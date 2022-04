Praxistest Apple Studio Display: Hands-On und erste Eindrücke des 27“ 5K-Monitors

Kompakt

Marke Apple Bezeichnung Studio Display 27" Art Monitor Empf. Preis (€) ab 1.749 Verfügbarkeit siehe Apple Store

Wie schon bei meinem Erstbericht zum Mac Studio M1 Ultra ( siehe hier ) erspare ich mir und Ihnen auch in diesem Fall eine allzu detaillierte Produktvorstellung. MacTechNews hat dies bereits in aller Ausführlichkeit getan. Vielmehr geht es hier um meine Ersteindrücke bei der Installation und der Nutzung des Apple Studio Display am Mac Studio. Dazu standen mir bislang erst ein paar Tage zur Verfügung.Ich habe mich für die Version mit vorinstalliertem Vesa-Mount, ohne das aufpreispflichtige Nanotexturglas entschieden. Bei meiner Aufstellung habe ich mit Spiegelungen und Reflexionen durch Lichteinfall keine Probleme und kann mir daher die 250 Euro Mehrkosten sparen. Befestigt wird das Studio Display an einem Schwenkarm von Humanscale, den ich schon seit gut neun Jahren nutze. (Siehe Vorstellung in Rewind .)Das einzig annähernd vergleichbare Display zum Studio ist der momentan aus dem Programm genommene 5K-Monitor von LG. Der LG ist zwar etwas günstiger, weist jedoch eine erheblich simplere Verarbeitung auf, kommt ohne die „Special Features“ des A13-Prozessors im Studio Display daher und hat rund 100 Nits weniger Helligkeitsreserven. Es gibt offensichtlich Unterschiede bei der Art der Hintergrundbeleuchtung, was den Vorsprung bei den Helligkeitsreserven des Studio Display erklären könnte.Technisch ist das neue Apple Studio Display voll auf der Höhe der Zeit, aber es gibt Kritik. So hätte mancher sich für den geforderten Preis eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung wie in Apples (erheblich teureren) Pro Display XDR gewünscht. Außerdem bemängeln einige, dass es sich um kein echtes 10-Bit-Panel handele und dass weder HDR noch 120 Hz „Pro Motion“ unterstützt werden. Die Frage ist nur: Welches Display in dieser Preisklasse bietet all das – einschließlich der 5K-Auflösung des Studio Display? Mir ist keines bekannt.Und wie sagt man so schön? Am Ende zählt nur, was hinten raus kommt. Genau das schaue ich mir jetzt mal näher an…