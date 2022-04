TechTicker: EIZO Office-Monitor, Yamaha In-Ears, Speakerphone von beyerdynamic, günstiges Thunderbolt-Kabel

EIZO FLEXSCAN EV2490: IPS-MONITOR MIT 23,8 ZOLL UND USB-C

YAMAHA TW-E5B: IN-EAR MIT LISTENING CARE UND OPTIMALER PASSFORM

SPEAKERPHONE BEYERDYNAMIC SPACE

THUNDERBOLT-3-KABEL ZU EINEM ZEHNTEL DES APPLE-PREISES

Ein moderner Arbeitsplatzplatz verlangt nach einem modernen Monitor. Der EIZO FlexScan EV2490 soll alle Anforderungen für den Einsatz im Home-Office, am Büroplatz oder am Shared Desk erfüllen.Der 23,8-Zoll-IPS-Monitor bietet laut Hersteller "volle USB-C-Konnektivität". Das heißt, über diese Schnittstelle empfängt der FlexScan EV2490 sowohl Video- als auch Audiosignale und vieles mehr. Zusätzlich muss der Monitor aber mit einem Stromkabel verbunden werden. USB Bus-Powered ist er nicht. Dafür bietet er anderen angeschlossenen Komponenten eine Ladeleistung von 70 Watt.Neben verschiedenen USB-Ports, HDMI und Display Port ist auch ein Ethernet-Anschluss für LAN-Verbindung integriert. Dank Daisy-Chain-Funktionalität für bis zu vier Monitore und einem integrierten KVM-Switch fügt sich das neue FlexScan-Modell auch in Arbeitsumgebungen mit mehreren Displays und Computern ein.Das IPS-Display bietet einen weiten Betrachtungswinkel und Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Für Ergonomie sorgen Extras wie die Entspiegelung, eine automatische Helligkeitsregulierung sowie Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbarkeit.Der Monitor ist mit geformtem Zellstoff verpackt, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird. Die beigelegten Kabel stecken in Zellstofftüchern statt in Plastiktüten.Der FlexScan EV2490 ist ab Mitte April 2022 online und im Fachhandel zum UVP von 599 Euro erhältlich. Aktuell steht er auf der Eizo Produktwebseite jedoch mit 610 Euro.Mit dem TW-E5B hat Yamaha neue True-Wireless-Earbuds vorgestellt, die nach Aussagen des Herstellers bei jeder Gelegenheit für langanhaltenden Musikgenuss sorgen sollen. Verbessertes Bluetooth, optimierte Mikrofone für beste Sprachqualität und eine intuitive Steuerung sollen die neuen Yamaha Earbuds zu perfekten Alltagsbegleitern machen.Die Hörer sind staub- und spritzwassergeschützt nach IPX5-Norm. Mit ihrem leicht gebogenen Design sollen sich die Ohrstöpsel zudem besonders ergonomisch an das Ohr anpassen und neben bestem Tragekomfort dadurch auch stets optimale Klangqualität gewährleisten.Ein niedriger Pegel führt in der Regel dazu, dass bestimmte Frequenzen vom menschlichen Gehör weniger gut wahrgenommen werden. Die Yamaha-eigene Technologie Listening Care im TW-E5B soll mittels eine cleverer Equalizer-Einstellungen auch bei geringer Lautstärke den bestmöglichen Hörgenuss gewährleisten und gleichzeitig das Gehör schonen. Bei der Entwicklung dieser Technik konnte Yamaha auf seinen großen Erfahrungsschatz mit verschiedensten Audioprodukten zurück greifen. So baut Listening Care auf YPAO Volume auf, mit dem Yamaha bereits seit Jahren den Heimkino-Sound abstimmt.Der TW-E5B soll in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Braun ab April erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 159 Euro.Warum sich entscheiden, wenn man beides haben kann, fragt beyerdynamic? Das neue Speakerphone beyerdynamic SPACE soll das Beste aus zwei Welten vereinen: tollen Sound für die Musikwiedergabe mit bester Sprachverständlichkeit bei Calls und Meetings. Das kompakte Speakerphone ist portabel und ermöglicht sowohl im modernen Arbeitsalltag als auch in der Freizeit grenzenlose Freiheit und Flexibilität – so der Pressetext.Es handelt sich also, kurz gesagt, um einen Bluetooth-Tischlautsprecher mit Freisprechfunktion. Zwei Speakerphones lassen sich zu einem Stereoset koppeln. Bei Gesprächen wird die Lautstärke der Stimme selbstständig angepasst. Full-Duplex-Audio erlaubt, dass die Teilnehmer gleichzeitig sprechen und gehört werden können.Das beyerdynamic SPACE ist ab sofort für 179 Euro im beyerdynamic Online-Shop und bei Amazon sowie bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar.Kritik an Apples Preisgestaltung gibt es zuhauf. Zuletzt gehörte neben dem Preis für das Apple Studio Display ( Test ) auch ein simples Kabel dazu. Das mit dem Bildschirm mitgelieferte Thunderbolt-3-Kabel ist nämlich nur einen Meter lang und damit für viele Anwendungen bzw. Aufstellungsvarianten zu kurz. Die optional von Apple angebotenen Thunderbolt-3-Kabel in 1,8 oder 3 Metern Länge kosten deftige 149 bzw. 179 Euro.Eine kurze Suche bei Amazon fördert auch erheblich günstigere Alternativen zutage, die zumindest laut den dortigen Beschreibungen alle Kriterien erfüllen sollten. Also Laden bis 100W, Datenraten bis 40 Gbit/s etc. Ob ein solches Kabel, dass nur etwa ein Zehntel so viel wie Apples Strippen kostet, auch etwas taugt?Da ich in meinem Setup vor dem besagten Problem stand, dass das mit dem Studio Display mitgelieferte TBT-Kabel etwas zu kurz ist, entschloss ich mich, eines dieser super günstigen Angebote bei Amazon auszuprobieren und orderte dieses Kabel in 1,2 m Länge für nur 16,99 Euro. Das Kabel wird auch in 2 m angeboten und kostet dann immer noch sehr moderate 21,59 Euro. (Die Preise bei Amazon können sich schnell ändern. Angaben zum Zeitpunkt meines Kaufs.)Vor zwei Tagen konnte ich die Ware entgegen nehmen. Das Kabel mit Geflechtmantel macht mechanisch einen guten Eindruck, wenngleich nicht ganz so hochwertig wie Apples Kabel. So ist Apples Thunderbolt-Leitung etwas flexibler, sowie die Geflechtummantelung geschmeidiger und nicht so zerfasert (siehe Foto unten). Dafür bietet das Billig-Kabel eine ausgeprägte und gut greifbare Zugentlastung. Die Stecker sind sogar vergoldet. (Theoretisch besserer Korrosionsschutz.)Zwar kann ich noch nicht mit Langzeiterfahrungen dienen, was etwa Dinge wie die Monitorerkennung oder die tatsächlichen Datenraten angeht, aber das Kabel tut was es soll. Das Studio Display wurde bisher zuverlässig ein/ausgeschaltet und auch vom System korrekt erkannt. Peripherie an den USB-C-Ports des Monitors angeschlossen funktioniert ebenfalls. Ein weiteres Plus für mich: 1,2 m Länge passen für mein Setup besser als 1,8 oder gar 3 Meter. Das sind genau die fehlenden Zentimeter, die ich benötige.Dem ersten Anschein nach tut das günstige Thunderbolt-3-Kabel also genau das, was der Standard vorschreibt. Falls sich daran im weiteren Verlauf meines Tests etwas ändert, werde ich das natürlich mit Ihnen teilen.Hier noch mal der Link zu dem Kabel bei Amazon