TechTicker: Streaminglautsprecher Devialet Reactor, Kopfhörer Focal Elegia, günstige Magic-Keyboard-Alternative und mehr

Die Features im Überblick:

Navigation, Alarm, Licht, Fitnesstracker, Benachrichtigungsassistent, Hupe und weitere Schnellfunktionen

Informationen werden durch akustische und visuelle Signale vermittelt

Touch-Oberfläche mit bunten LEDs

Kommunikation mit dem Smartphone per Bluetooth Smart

Kompatibel ab iOS 9 und ab Android 4.4.4

Passend für Lenkstangen mit einem Durchmesser von 22,2 bis 31,8 Millimeter

Eingebauter Akku mit 2000 mAh; Akkulaufzeit bis zu drei Wochen (bei einer Stunde Einsatz pro Tag)

Maße: 96,5 Millimeter breit, 66,5 Millimeter tief, 26,5 Millimeter hoch (nur SmartHalo) und 79 bis 87 Millimeter hoch (mit Halterung an der Lenkstange)

Gewicht: 195 Gramm

Lieferumfang: SmartHalo, HaloKey, Halterung und Anleitung

Mit dem Phantom hat der französische Hersteller Devialet schon vor Jahren einen der außergewöhnlichsten Aktivlautsprecher mit Streamingfähigkeit geschaffen ( Testbericht ). Nun ist es Devialet gelungen, den ohnehin schon für seine Leistung sehr kleinen Speaker noch mal zu schrumpfen, ohne dabei Kompromisse in der Leistungsfähigkeit zu machen. Der Devialet Reactor , so sein Name, dürfte der wohl leistungsstärkste "Bluetooth-Lautsprecher" der Welt sein.Satte 600 bzw. 900W (je nach Modellvariante) leistet die Verstärkerelektronik, was für unverzerrte 95 bzw. 98 dB Maximalpegel aus weniger als 3 Litern Volumen und einen Frequenzgang von sagenhaften 18 Hz (!) bis 21 kHz sorgen soll. Erreicht wird dies u.a. durch spezielle, extrem langhubige Basstreiber. Die Wiedergabe erfolgt über Bluetooth, AirPlay, UPnP, den optischen Digitaleingang oder analog via Klinke. Spotify Connect ist ebenfalls integriert. Der Reactor mit den Maßen 15,7 x 16,8 x 21,9 cm (B x H x T) kann wahlweise solo oder als Stereopaar betrieben werden (letztere Möglichkeit soll später per Software-Update nachgereicht werden). Die Steuerung erfolgt per App.Der Devialet Reactor wird in zwei Versionen erhältlich sein: Dem kleineren Reactor 600 (990 Euro, in Kürze auch via Amazon erhältlich) und dem Reactor 900 für 1.290 Euro.Noch mehr fortschrittliches High-End aus Frankreich: Focal bringt mit dem Elegia eine geschlossene Variante seiner fantastischen Kopfhörer Clear und Elear ( Testbericht Elear ! Wer viel auf Reisen Musik hört oder daheim seine Mitbewohner nicht stören möchte, braucht einen Kopfhörer in geschlossener Bauweise. Diese schirmen den Träger besser von Außengeräuschen ab und lassen weniger Schall aus dem Kopfhörer nach außen dringen.Um der geschlossenen Bauform Rechnung zu tragen, hat Focal beim Elegia den Treiber stark verändert, um Kopressionseffekten vorzubeugen und den Tieftonbereich anzupassen. Die Sicke aus NBR (Nitrilkautschuk) ist mit 110 Mikrometer etwas dicker als bei den Schwestermodellen. Zudem ist die Schwingspule beim Elegia mit 4 mm etwas kürzer und die Zahl der Schwingspulenwindungen, und damit die Impedanz, wurde verringert. Somit ist der Elegia noch besser für mobile Geräte als selbst der Clear geeignet.Der Focal Elegia ist ab sofort zum UVP von 900 Euro im Fachhandel erhältlich.Satte 169 Euro kostet das Original Apple Magic Keyboard in Space Grey oder Silber ( Store ). Eine günstigere, kabelgebundene Variante gibt es nicht. Diese Lücke schließt nun der Zubehör-Hersteller LMP mit dem USB Keyboard KB-1243.Für einen UVP von knapp 70 Euro ( Amazon ; Angebotspreise können schwanken.) bekommt man eine vom Apple-Original kaum zu unterscheidende Full-Size-Tastatur mit USB-Anschluss und zwei integrierten USB-Ports (für. z.B. Maus oder USB-Stick). Wahlweise in Silber oder Space Grey. Die Tastatur ist in drei Zonen aufgeteilt und bringt 110 Tasten (ISO) mit. Das umfasst auch die numerische Tastatur, in der das "="-Zeichen enthalten ist. Andere europäische Tastenlayouts sind ebenfalls erhältlich.Mit SmartHalo gibt es jetzt einen vielseitig nutzbaren Fahrradcomputer. Das Gerät ist Navi, Diebstahlsicherung, Fahrradbeleuchtung, Fitnesstracker, Benachrichtigungsassistent und Hupe in einem. Per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden soll SmartHalo die wichtigsten Informationen als angeblich intuitive Sound- und Lichtsignale ausgeben und so für weniger Ablenkung im Straßenverkehr sorgen.Eine ausführliche Beschreibung der Möglichkeiten des SmartHalo finden Sie auf der Produktwebseite . Das Gerät ist ab sofort zum UVP von rund 170 Euro unter anderem via Amazon erhältlich.Die Idee ist nicht neu, aber die Umsetzung scheint diesmal wirklich praxistauglich zu sein. Mit dem Luna Display, einem kleinen USB-C- oder wahlweite Mini-DisplayPort-Dongle, plus der zugehörigen App, kann man sein iPad als echten Zweitbildschirm für seinen Mac nutzen. Das soll ohne großen Einrichtungsaufwand funktionieren. Einfach den Dongle in den Mac stecken, die App auf dem Mac und dem iPad starten und los geht's.Auf dem iPad wird der erweiterte Mac-Desktop angezeigt, wobei auf dem iDevice Touch-Funktionen ebenso erhalten bleiben, wie die Kompatibilität mit dem Apple Pencil und Tastaturen. Das System soll Hardware-Grafikbeschleunigung unterstützen und nahezu Verzögerungsfrei (16ms) arbeiten. Das kurze Produktvideo beschreibt es wohl am besten:Luna Display kostet 80 Dollar und kann über die Webseite des Herstellers erworben werden.