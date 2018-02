Little America: Apple produziert Serie über Bedeutung von Immigranten in den USA

Apples TV-Offensive

Apple baut sich im Augenblick eine richtige Bibliothek von selbst produzierten TV-Serien auf. Der jüngste Fang: eine weitere Anthology-Serie, die sich auf humorvolle Art mit dem Thema Immigration in die Vereinigten Staaten auseinander setzt. "Little America" soll ein Statement sein, dass sämtliche Bewohner der USA, sogar die sogenannten »Ureinwohner« irgendwann einmal eingewandert sind und aus den verschiedensten Gesellschaften der Welt stammen. Gerade in Zeiten von Donald Trump und der gesellschaftlichen Spaltung in dem Land sorgt dieses Statement für Diskussionen.Die Serie soll in jeder Folge ein neues, einzigartiges Schicksal erzählen und dabei grob auf die wahren Geschichten setzen, die zuletzt im Epic Magazine abgedruckt wurden. Mit einem lustigen, romantischen, herzlichen und erbaulichem Ton möchten die ausführenden Produzenten Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon einen positiven Kontrapunkt zu den Gefühlen von Angst und Unsicherheit setzen, welche bei vielen mit diesem Thema verbunden sind. Die Dauer jeder Folge beträgt 30 Minuten.Mit Little America wächst Apples Serien-Portfolio einmal mehr. In den letzten Monaten wurde bekannt, dass Cupertino mit dem zur Verfügung gestellten Milliarden-Budget bereits die Rechte an der Drama-Serie »See«, der Dokuserie »Home«, einer Serie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston sowie noch namenlosen Projekten mit Star-Trek-Veteran Ronald D. Moore, bzw. dem Produzenten von La La Land Damien Chazelle gesichert hat. Auch eine Neuauflage der Mystery-Serie »Amazing Stories« (Unglaubliche Geschichten) von Steven Spielberg ist in der Mache. Hier gab es zuletzt aber Ärger, da zwei ausführende Produzenten das Projekt verließen, weil sie mit Apples Vorgaben für familienfreundliche Inhalte nicht zurechtkamen (MTN berichtete: ). In einem kürzlich erschienenen Interview hielt sich Apples Dienste-Chef Eddy Cue zwar noch bedeckt zu den Plänen, deutete aber indirekt eine große Ankündigung in der Zukunft an.Weiterführende Links: