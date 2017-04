LaCie 2big Dock mit Thunderbolt 3 und RAID angekündigt

LaCie hat unter der Bezeichnung 2big Dock ein RAID-System für Thunderbolt 3 angekündigt, welches gleichzeitig die Aufgaben eines Docks übernimmt und hierfür zahlreiche Anschlüsse für Zusatzgeräte bereitstellt. Das LaCie 2big Dock wird über ein USB-C-Kabel angeschlossen und kann anschließend über das integrierte RAID-System Zusatzspeicher in Form von zwei Festplatten zur Verfügung stellen. Die Speicherkapazität reicht je nach Variante von 12 TB bis 20 TB. Verbaut sind Seagate IronWolf Pro für den Enterprise-Einsatz.Als Dock bietet die Lösung auch zusätzliche Anschlüsse. Zum einen befinden sich auf der Vorderseite ein klassischer USB-A-Anschluss mit USB-3.0-Unterstützung sowie zwei Einschübe für Compact-Flash- und SD-Speicherkarten. Zum anderen enthält die Rückseite einen 4K-DisplayPort-Anschluss sowie zwei USB-C-Anschlüsse mit Thunderbolt 3, die das MacBook Pro auch mit Strom versorgen können.Bis zu fünf 2big Dock können über Thunderbolt 3 in Kette geschaltet werden. Über einen separat erhältlichen Thunderbolt-Adapter lässt sich das LaCie 2big Dock übrigens auch an Macs mit Thunderbolt 2 betreiben. In diesem Fall muss aufgrund der geringeren Bandbreite jedoch mit Geschwindigkeitseinbußen gerechnet werden.Interessenten müssen sich leider noch etwas gedulden. Das LaCie 2big Dock soll erst im Sommer und damit frühestens im Juni in den Fachhandel kommen. Auf der Videofachmesse NAB in Las Vegas stellt LaCie das 2big Dock für neugierige Augen bereits aus.