TechTicker: Focal macht ganz großes Kino, ThinkTank Fototaschen, Sony Mini-Cam und mehr

FOCAL ASTRAL: 16-KANAL MULTIROOM-AV-PROZESSOR/VERSTÄRKER

THINKTANK: NEUE SCHULTERTASCHEN-SERIE VISION

SONY RX0 II: PREMIUM-KAMERA IM MINI-FORMAT

CULLMANN: ZHIYUN CRANE 3 LAB GIMBAL

Features des Crane 3 Lab:

Bauweise in Form eines Flugzeug-Steuerknüppels

Hohe Ladekapazität von 4,5 kg für DSLR- und Filmkameras

Bildübertragung per Funk für iOS- und Android-Geräte

ViaTouch Steuerungssystem zur Steuerung über das Telefondisplay

Synchrone Steuerung von Fokus und Zoom

Variable Lademöglichkeiten, inklusive Ladung der Kamera

Filmfunktionen wie Panorama, Zeitraffer und Bewegungsraffer

DYNAUDIOS ÜBERARBEITETE CONFIDENCE-SERIE JETZT ENDLICH VERFÜGBAR

Neuer Esotar3 Hochtöner: Vielleicht eine der besten Gewebekalotten überhaupt.

DDC Lens (Dynaudio Directivity Control): Ein Waveguide aus Aluminium, der die vertikale Schallabstrahlung optimiert und gleichzeitig für eine größere horizontale Streuung als bisher sorgt.

NeoTec Tieftöner: Aufwendige Treiber u. a. mit Neodym-Magneten.

Neuer Mitteltöner mit Horizon-Sicke: folgt der Lautsprechermembran bis zum Rand des Chassis zur Vermeidung von Resonanzen und Beugungseffekten.

Ein beliebtes Hobby der Deutschen ist die Installation und Einrichtung anspruchsvoller Heimkinos in den eigenen vier Wänden. Damit ist nicht die Erweiterung der Stereoanlage um ein paar Surround-Lautsprecher gemeint, sonder beispielsweise der komplette Umbau des Kellers oder der Garage in ein Heimkino mit allem Komfort und -zurück.Wer sich nicht zu den Dünnbrettböhrern zählt, sondern beim Traum vom eigenenen Heimkino Nägel mit Köpfen machen will, für den hat Focal jetzt einen beeindruckenden Verstärker im Angebot. Der Astral 16 versorgt bis zu 16 Audiokanäle mit jeweils bis 200 W an 8 Ohm. Der beeindruckende Multiroom-AV-Prozessor und -Verstärker kann damit nicht nur das eigentliche Heimkino mit Filmton versorgen, sondern parallel auch andere Räume mit Musik beschicken. Der Decoder unterstützt Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D. Alle drei Formate können Overhead-Lautsprecher ansteuern. Zudem kann ein weiterer Lautsprecher direkt über den Köpfen der Home-Cineasten installiert werden – der sogenannte "Voice-of-God"-Kanal. Mit vier eingebauten DSPs hat der Astral 16 genug Rechenleistung für vollständige 11-Kanal-Dolby Atmos-Setups. Bildseitigt unterstützt das Gerät u. a. High Dynamic Range (HDR10), HLG (Hybrid Log Gamma) und Dolby Vision. Alle sieben HDMI-Eingänge und die beiden HDMI-Ausgänge sind kompatibel zu den aktuellen HDMI-Spezifikationen wie 4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4 Pure Colour Subsampling, High Dynamic Range (HDR) und 3D.Integriert ist außerdem die bekannte digitale Raumeinmessung Dirac Live. Via mitgeliefertem Messmikrofon optimiert Dirac Live den Klang an der Sitzposition des Zuschauers und stimmt jeden Lautsprecher einzeln darauf ab – einschließlich der Subwoofer. Gesteuert wird alles über die zugehörige iOS-App.Der Astral 16 Multiroom-AV-Prozessor und Verstärker ist ab Mai 2019 (Vorstellung auf der High End in München) inklusive Messmikrofon und Stativ zu einem Preis von 20.000 Euro erhältlich.Mit der neuen Taschenserie VISION setzt der Hersteller ThinkTank nicht nur auf Kapazität sondern auch auf Sicherheit. Zusätzliche innenliegende und mit einem Reißverschluss verschließbare Taschendeckel ergänzen den Schutz vor Witterungseinflüssen oder Diebstahl. Er kann während aktivem Einsatz beim Fotografieren in einem eigenen Fach verstaut oder mit dem Überwurfdeckel verbunden werden.Neben den üblichen Innenteilern verfügen alle Taschen der Serie über separate Fächer für Smartphones und Tablets bis ca. 10". Dazu kommt ein eigenes Laptop Fach bis 13" in der Vision 13 und bis 15" in der Vision 15. Im Lieferumfang finden sich zwei Gurte zur Befestigung eines kleinen Stativs unter der Tasche. Der verstärkte Tragegriff auf dem Taschendeckel und der rückseitige Durchlass dienen dem komfortablen Transport aufgesetzt auf einem Trolleyhandgriff. Alle Taschen bieten einen komfortablen Schultertragegurt, einen Boden aus wasserdichtem HD Nylon Tarpaulin, eine komprimierbare Seitentasche für eine Trinkflasche und eine nahtversiegelte und beidseitig PUR beschichtete Regenschutzhülle.Die Taschen sind in Graphite oder Dark Olive ab sofort erhältlich und kosten (UVP):Vision 10: 122,75 Euro ( Amazon Vision 13: 145,75 Euro ( Amazon Vision 15: 156,75 Euro ( Amazon Sony selbst nennt die neue RX0 II "Die weltweit leichteste und kompakteste Premium-Kamera". Auf jeden Fall ist der mit einem Ein-Zoll-Sensor (15,2 MP) ausgestattete Quader eine spannende Lösung für Vlogger, Selfie-Liebhaber und auch Outdoor-Aktivisten, die eine robuste kleine Kamera mit ordentlichen Foto- und Videoqualität suchen. Die RX0 II misst gerade mal 59 x 40,5 x 35 mm und wiegt 132g. Das solide Gehäuse mit klappbarem Display ist bis 10 m Tiefe Wasserdicht.Als Objektiv kommt ein fest integriertes ZEISS Tessar T* 24mm-equivalent F4.0 zum Einsatz. Videoaufnahmen sind mit 4K/30p Full Pixel Readout und ohne Pixelbinning möglich. Zeitlupenaufnahmen können mit bis zu 1.000 B/s erfolgen. Der elektronische Verschluss erlaubt Aufnahmen mit einer Belichtungszeit bis 1/32.000s. Im Fotomodus können Reihenaufnahmen mit bis zu 16 B/s geschossen werden. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde auch der AF, speziell die Augenerkennung, verbessert.Eine weitere Besonderheit kommt später in diesem Jahr per Firmware-Update hinzu: Mit der „Imaging Edge Mobile“ Anwendung von Sony können bis zu fünf RX0 II Kameras und über einen Zugriffspunkt, wie der neuen Imaging Edge Software für Smartphone und PC, zwischen sechs und 50 Kameras gesteuert werden.Die Sony RX0 II ist ab Mai zum UVP von 800 Euro erhältlich.Das Stilmittel "Wackelkamera", womit eine besondere Dynamik und Livehaftigkeit in Bewegtbildern suggeriert werden soll, ist zum Glück inzwischen ziemlich out. Sanfte und gleichmäßige Kameraschwenks und -Fahrten sind wieder angesagt. Zu verdanken haben wir das u. a. den heute für viele Kameras erhältlichen Gimbals, die ruckelige Bewegungen ausgleichen. Mit dem ZHIYUN Crane 3 Lab bietet Cullmann jetzt hierzulande ein solches Produkt für anspruchsvolle Amateurfilmer und Profis an.Der Crane 3 Lab bietet eine Art Steuerknüppel und funktioniert über integrierte Knöpfe und Drehräder. Mit diesen Steuerelementen können der Gimbal ebenso wie die Kamera gesteuert werden. Der Gimbal eignet sich für SLRs bis 4,5 kg. Weitere Informationen bei Cullmann Der Crane 3 Lab im Vertrieb von Cullmann ist ab Ende März in zwei Versionen erhältlich:Crane 3 Lab Standard Kit für 999 EuroCrane 3 Lab Creator Kit für 1.299 EuroWas lange währt…Zwar wurden die Lautsprecher der neuen Dynaudio Confidence-Serie schon zur High End im Mai letzten Jahres präsentiert, aber bis zur Serienreife war es dann doch noch ein etwas längerer Weg. Nun sind die High-End-Speaker aber offiziell verfügbar.Unter dem Namen "Confidence" (engl. f. Vertrauen, Selbstvertrauen, feste Überzeugung etc.) hat der dänische Lautsprecherspezialist schon im letzten Jahrhundert Lautsprecher verkauft. Die Confidence 5 gehört zu den Lautsprechern, auf denen Dynaudios weltweit guter Ruf beruht. Kein Wunder also, dass man einen so klangvollen Namen gerne beibehält, auch wenn die Serien nach der Confidence 5 und die neueste Serie technisch kaum noch etwas gemeinsam haben.Sämtliche technischen Details hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Wer es genau wissen will, findet hier auf der Produktseite die Einzelheiten.Nur ein paar der Merkmale kurz zusammengefasst:Klar ist aber, dass – auch wenn es sich hierbei noch nicht einmal um Dynaudios Flaggschiff-Serie handelt – hoher technischer Aufwand getrieben wurde, um bestmögliche Klangqualität zu erzielen. Dementsprechend deftig sind die Preise. Es beginnt bei 10.000 Euro (Paarpreise) für die Kompaktlautsprecher Confidence 20, steigt bei der Confidence 30 auf 19.000 Euro, über die Confidence 50 für 26.000 Euro und reicht bis 40.000 Euro für die Confidence 60. Die Lautsprecher sind in den Ausführungen Midnight Hochglanz, Smoke Hochglanz, Raven Wood Hochglanz, Rubin Wood Hochglanz und Blonde Wood erhältlich.