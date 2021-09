TechTicker: Focal Aria K2 Lautsprecher, Klipsch T5 II ANC, AOC Business-Monitore, BMW i4 CarPlay und mehr

DAN CLARK AUDIO STEALTH: ULTIMATIVER GESCHLOSSENER OVER-EAR-KOPFHÖRER

"Die Diffusionselemente reduzieren die Bildung stehender Wellen, während die Resonatoren sowohl als Präzisions- als auch Breitbandfilter fungieren, um den Frequenzgang zu glätten und zu formen, indem sie die Amplitude der Frequenzgangspitzen und -tiefs vom Mitteltonbereich bis zu den höchsten Frequenzen reduzieren."

FOCAL ERWEITERT ARIA-K2-SERIE UM KOMPAKT- UND CENTERLAUTSPRECHER

KLIPSCH TRUE-WIRELESS-IN-EAR T5 II ANC IN-EARS VORGESTELLT

AOC: VIER NEUE 4K-DISPLAYS AUS DER BUSINESS-MONITORSERIE P2 IN 27" UND 32"

U32P2CA (32")

U27P2CA (27")

Q32P2CA (32")

Q27P2CA (27")

1 BT. 709 / DCI-P3 Abdeckung basierend auf CIE 1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE 1931, Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE 1976

BMW ZEIGT UMFASSENDE CARPLAY-INTEGRATION IM KOMMENDEN I4

"Die gesteigerte Flexibilität der neuen Generation des BMW iDrive 8 macht die Nutzung von Drittanbieter-Apps im Fahrzeug künftig noch einfacher und komfortabler. BMW iDrive 8 bietet eine vollständige Integration von Apple CarPlay und Android Auto. Auf dem großen Bildschirm des Control Displays werden alle verfügbaren Apps im Menü des Systems übersichtlich dargestellt. Die Lieblings-Apps des Nutzers können schnell und einfach über das Hauptmenü oder die Symbolleiste gestartet werden. Die verbesserte Integration von App-Funktionen in das Informationsdisplay und sogar in das BMW Head-Up Display führt zudem zu einem nahtlosen Übergang über die gesamte Bildschirmgruppierung. Auch Musikstreaming- und Kommunikations-Apps sind jetzt in BMW iDrive 8 integriert. Sie werden als originäre Quellen im Hauptmenü angezeigt, so dass der Kunde die Funktionen seiner Apps voll nutzen kann."

CarPlay-Erwähnung ab Zeitindex 8:38

Wer bereit ist, bei Kopfhörern "all-in" zu gehen und nur das Beste sucht, findet am Markt vergleichsweise viele Spitzenkopfhörer im vierstelligen Preisbereich. Aber darunter nur relativ wenige in geschlossener Bauweise. Eine der Ausnahmen kommt von Dan Clark Audio, früher bekannt unter "Mr. Speakers". Dan Clark Audio, oder kurz DCA, hat sich bereits mit diversen High-End-Kopfhörern einen ausgezeichneten Ruf erworben und konnte auch im Preisbereich unter 1.000 Euro mit dem Aeon2 im Rewind-Test überzeugen. Der Stealth übernimmt übrigens dessen clevere Mechanik zur Reduzierung der Transportmaße, indem sich die Treibergehäuse mit einem Handgriff in den Bügel versenken lassen.Mit dem Stealth hat DCA nun einen ultimativen Over-Ear in geschlossener Bauart präsentiert. Der "Stealth" arbeitet mit eigenentwickelten planar-magnetischen Treibern (Magnetostat) der 4. Generation und einem „Akustischen Metamaterial-Abstimmungssystem“ (AMTS). Letzteres ist eine im Compter errechnete und im 3D-Verfahren hergestellte Dämfungseinheit zur Unterdrückung von Resonanzen – was insbesondere bei geschlossenen Kopfhörern von großer Bedeutung ist. Es integriert Wellenleiter, Diffusionskontrolle, Viertelwellen- und Helmholtz-Resonatoren in einer kompakten Struktur. Der Hersteller erläutert:Mit ähnlichen Mitteln hat kürzlich auch KEF seine LS50-Lautsprecher aufgewertet, allerdings prinzipbedingt natürlich in gänzlich anderer Bauweise (siehe hier ).Die Planar-Treiber des Stealth besitzen eine um 20% größere Membranfläche im Vergleich zum bisherigen DCA-Spitzenmodell Ether2. Die Folien in V-Planar-Struktur werden mittels eines neuen und fertigungstechnisch deutlich präziseren Verfahrens eingespannt. Das soll verminderte Verzerrungen zur Folge haben. Außerdem wurden zur weiteren Optimierung die akustischen Strömungsverhältnisse im Inneren per Computersimulation optimiert.Der für seine Größe äußerst leichte Stealth (418 g) verfügt über dünne Bügel aus Titan, in denen ein breites und selbst justierendes Kopfband integriert ist. Optisch ist der Stealth ausnahmsweise mal frei von Retro- oder Vintage-Elementen und ist auch nicht mit unnötigem "Luxus-Barrock" überladen. In meinen Augen ein äußert gelungenes Design.Wer bereit ist die geforderten 4.099 Euro für den DCA Stealth hinzublättern muss sich noch etwas gedulden. Die erste Produktionsauflage war auf 100 Stück (weltweit) begrenzt und ist schon ausverkauft. Später in diesem Jahr soll die Serienproduktion des Stealth ausgeweitet werden. Wer Interesse hat, kann sich direkt beim Vertrieb audionext.de über die nächstmögliche Verfügbarkeit informieren.Die im Mid-Preis-Segment angesiedelte Lautsprecherfamilie Focal Aria K2 wird um ein Kompaktlautsprechermodell 906 und einen Center erweitert. Die Kompaktlautsprecher können als Surround-Erweiterung für die bereits verfügbaren Standlautsprecher genutzt, oder als Stand-Alone Stereopaar verwendet werden. Die Bezeichnung K2 bezieht sich auf die technisch überarbeiteten Membranen.Die von Focal selbst in Frankreich hergestellten Aramidfasermembranen sind eine Weiterentwicklung der Polykevlarmembran, die in den klassischen JMLab-Lautsprechern der 1980er Jahre verwendet wurde. Die neue Focal K2-Membran besteht aus einer sehr leichten Schaumstoffschicht, die zwischen einer Schicht aus Aramidfasern und einer Glasfaserschicht liegt. Ergänzt werden die K2-Membranen durch TNF-Hochtöner aus Aluminium/Magnesium mit Poron-Aufhängung.Die Aria K2 906 und Aria K2 Centre verfügen wie die Aria K2 936 über eine extrem stabile Gehäusekonstruktion mit nicht-parallelen Elementen – alles im Dienste reduzierter Vibrationen und herausragender Neutralität. Alle Lautsprecher der Serie sind in einem exklusiv von Focal angebotenen Ash Grey-Finish erhältlich.Die neuen Focal Aria K2-Modelle werden voraussichtlich Ende September zu einem UVP von 1.498 Euro pro Paar für den Aria K2 906 und 799 Euro für den Aria K2 Centre erhältlich sein. Die Standlautsprecher Aria K2 936 kosten 3.998 Euro pro Paar.Der US-Hersteller Klipsch hat mit den T5 II True Wireless ANC und einer exklusiven McLaren Edition Kopfhörer-Neuigkeiten mit Active Noise Cancelling vorgestellt. Die mit Dirac HD Sound ausgestatteten In-Ears sollen Hörer in eine ruhige Klangwelt mit optimaler Audioqualität versetzen. Das Bragi-Betriebssystem ermögliche außerdem eine fortschrittliche Gestensteuerung, die sogar noch um Funktionen erweitert wird, so der Hersteller. Dank IPX4 Schutzklasse sind In-Ears auch gegen widrige Wetterbedingungen gefeit. Alle technischen Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten Die T5 II True Wireless ANC sollen noch in diesem Monat in den Farben Gunmetal und Silver erhältlich sein und kosten 349 Euro Verfügbar im Fachhandel und im Amazon Webshop von Klipsch . Die McLaren Edition wird für 439 Euro erhältlichsein. Die zugehörige Klipsch Connect App steht im App Store von iOS sowie im Google Playstore kostenlos zum Download bereit.Displayspezialist AOC erweitert seine Business-Monitorserie P2 um vier neue Modelle in den Größen 68,6 cm (27") und 80 cm (32"). Während die Displaysund4K-Auflösung (3840 x 2160) bieten, bieten derund derQHD-Auflösung (2560 x 1440). Allen neuen Modelle haben eine USB-C-Schnittstelle für den Anschluss von Laptops, Tablets und mobilen Geräten für eine Ein-Kabel-Verbindung für Video, Strom und Daten.Hier die wichtigsten Fakten in tabellarischer Übersicht:Preise:Q32P2CA = 449 EuroU27P2CA = 459 EuroAb sofort erhältlichU32P2CA = 559 Euro, ab SeptemberQ27P2CA = 359 Euro, ab OktoberDer neue Elektro-BMW i4, der hierzulande Ende des Jahres in den Handel kommen soll, wird eine besonders weitreichende drahtlose CarPlay-Integration bieten, wie BMW jetzt zeigte. Demnach soll der i4 mit iDrive 8 als eines der ersten Fahrzeuge Turn-by-Turn Apple Maps-Aufforderungen auch im Heads-up-Display und ‌Apple Maps‌ und Wegbeschreibungen im Kombiinstrument anzeigen können.BMW schreibt (modifizierte Deepl-Übersetzung):Auch lässt sich Siri künftig ohne einen Knopfdruck rein auf Zuruf aktivieren. In dem folgenden Promo-Video (englisch) geht der Sprecher bei Zeitindex 8:38 auf die CarPlay-Integration ein: