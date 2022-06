TechTicker: Gadgets für die Outdoor-Saison – So wird der ganze Sommer zum (Nerd-) Fest

ROBERTS REVIVAL UNO BT

+ + + + + + + + + +

SOLAR-CHARGER BIGBLUE 28W

+ + + + + + + + + +

MEATER BLOCK – HITECH-GRILLTHERMOMETER

+ + + + + + + + + +

PHILIPS HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE LED GARTENSTRAHLER

+ + + + + + + + + +

FEUERHAND: SCHÖNES LICHT GEHT AUCH REIN ANALOG

+ + + + + + + + + +

Wochenende. Der Tag beginnt, die Sonne lacht auf den bunt gedeckten Frühstückstisch. Zeit für einen gemütlichen Start in den Tag, am besten mit leichter Musikuntermalung vom Lieblingssender oder aus der Playlist.Das kultige Retro-Design der DAB+ Radios von Roberts Radio ist inzwischen gut etabliert. Auch das neue Revival UNO BT bringt alles mit, was sich Vintage- und Technik-Fans gleichermaßen wünschen. Ob DAB-Sound oder die Lieblings-Playlist via Bluetooth: das UNO BT passt ideal auf den Frühstückstisch, und macht auch sonst in jeder Situation eine gute Figur.Das Roberts Revival UNO BT ist in den Varianten Black, Deep Green, Sunburst Yellow, Teal Blue, Dove Grey, Dusky Pink, Duck Egg und Pastel Cream ab sofort im ausgewählten Fachhandel und im Amazon Shop von Roberts Radio für eine UVP von 229,00 Euro erhältlich.Abseits der Steckdose Strom für iPhone & Co. selbst zu generieren klappt mit einem Solar-Charger. BigBlue nennt sich ein Solarpanel mit Ladefunktion im Amazon-Angebot , das über zwei 5V USB-Ladeports und ein eingebautes Amperemeter verfügt.Das zusammenklappbare und nach IPX4 Wettergeschützte Panel eignet sich natürlich besonders für die sonnige Jahreszeit und kann auf Wanderungen, beim Camping oder natürlich auch mitten in der Großstadt genutzt werden, wenn das digitale Nutzungsverhalten vorher sehen lässt, dass der Akku mal wieder nicht bis in den Abend reichen wird. Mit rund 90 Euro sind Sie dabei.Nach dem Tagesausflug ist der Hunger groß und der Grill wird angeschmissen. Während manchen eine Aluschale, Grillrost und ne Wurst zum Grillgenuss reichen, haben andere das Garen über Gas- oder Kohleflamme zur Wissenschaft erhoben und sich für ihre Grillkreationen einen Michelin-Stern verdient. Als Hilfsmittel zum großen Grillerfolg bieten sich spezielle Thermometer zur Überwachung des Garzustandes an.Besonders ausgefuchst ist der Meater Block : ein Set bestehend aus vier Temperaturfühlern mit Bluetooth plus einer Basisstation mit WLAN und natürlich einer Überwachungs-App. Ich habe die Dinger im Bekanntenkreis schon in Aktion gesehen und ihren Nutzen zu schätzen gelernt. Ganz billig ist dieses Set mit rund 300 Euro allerdings nicht. Doch der wahre Grillprofi spart nicht am richtigen Werkzeug.Am schönsten ist es immer noch zuhause. Zur Vorbereitung für einen lauschigen Abend im Garten oder auf der Dachterrasse mit den Freunden und Liebsten gehört ein schönes Lichtambiente. Die White and Color Ambiance LED Gartenstrahler von Philips böten sich da an.Die in verschiedenen Sets erhältlichen Strahler nach Hue-Standard lassen sich auch mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant steuern und sind im Dreierset für 230 Euro erhältlich.Eine Übersicht vieler anderer Hue Outdoor-Leuchtlösungen finden Sie hier Wem 16,7 Mio. Farbschattierungen und HomeKit-Steuerung zu viel technologischer Schnickschnack für ein gemütliches Beisammensein sind, kann auch viel einfacher und günstiger für Lichtambiente sorgen. Die gute, alte Petroleumlampe bietet eine erfreulich analoge Alternative. Ganz ohne Strom, aber dafür von Petroleum befeuert, leuchtet beispielsweise eine Feuerhand Sturmlaterne locker mit einer Füllung die ganze laue Sommernacht hindurch.Ca. 33 Euro kostet eine einzelne, verzinkte Sturmlaterne der Marke Feuerhand . – Die waren auch schon mal billiger, aber es ist immer noch ein vergleichsweise günstiger Spaß, selbst wenn man das nötige Lampenöl und Ersatz-Dochte einkalkuliert. Natürlich gibt es auch noch billigere Nachbauten.