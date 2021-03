TechTicker: Mission LX MKII Lautsprecher, Sony TV mit Gehirnschmalz, Melomania 1+, Präzisionsbass und mehr

MISSION LX MKII: GROSSER KLANG FÜR JEDES BUDGET

SONY BRAVIA XR A90J OLED-TV MIT "KOGNITIVER INTELLIGENZ"

CAMBRIDGE AUDIO MELOMANIA 1+ TWE VORGESTELLT

PSI AUDIO A125-M UND A225-M FÜR "PRÄZISIONSBASS"

PORTABLER SMART-SPEAKER SONOS ROAM VORGESTELLT

Vier Jahre lang hat Mission (Vertrieb IAD GmbH – audiolust.de ) an der Weiterentwicklung seine LX-Lautsprecherserie gearbeitet. Die nun vorgestellten MKII-Versionen von unterschiedlichen Stand- und Regal- beziehungsweise Surroundlautsprechern, zwei Centerspeakern und einem dedizierten Deckenstrahler sollen alles noch besser machen.Zu den Kernelementen der Lautsprecher gehören nach wie vor die von Mission entwickelten DiaDrive-Chassis, die die prinzipbedingten Nachteile herkömmlicher Konuslautsprecher mit Staubschutzkalotte durch ein nahtloses, leicht gekrümmtes Diapghragma, das über einen unsichtbaren Sekundärkonus mit der Schwingspule verbunden ist, vermeiden sollen. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie auf der Mission-Webseite Die neue Mission LX MKII Serie umfasst insgesamt neun unterschiedliche Modelle für alle erdenklichen Anwendungen vom Stereo-Setup bis hin zu Surround-Setups mit Deckenbeschallung. Die Lautsprecher sind ab sofort im Fachhandel zu Preisen zwischen 229 und 749 Euro verfügbar. Eine vollständige Preisübersicht finden Sie in dieser PDF Da hat sich Sony ja mal wieder was ganz cleveres für seine TV-Geräte einfallen lassen. Der neue 4K HDR Fernseher BRAVIA XR A90J mit "Cognitive Processor XR" soll "ein völlig neues Verarbeitungsverfahren einsetzen, das über herkömmliche künstliche Intelligenz hinausgeht und die Art und Weise nachahmt, wie Menschen sehen und hören" – so der Pressetext.Natürlich hat Sony keineKünstliche Intelligenz erfunden, die wie ein Mensch denken und reagieren kann, sondern setzt auch nur Machine-Learning-Techniken ein, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Auch wenn der Marketingtext anderes suggeriert. Sony beschreibt das so:"Wenn Menschen Gegenstände sehen, konzentrieren sie sich unbewusst auf bestimmte Punkte. Der Cognitive Processor XR, der auf kognitiver Intelligenz basiert, teilt den Bildschirm in zahlreiche Zonen ein und erkennt, wo sich der „Fokuspunkt“ im Bild befindet. Während herkömmliche künstliche Intelligenz (KI) Bildelemente wie Farbe, Kontrast und Details nur einzeln erkennen und analysieren kann, wertet der neue Cognitive Processor XR eine Vielzahl von Elementen gleichzeitig aus – genau wie das menschliche Gehirn. Dadurch können sämtliche Elemente im Zusammenhang optimiert werden, sodass das Gesamtbild in harmonischem Einklang ist und ganz natürlich wirkt. Herkömmliche KI kann das nicht leisten."Auch beim Ton soll der Cognitive Processor XR behilflich sein und dank seiner "Intelligenz" dafür sorgen, dass Geräusche immer aus der Richtung kommen, in der die Handlung auf dem Bildschirm stattfindet. Was sich irgendwie überflüssig anhört, denn wenn der Filmton korrekt abgemischt ist, klappt das mit jedem ordentlichen Stereo-Lautsprechersetup ganz ohne intelligente Computerpower. Zusätzlich formt der Prozessor daraus allerdings "3D Surround Sound".Der A90J kann ab sofort "in ausgewählten europäischen Ländern" in den Größen 65 und 55 Zoll vorbestellt werden. Die 55-Zoll-Variante kostet 2.599 Euro, der 65-Zöller 3.499 Euro. Das 83-Zoll-Modell folgt im Lauf des Jahres. Auch die unterhalb des Topmodells positionierten 4K LED-Modelle X80J/X81J sind in Kürze (noch im März) vorbestellbar.Die True Wireless In-Ears Melomania 1 ( Testbericht ) waren 2019 Cambridge Audios Einstieg in den Markt für kabellose Ohrhörer. Eine Weiterentwicklung stellen die erst kürzlich getesteten Melomania Touch dar, die unter anderem ein ergonomisch aufwendiger konstruiertes Gehäuse für besseren Tragekomfort bieten.Etwas überraschend hat Cambridge Audio nun eine verbesserte Version der Ur-Melomanias vorgestellt. Überraschend insofern, als dass die Touch-Version im Listenpreis gerade mal 10 Euro über den älteren Melomanias liegen und den Anschein eines designierten Nachfolgers machen. Die nun vorgestellten Melomania 1+ haben jedoch wieder die alte "Bullet-Plug"-Form und wurden nur in Details aktualisiert.Die neuen Melomania 1+ bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden. Klangtechnisch wurde wohl nichts verändert, aber dank einer neuen Melomania App können die Hörer nun umfassend individualisiert werden. So erlaubt die App eine "Find my Earphones"-Funktion und die Möglichkeit, Firmware-Updates direkt einzuspielen. Außerdem wurde ein zeitgemäßerer USB-C-Anschluss am Lade-Case der Melomania 1+ implementiert.Der Listenpreis liegt damit wieder bei rund 130 Euro. Erhältlich sind die Melomania 1+ im Cambridge Audio Webshop und demnächst auch via Amazon . Das Silikon-Case für die Melomania 1+ kann über dieselben Bezugsquellen in den Farben Orange, Pink, Blau, Hellgrün, Hellgrau und Rot für 10 Euro separat erworben werden.Subwoofer zur Erweiterung der Bassperformance von Lautsprechern gibt es wie Sand am Meer. Die überwiegende Mehrheit dieser Spezies sind auf ein möglichst intensives Basserlebnis speziell für Heimkinofreunde ausgelegt, die es in Actionszenen gerne ordentlich krachen hören wollen. Dagegen ist nichts einzuwenden (außer vielleicht von den Nachbarn). Deutlich schwieriger ist erstens, einen Subwoofer zu konstruieren, der äußerst rumpel- und verfärbungsfreie, naturgetreue Basswiedergabe bietet, und zweitens die Aufstellung im Raum sowie Anpassung an die Hauptlautsprecher.Zumindest was die Sauberkeit der Bässe angeht, will der Schweizer Hersteller PSI Audio zwei besonders anspruchsvolle "Präzisions-Basslautsprecher" entwickelt haben. Der Begriff "Subwoofer" wird bewusst vermieden.PSI Audio bietet zwei Modelle: Der A125-M arbeitet mit einem 25-cm-Treiber (10 Zoll) und soll bis 28 Hz hinunterreichen. Der A225-M stellt laut Hersteller die kompromisslosere Option dar und ist mit zwei 25-cm-Treibern ausgestattet. Seine untere Grenzfrequenz liegt bei 24 Hz. Beide Modelle sind natürlich besonders für das Zusammenspiel mit Hauptlautsprechern von PSI Audio ausgelegt, lassen sich aber ebenso mit Lautsprechern anderer Marken kombinieren.Die "Präzisions-Bässe" werden mit individuellen Messprotokollen ausgeliefert. Der PSI Audio A125-M kostet 2.600 Euro, der größere A225-M wird für 3.800 Euro (UVPs) angeboten. Der Vertrieb erfolgt über Audiowerk e.Kfm Sonos hat diese Woche sein Sortiment um einen kleinen, portablen Smart Speaker erweitert, der zuhause und unterwegs "beeindruckenden Sound" liefern soll. Der Sonos Roam kann daheim per WLAN mit einem vorhandenen Sonos System verbunden werden und als Streaming-Endpoint eingesetzt werden. Auch AirPlay 2 unterstützt der kleine Speaker. Sprachsteuerung bietet er via Amazon Alexa oder Google Assistant. Unterwegs schaltet der Roam automatisch auf Bluetooth um.Der Akku soll bis zu 10 Stunden durchhalten und kann wahlweise per USB-C oder mit jedem Qi-fähigen Ladegerät nachgetankt werden. Optional bietet Sonos eine passende (Qi-) Ladestation mit kontaktloser Verbindung zum Lautsprecher an.Mit einem Gewicht von 430 g und den Maßen 168 x 62 x 60 mm ist der wasserdichte Roam ideal für den mobilen Einsatz oder im Garten. Ab dem 20. April soll der Speaker für 179 Euro erhältlich sein. Im Set mit der optionalen Wireless-Ladestation werden 228 Euro aufgerufen. Vorbestellungen sind schon jetzt auf sonos.de möglich.