwerden an Augen, Handgelenken, Nacken, Rücken oder Ellenbogen führen. Hier kann ein Laptop-Ständer wahre Wunder bewirken.Der ERGO Laptop Riser LR15 von reflecta GmbH ist ein individuell höhenverstellbarer Standfuß für Laptops von 11“ – 15“ (28-38 cm) und mit bis zu 5 kg Tragkraft. Beim LR15 ist die Laptop-Höhe und der -Winkel einstellbar, die Höhe des Laptop-Bildschirms kann flexibel erhöht werden, um Nackenermüdung zu reduzieren und Rückenschmerzen zu vermeiden. Zudem bietet die Aluminiumkonstruktion ein schlankes, leichtes und elegantes Aussehen. Das Design hilft auch bei der Luftzirkulation bzw. der Kühlung des Notebooks. Rutschfeste Silikonpads schützen die Hardware vor Kratzern.Die Abmessungen des ERGO Laptop Riser LR15 liegen bei 260x230x160 mm. Der vollständig zusammenklappbare Mechanismus ermöglicht die flache Lagerung und einen einfachen Transport.Der reflecta ERGO Laptop Riser LR15 ist ab Mitte Dezember zum UVP von 61,90 Euro erhältlich. (Ähnliche Produkte bei Amazon .)Den Desktop besser zu organisieren und aufgeräumter zu halten, ist auch das Ziel des StudioCaddy von Kensington. Er sei "ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro, denn er bietet eine elegante und zugleich funktionale Lösung für die zentrale Präsentation und Aufbewahrung von Apple-Geräten", so der Hersteller.Der StudioCaddy ( Datenblatt, PDF ) ist eine Organisationslösung mit kabelloser Qi-Ladestation für MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch und AirPods. StudioCaddy verfügt neben Qi-Ladeflächen über mehrere USB-Ladeanschlüsse. Das integrierte duale Qi-Ladegerät funktioniert mit jedem Qi-fähigen iPhone und lädt auch AirPods. Das Lademodul wird magnetisch am MacBook-/iPad-Ständer befestigt, um den Platzbedarf zu minimieren, lässt sich aber auch abnehmen.USB-A- und USB-C-Anschlüsse bieten zusätzliche Ladeoptionen, um weitere iPads, iPhones, AirPods oder AppleWatchs zu unterstützen (Ladekabel nicht enthalten).Der Ständer nimmt ein MacBook Pro oder MacBook Air in einer vertikalen (geschlossenen) Position auf. Der iPad-Halter ermöglicht das Betrachten und Ablegen des iPad oder iPad Pro im Hoch- oder Querformat.StudioCaddy ist mit den meisten iPhone-Hüllen (bis zu 3 mm dicke) und den meisten iPad-Hüllen kompatibel und ab sofort über Amazon für 145,99 Euro (UVP, Preis kann abweichen) erhältlich.Nach dem Top-Modell Pearl Pelegrina hat Cabasse ein ultrakompaktes 2.1 Lautsprechersystem im firmentypischen Kugeldesign vorgestellt: Die Cabasse Pearl Keshi ist ein smartes, aktives Streamingset, das großen Klang aus kleinen Lautsprechern zaubert, so das Herstellerversprechen.Das Pearl Keshi System besteht aus einem aktiven Subwoofer mit integriertem Streamer und Wandler sowie zwei Satelliten im Mini-Pearl-Design.Die Pearl Keshi 2.1-System ist ab sofort zum UVP von 2.490 Euro im Fachhandel erhältlich.