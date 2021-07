Frühe Gespräche: Geht das umjubelte Studio A24 für drei Milliarden an Apple?

A24 produzierte schon "On the Rocks" für Apple

Steht Apple unter Zugzwang?

Apple: Kein Kommentar!

Gerade erst kursierten Gerüchte über die möglicherweise zweitteuerste Übernahme in Apples Geschichte. Angeblich führt Apple nämlich Gespräche mit der bekannten Schauspielerin und Unternehmerin Reese Witherspoon – sollten diese zum Abschluss kommen, würde ihr Medienunternehmen für eine Milliarde Dollar an Apple gehen. Nun heißt es, dass aber noch ein deutlich größerer Fisch seinen eigenen Verkauf diskutiert. Variety zufolge erwägt nämlich A24 , sich in die Hände eines größeren Unternehmens zu begeben, sollte man nicht aus eigener Kraft weiter expandieren können. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, allerdings schaltete sich ein namhaftes Unternehmen aus Cupertino wohl direkt ein.Bis zu drei Milliarden Dollar ist A24 wert und produzierte in der Vergangenheit Oscar-Gewinner wie “Moonlight” und “Uncut Gems” sowie zahlreiche weitere ausgezeichnete Serien und Filme. Wer sich "On the Rocks" mit Bill Murray und Rashida Jones auf Apple TV+ angesehen hat: Auch dieses Werk stammt von A24. Wie Variety erwähnt, wären vor einem Jahr besagte 3 Milliarden Dollar Verkaufspreis noch viel zu hoch angesetzt gewesen – doch die Medienlandschaft habe sich sehr schnell verändert. Der Wettbewerb unter den Streaming-Diensten lasse die Preise nach oben schnellen. Amazon übte beispielsweise angesichts der 8,6 Milliarden Dollar teuren Übernahme Druck auf die Branche aus.Für Apple geht es darum, Abonnenten langfristig zu halten. Inzwischen gibt es wenig Zweifel daran, dass sich im Portfolio von Apple TV+ mehrere sehenswerte Produktionen befinden – und man somit keinen Fehler macht, ein Monatsabo abzuschließen. Allerdings ist der Katalog weiterhin recht übersichtlich und es stellt sich daher das Problem fehlender Langzeitmotivation. Konkrete Zahlen gibt es zwar nicht, Branchenbeobachter befürchten aber, dass der Großteil der Test-Abonnenten ihren Zugang auslaufen lassen – schlicht, weil sie alles gesehen haben. Aggressivere Expansionen erscheinen daher für Cupertino fast alternativlos, möchte man ebenfalls eine hohe Abonnentenbasis aufbauen.Wie es ebenfalls von Variety heißt: In der Branche habe sich ein regelrechter Hype um A24 entwickelt, viele Akteure beobachten mit großer Spannung, was der nächste Schritt, die nächste Produktion sein mag. Apple hingegen könne sich im Falle eines Verkaufs die besten Chancen ausrechnen und hätte sicherlich eine Art Vorkaufsrecht. Zu den Berichten wollte sich bislang allerdings keiner der Beteiligten äußern – und wie eingangs erwähnt ist auch noch nicht einmal entschieden, ob es überhaupt zu einer Übernahme kommt.