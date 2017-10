TechTicker: Neue Kopfhörer und iPhone-Hüllen, LaCie 2big Dock und USB-C Dockingstationen

Kompakt

Marke LaCie Bezeichnung 2big Dock Art 2-Bay RAID+Dock Empf. Preis (€) ab 689 Verfügbarkeit Oktober

LaCie 2BIG DOCK IN KÜRZE ERHÄLTLICH

MOSHI – EDLE HÜLLEN FÜR IPHONES

Marke Ultrasone Bezeichnung Pro 480i / Pro 580i Art Kopfhörer, geschlossen Empf. Preis (€) 119 / 159 Verfügbarkeit Oktober

ULTRASONE PRO480i und PRO580i

Marke beyerdynamic Bezeichnung DT 240 PRO Art Kopfhörer, geschlossen Empf. Preis (€) 99 Verfügbarkeit Oktober

BEYERDYNAMIC DT 240 PRO

Marke Acoustic Research Bezeichnung AR-H1 Art Kopfhörer, offen Empf. Preis (€) 699 Verfügbarkeit sofort

ACOUSTIC RESEARCH HIGH END KOPFHÖRER AR-H1

STARTECH USB-C-DOCKINGSTATIONEN

Dreifach 4K Monitor USB-C-Dockingstation für Laptops – DK30CH2DPPDU – 381,99 Euro

2 x DisplayPort (DisplayLink) 4K mit 60 Hz und 1 x HDMI (DP-Alt-Modus) 4K bei 30 Hz

Umfasst einen Universal-Stromadapter mit vollen 120 W; Laden des Laptops über 60 W USB Power Delivery 2.0

Anschluss der Peripheriegeräte über 5 USB 3.0-Ports, 4 x USB Type-A und 1 x USB Type-C (5 Gbit/s)

Unterstützt einen Ausgang für ein 5K Display

Dual Monitor USB-C-Dockingstation - Dual DisplayPort - 2,5" SATA SSD/HDD Laufwerksschacht – MST30C2HDPPD – 345,99 Euro

Interner 2,5"-SATA-SSD/HDD-Laufwerksschacht, um Speicher- und Sicherungskapazität hinzuzufügen (unterstützt SATA I, II, III)

Zwei DisplayPort Videoausgänge

Stromversorgung und Laden des Laptops beim Arbeiten über 60 W USB Power Delivery 2.0

Anschluss der Peripheriegeräte über drei verfügbare USB-3.0-(Type-A-)Ports, einschließlich eines Schnelllade-Ports zum Aufladen von Telefonen mit oder ohne an das Notebook angeschlossenem Dock

Dual 4K-Monitor-Dockingstation - Dual HDMI, Dual DP oder HDMI & DP 60Hz – DK30A2DH – 281,99 Euro

Unterstützt mehrere Kombinationen zweier 4K-Bildschirme mit DisplayPort- und HDMI-Monitoren - Dual-DisplayPort, Dual-HDMI® oder HDMI und DisplayPort mit 60 Hz

DisplayLink 6950-Chipset-Technologie

Anschluss der Peripheriegeräte mit sechs USB 3.0 Type-A-Ports (rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.x)

Erweiterung der Konnektivität des USB-C- oder USB-A-Laptops mit der USB-3.0-Universal-Dockingstation

Das bereits im April dieses Jahres angekündigte 2-Bay Festplatten-RAID mit Docking-Funktionen und Thunderbolt 3 namens 2big Dock von LaCie (siehe Vorstellung auf MTN ) ist ab sofort vorbestellbar ( Amazon ) und soll ab Oktober ausgeliefert werden. Der Käufer hat die Wahl zwischen vorkonfigurierten Modellen mit 8 TB, 12 TB, 16 TB und 20 TB. Der Einstiegspreis liegt bei 689 Euro. Für die 20TB-Version werden rund 2.000 Euro fällig. Neben zwei Festplattenschächten (3,5") bietet das Gerät Frontsteckmöglichkeiten für SD- und CF-Karten, sowie einen USB-3-Anschluss. Daisy Chaining ist ebenfalls möglich.Zusammen mit dem iPhone feiert in diesem Jahr auch der Zubehöranbieter Moshi sein zehnjähriges Jubiläum (2005 von Philip Len in San Francisco gegründet). Da wundert es nicht, dass der Hersteller sein umfangreiches Sortiment an iPhone-Hüllen der „Elements evolved“-Kollektion für die neusten iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus anbietet. Das Angebot reicht von minimalistisch-durchsichtigen Cases bis zu umfangreich ausgestatteten Veganleder-Hüllen. Hinzu kommen neue Farboptionen.Hier ein kleiner Überblick über das Angebot:Mit den beiden in der Überschrift genannten Kopfhörern erweitert Ultrasone sein Sortiment an geschlossenen Over-Ear-Kopfhörern der Pro-Serie, die sich, wie der Name schon vermuten lässt, speziell an Musikschaffende richtet. Das Modell 480i ist neu und stellt mit 119 Euro UVP das Einstiegsmodell der Serie dar.Der neue Ultrasone PRO 580i tritt das Erbe des HFI 580 an und wurde klanglich neu abgestimmt. Als eines der Hauptmerkmale nennt Ultrasone das satte Bassfundament des 580i, aber auch der Tragekomfort soll verbessert worden sein. Sein Preis liegt bei 159 Euro UVP.Auch die Heilbronner Kopfhörerschmiede beyerdynamic bringt ein neues Bügelkopfhörer-Einsteigermodell für die sogenannten "Profis". Also primär Kunden, die in irgend einer Form Geld mit Tönen verdienen. Das müssen nicht unbedingt Tontechniker oder Studiomusiker sein. Auch Videografen können einen hochwertigen geschlossenen Kopfhörer für das Monitoring von Tonaufnahmen unterwegs sicher gut gebrauchen. Der DT 240 PRO ist mit seinem UVP von 99 Euro eine günstige Alternative, soll qualitativ aber bestens in die Tradition der DT-Pro-Serie von beyerdynamic passen. Der „Compact Over Ear“ ist ab Oktober erhältlich, kann aber schon via Amazon vorbestellt werden. Acoustic Research ist in der HiFi-Welt seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Marken aus dem US-Amerikanischen Raum, hat hierzulande aber an Bedeutung stark verloren. Statt nur mit Lautsprechern wollen die Amerikaner nun mit USB DACs und High-Res Mobilplayern auch bei uns an Bekanntheit zurückgewinnen. Und auch Kopfhörer bietet Acoustic Research selbstverständlich an. Ganz neu dabei ist der AR-H1. Der nach dem offenen Prinzip konstruierte Over-Ear-Kopfhörer arbeitet mit einem vergleichsweise riesigen, 86 mm "Planartreiber", der einen Frequenzumfang von 10 bis 60.000 Hz ermöglichen soll. Die Impedanz liegt bei 33 Ohm und der Kennschalldruck bei 99dB/V. Das sollte ausreichend sein, um den AR-H1 zur Not auch an Smartphones nutzen zu können. Der Preis für den ab sofort erhältlichen Kopfhörer liegt bei 699 Euro.StarTech bezeichnet sich selbst als einen "Hersteller von schwer erhältlichen Verbindungsteilen". Um dem gerecht zu werden, kündigt StarTech jetzt drei neue USB-C-Dockingstationen für MacBooks und Windows-Laptops an. Und zwar:Alle Docks unterstützen USB Power Delivery und können an allen Computern mit USB-C und Thunderbolt 3 Anschluss verwendet werden. Es handelt sich aber NICHT um Thunderbolt 3 Docks. Es wird lediglich USB 3.1 über USB-C angeboten, also max. 10Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Zu den sonstigen Merkmalen gehört – je nach Modell unter anderem: die Unterstützung für drei 4K-Monitore, ein integrierter 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD-Laufwerksschacht sowie die Verwendung von zwei 4K Ultra HD-Monitoren mit USB-C- oder USB-A-Verbindung. – Ein weiteres Merkmal: Modellbezeichnungen/Nummern, die sich kein Schwein merken kann.