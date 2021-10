TV+ auf Expansionskurs: Großes neues Produktionsstudio für Filme und Serien geplant

51.100 hinzukommende Quadratmeter im Großraum L.A.

Apples Expansionskurs in L.A. und Culver City

Angesichts des nicht nachlassenden wirtschaftlichen Erfolgs bleibt Apple auf Expansionskurs. Dazu gehören unter anderem neue Bürogebäude und weitere Einrichtungen, um dem komplexer werdenden Geschäftsbetrieb und der Produktentwicklung in genügendem Maße gerecht zu werden. Auch Apples hauseigener Streamingservice für Filme und Serien benötigt mehr und mehr Studiofläche für die Eigenproduktionen von TV+. Zwei neue Gebäude bei Los Angeles und Culver City sollen für den Zweck herhalten.Der Gebäudekomplex verteilt sich auf einer Fläche von rund 51.100 Quadratmetern, so Variety . Ein Apple-Vertreter blieb auf Anfrage des Magazins vage hinsichtlich der Nutzung der Innenräume. Es handle sich um eine für verschiedene Zwecke verwendete Einrichtung. Apple plant dort unter anderem zukünftige Studioproduktionen von Filmen und Serien, die auf Apple TV+ zu sehen sein werden. Wie viel Fläche davon für tatsächliche Produktionsarbeiten und welche Gebäudebereiche für die Verwaltung genutzt werden, ist nicht bekannt. Ebenso gibt es keine Informationen darüber, welcher Videostreaming-Content in den Räumlichkeiten entstehen soll.Die Bauarbeiten für die zwei Großgebäude haben bereits begonnen. Apple erwarb die dazu benötigten Grundstücke im letzten Jahr für rund 162 Millionen US-Dollar. Der neue Campus für TV+ verläuft entlang der National-, Venice- und Washington-Boulevards bei Los Angeles und Culver City. Für beide großen Gebäudeanlagen sieht Apple eine verbindende Wand vor, sodass Mitarbeiter keine allzu weiten Wege zwischen den verschiedenen Abteilungen haben.Das Unternehmen ist schon seit Längerem in der Region präsent. Apple eröffnete 2014 die ersten eigenen Büros in Culver City. Aktuell arbeiten über 1.500 Apple-Angestellte im Großraum L.A., der zu den größten Standorten der US-Unterhaltungsindustrie zählt. Außer Teams im Zusammenhang mit TV+ beschäftigt das Unternehmen dort auch Angestellte für Apple Music, Experten für Machine Learning sowie Künstliche Intelligenz und weitere Entwickler. Bis 2026 soll die Anzahl der Apple-Mitarbeiter in der Culver-City-Niederlassung auf 3.000 wachsen.