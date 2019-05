Tech-Deals zum Vatertag: iPod Touch (6G), Powerbank von Anker, UHD-Fernseher von LG

Blauer iPod Touch für 190 Euro

Gestern hat Apple die siebte Generation des iPod Touch vorgestellt. Geschäfte und Online-Stores haben aber natürlich auch noch den Vorgänger auf Lager - und den gibt es aktuell zu deutlich reduzierten Preisen. Das Modell ist zwar nicht mehr ganz taufrisch und wird auch keine Updates mehr erhalten, aber es ist immer noch eines der besten Multimedia-Gadgets auf dem Markt.Amazon beispielsweise bietet den blauen iPod Touch mit 32 GB Speicher aktuell für knapp 190 Euro an - das sind etwa 40 Euro weniger als der ehemalige Original-Preis. Für andere Farbvarianten verlangt der Online-Händler nach wie vor deutlich über 200 Euro. Das blaue Modell mit 128 GB kostet aktuell exakt 300 Euro, ist also ebenfalls um knapp 40 Euro reduziert. Auch hier liegen die anderen Farbausführungen etwas höher im Preis. iPod Touch (6G) 32 GB blau bei Amazon ansehen iPod Touch (6G) 128 GB blau bei Amazon ansehenNicht nur am Vatertag mit seinen traditionellen Ausflugsaktivitäten, sondern auch im Alltag leistet eine Powerbank allen Besitzern eines iPhones gute Dienste. Da trifft es sich gut, dass ein Modell von Anker zurzeit günstig zu haben ist: Der Akku mit der Bezeichnung Powercore 13000 kostet bei Amazon aktuell nur knapp 25 Euro und damit 38 Prozent weniger als regulär. Andere Online-Händler verlangen mehr als 30 Euro. Die Powerbank mit zwei USB-Ports verfügt über eine Kapazität von 13.000 mAh, damit lässt sich ein iPhone je nach Modell zwei- bis fünf Mal aufladen. PowerIQ und VoltageBoost sorgen nach Angaben des Herstellers für kurze Ladezeiten. Anker Powercore 13000 bei Amazon ansehenAls "Angebot des Tages" hat Amazon heute smarte UHD-Fernseher von LG im Programm. Der 49-Zöller 49SK8000PLB beispielsweise ist für knapp 440 Euro zu haben. Das sind 60 Prozent weniger als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, der Preis liegt damit rund 100 Euro niedriger als bei vielen anderen Online-Händlern. Das Gerät verfügt über ein Nano-Cell-Display, bietet einen Triple-Tuner, LAN und WLAN, Dolby Vision und Dolby Atmos sowie HDR10Pro und kommt mit LGs Magic-Remote-Fernbedienung. LG 49SK8000PLB bei Amazon ansehenEbenfalls rund 100 Euro günstiger als zahlreiche andere Händler bietet Amazon heute den 65-Zoll-Fernseher LG 65UK6400PLF an. Für 650 Euro gibt es 3.840 x 2.160 Pixel, Triple-Tuner, HDR10Pro, drei HDMI-Anschlüsse, LAN und WLAN sowie Bluetooth. Mit einer über USB angeschlossenen Festplatte lassen sich Sendungen aufzeichnen. LG 65UK6400PLF bei Amazon ansehen: Die genannten Preise waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch ebenso wie die Verfügbarkeit jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.