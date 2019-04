TechTicker: Die ersten Vorboten der High End 2019 in München und weitere Gadget-News

KRELL K-300I VOLLVERSTÄRKER MIT STREAMINGOPTION

VIOLECTRIC JUBILÄUMS-KOPFHÖRERVERSTÄRKER V200

YAMAHA AUF DER HIGH END 2019

DEVIALET REACTOR JETZT ALS STEREO-PAAR NUTZBAR

WARWICK ACOUSTICS APERIO: KOPFHÖRER ULTIMATIV UND KOMPROMISSLOS

NUBERT FEIERT 25 JAHRE NUBOX MIT EINER JUBILÄUMSEDITION

SATECHI: SLIM-TASTATUREN MIT BLUETOOTH UND QWERTZ JETZT ERHÄLTLICH

Kompakte, kabellose Tastatur für MacOS-Geräte aus Aluminium und mit QWERTZ-Tastenanordnung

Ausgestattet mit Ziffernblock, Cursor-Steuerungstasten und Kurzbefehlstasten

Bluetooth-Verbindung mit bis zu vier Geräten

Aufladbar über einen USB-C-Anschluss

Maße und Gewicht: 35,8 x 11,4 x 0,8 Zentimeter (L x T x H), 357 Gramm

Jeweils in Silber mit weißen Tasten und in Space Gray mit schwarzen Tasten erhältlich

Sie gilt als die wohl weltweit wichtigste Messe für Produkte aus dem Bereich hochwertige Musikwiedergabe: Die High End findet wie gewohnt vom 09. - 12. Mai im Messezentrum M,O,C, München statt. – Diesmal aber ausnahmsweise ohne mich, weshalb es auch keinen bebilderten Messebericht geben wird. Dafür wird es heute und in den kommenden Wochen vor der Messe schon mal die wichtigsten Neuheiten vorab im TechTicker geben. Zumindest von Produkten, die von ihren Herstellern als "Teaser" vorab gezeigt werden dürfen.Die lange Entwicklungszeit hat sich gelohnt: Der bereits im letzten Jahr auf der High End als Prototyp (im Leergehäuse) gezeigte Krell K-300i ist nun verfügbar. Der K-300i ist ein Krell-Vollverstärker, wie er im Buche steht und kann optional mit einem DAC/Streamingmodul auf Weltklasse-Niveau geordert werden. Die neu entwickelte Audioschaltung mit Krell iBias™ Technologie leistet 150 W an 8 und 300 W an 4 Ohm Lautsprechern. iBias bietet alle Vorzüge einer reinen Class-A-Schaltung, aber ohne exzessive Hitzeentwicklung und Stromverbrauch. Die Digitalversion des K-300i ist Roon ready, bietet Unterstützung für vTuner Internet Radio, Qobuz, Tidal, Spotify und Deezer, sowie für MQA. Auch Bluetooth aptX ist mit an Bord.(In München zu sehen im Atrium 3, Raum D111)Auf der High End 2009 präsentierte das Unternehmen Lake People die ersten drei Produkte seiner damals neu gegründeten Marke Violectric, die sich speziell an Endverbraucher richtet. Im Jubiläumsjahr 2019 feiert Violectric sein Zehnjähriges mit einer Anniversary Edition des Kopfhörerverstärkers V200.Der 2009 eingeführte V200 gehört nach Aussagen des Herstellers zu den erfolgreichsten Kopfhörerverstärker aus deutscher Fertigung. Im Jubiläumsjahr bringt Violectric diesen Klassiker als „Violectric HPA V200 10th Anniversary Edition“ – kurz V200 AE (UVP 1.049,00 Euro) – zurück. Dabei kommt die Original-Schaltung zum Einsatz, die unter anderem acht Transistoren pro Verstärker-Kanal beinhaltet und seitdem in jedem Violectric Produkt zum Einsatz kommt. Die Optik und das Gehäuse wurden für die Jubiläums-Version modernisiert und aufgewertet. So erscheint der komplette V200 AE jetzt in einem eleganten Schwarz, die Frontblende sowie die silberne Schrift im Siebdruckverfahren wurden angepasst, um das klassische Design in den Vordergrund zu stellen. Natürlich werden auf der High End auch alle anderen Violectric Produkte zu sehen und zu hören sein. Die Kopfhörerverstärker stellt Lake People an Stand M02 in Halle 3 aus. Dort werden auch die Modelle der High End-Schwestermarke Niimbus zu sehen sein.Für diejenigen, die sich fragen, wozu ein Kopfhörerverstärker überhaupt gut sein soll, hat Violectric Antworten. Und zwar in Form des "Kopfhörerverstärker-Kochbuchs", dass Sie hier kostenlos als PDF herunterladen können.Ein Besuch bei Yamaha (Halle 4 an den Ständen N16 sowie P09) dürfte sich ebenfalls lohnen. Die Japaner präsentieren und demonstrieren unter anderem ihre highendige 5000er-Serie. Heimkino-Enthusiasten – und alle, die es werden wollen – erleben mit einem bombastischen High-End-Heimkino, warum sie sich den Kinobesuch bald endgültig sparen können.Bei Devialet in Frankreich mahlen die Mühlen langsamer, als anderswo. Gut ein halbes Jahr hat es gedauert, bis nach der Vorstellung des kompakten, aber höchst Leistungsstarken Mini-Lautsprechers Reactor (siehe Vorstellung ) endlich die versprochene Funktion verfügbar wurde, zwei der aktiven Speaker als Stereo-Paar nutzen zu können. Doch jetzt ist das dafür notwendige Firmware-Update endlich da. Reactor-Nutzer wird's freuen!Devialet Reactor bei Amazon Als der kompromissloseste und ultimativste Kopfhörer gilt seit jeher der Sennheiser Orpheus, der in seiner neuesten Inkarnation als Modell HE1 schlappe 60.000 Euro kostet ( Vorstellung in Rewind ). Zumindest beim Preis wird der Orpheus wohl auch noch eine Weile unangefochten bleiben, aber andere rücken ihm auf die Pelle. Vor allem klanglich.Kürzlich hatte ich ausführlich Gelegenheit, einen elektrostatischen Kopfhörer namens Sonoma M1 genießen zu dürfen (siehe kleines Foto). Mit rund 6.000 Euro gehört dieser schon zu den absoluten Exoten, ist seinen Preis meiner Meinung nach aber absolut wert, weil ich nie einen besseren Kopfhörer gehört habe (mit dem Orpheus HE1 hatte ich noch nicht das Vergnügen). Nun schickt sich der Hersteller Warwick Acoustics allerdings mit dem APERIO an, diese Leistung noch mal deutlich zu toppen. Der APERIO wird offiziell auf der High End in München das Licht der Welt erblicken. Mit einem zum Kopfhörer zugehörigen und speziell daran angepassten DAC, Streamer und Kopfhörerverstärker wird der Aperio allerdings preislich noch weiter in Regionen abdriften, die sich nur wenige einfach so mal "leisten" können. Wir sprechen hier von ca. 25.000 Euro … oder mehr. Immerhin ist das noch weniger als die Hälfte dessen, was man für den Orpheus hinblättern muss.Kommen wir zurück auf den Boden der Normalverdiener. Der Boxenhersteller und Direktversender Nubert bringt zum 25-jährigen Jubiläum der nuBox-Lautsprecherserie zwei limitierte Sondermodelle auf.Die kompakte nuBox 325 Jubilee und die Standbox nuBox 325 Jubilee bieten "fortschrittliche Technik aus Nuberts gehobener nuLine-Serie zum verlockenden nuBox-Preis", so der Hersteller. Technik und Konstruktion konzentrieren sich auf des Wesentliche, um guten Klang zum günstigen Preis bieten zu können. Während beispielsweise die Front beider Lautsprecher seidenmatt lackiert ist, weisen die übrigen Gehäuseseiten eine hochwertige Folienbeschichtung auf. Auch wurden Sonderausstattungsmerkmale wie die in der nuLine-Familie serienmäßigen Klangwahlschalter und Bi-Wiring-Terminals eingespart. Dafür punkten die nuBox 325 und 425 Jubilee mit modernsten Chassis und ausgefeilten Frequenzweichen, die ein für diese Preis- und Größenklasse verblüffend faszinierendes Hörerlebnis eröffnen sollen. Beide Boxen bieten den für Nubert typischen bassstarken, aber ausgewogenen Klang.Die Zwei-Wege-Kompaktbox nuBox 325 Jubilee und die Zwei-Wege-Standbox nuBox 425 Jubilee sind ab sofort zum Stückpreis von 225 respektive 375 Euro im Nubert Direktvertrieb erhältlich.Zusätzlich zu den bereits erhältlich Volltastaturen (siehe Test in Rewind ) sind ab sofort auch die kompakten Slim-Tastaturen mit Bluetooth-Anbindung und QWERTZ-Tastenlayout von Satechi im deutschen Fachhandel erhältlich.Kurzer Überblick:Der Preis (UVP) liegt bei rund 80 Euro ( Amazon ) und damit auf dem selben Niveau, wie die Full-Size-Variante